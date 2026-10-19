BCA bietet Altersvorsorgedepot als White-Label-Lösung an

Versicherer, Finanzvertriebe und Maklerverbünde können die über die BCA verfügbare Lösung künftig unter ihrer eigenen Marke anbieten. Damit erweitert die BCA ihre Altersvorsorgedepot-Strategie um ein Kooperationsmodell für Unternehmen, die sich frühzeitig im entstehenden Markt der kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge positionieren möchten.



Anfang Oktober hat die BCA das BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by ODDO BHF Asset Management vorgestellt. Das Angebot steht bereits den Partnern der BCA AG, der BfV Bank für Vermögen AG und der CARAT Fonds Service AG zur Verfügung. Es verbindet Investmentkompetenz mit digitalen Prozessen für Beratung, Abschluss und Betreuung. Zugleich bildet es den ersten Baustein der umfassenderen Altersvorsorgedepot-Strategie der BCA. In den kommenden Monaten soll das Angebot durch weitere Kooperationen, Partner und Lösungen ergänzt werden.



Nun öffnet die BCA die Lösung für weitere Marktteilnehmer. Versicherer, Finanzvertriebe und Maklerverbünde sollen auf Basis der bestehenden Infrastruktur ein Altersvorsorgedepot unter ihrer eigenen Marke anbieten können.



Schneller zum Altersvorsorgedepot unter eigener Marke



Das White-Label-Modell richtet sich an Unternehmen, die sich frühzeitig im neuen Vorsorgemarkt positionieren möchten, ohne sämtliche Produkt-, Technologie- und Portfoliomanagementkomponenten selbst aufbauen zu müssen.



Je nach Anforderung können Kooperationspartner die Standard- oder Premiumvariante nutzen. Die Premiumvariante umfasst Investmentlösungen mehrerer Produktanbieter. Die konkrete Ausgestaltung richtet sich nach der gewählten Risikoneigung. Versicherer, Finanzvertriebe und Maklerverbünde können die digitale Produkt- und Vertriebsstrecke unter ihrer eigenen Marke einsetzen und das Angebot auf ihr jeweiliges Geschäftsmodell abstimmen. So erhalten unterschiedliche Marktteilnehmer die Möglichkeit, einen eigenen Zugang zum neuen Vorsorgemarkt zu gestalten.



BCA verbindet Produkt, Technologie und Vertrieb



Im White-Label-Modell übernimmt die BCA eine verbindende Rolle zwischen Produkt, Technologie und Vertrieb. Ziel ist es, Kooperationspartner bei der Umsetzung eines eigenen Vorsorgeangebots zu unterstützen und bestehende Produkt- und Technologiekomponenten mit den jeweiligen Vertriebsstrukturen zusammenzuführen.



Die Lösung kombiniert die Investmentkompetenz von ODDO BHF Asset Management mit der Produkt-, Kapitalanlage- und Technologieinfrastruktur von Xaver sowie den Vertriebs- und Integrationsmöglichkeiten der BCA.



Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG, erklärt: „Mit dem White-Label-Modell ermöglichen wir weiteren Marktteilnehmern, die über die BCA verfügbare Altersvorsorgedepot-Lösung unter eigener Marke und passend zu ihrem Geschäftsmodell anzubieten. Dabei bringen wir unsere Erfahrung bei der Anbindung und Unterstützung unterschiedlicher Vertriebsmodelle ein. Unsere Kooperationspartner können sich damit frühzeitig im neuen Vorsorgemarkt positionieren und zusätzliche vertriebliche Potenziale erschließen.“



Max Bachem, Gründer und CEO der Xaver Group, ergänzt: „Ein Altersvorsorgedepot unter eigener Marke muss für eine Versicherung oder einen Vertrieb kein IT- und Zertifizierungsprojekt sein. Produkt, Portfoliomanagement und die digitalen Strecken für Beratung, Abschluss und Betreuung bringen wir als Anbieter und Plattform mit. Die Versicherung oder der Vertrieb bringt die Marke und ihre Kundenbeziehungen ein und kann sich ganz auf die Beratung ihrer Kundinnen und Kunden konzentrieren.“



White-Label-Modell auf der DKM 2026



Auf der DKM 2026 am 27. und 28. Oktober 2026 in Dortmund informiert die BCA über das White-Label-Modell und ihre Altersvorsorgedepot-Strategie. Im Mittelpunkt stehen Fragen zur Produktgestaltung, zum Markenauftritt, zur technischen Integration und zur Einbindung in bestehende Vertriebsprozesse.



Journalisten sowie interessierte Versicherer, Finanzvertriebe und Maklerverbünde finden die Ansprechpartner der BCA AG in Halle 4, Stand C13.

(lifePR) (