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BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by ODDO BHF Asset Management: früh startklar für das Altersvorsorgedepot 2027

(lifePR) (Oberursel, )
Die BCA AG stellt gemeinsam mit ODDO BHF Asset Management und der Xaver Group GmbH eine digitale Lösung für die kapitalgedeckte private Altersvorsorge bereit. Das Angebot steht den Partnern der BCA AG, der BfV Bank für Vermögen AG und der CARAT Fonds Service AG zur Verfügung. Bereits ab Oktober 2026 können BCA-Partner das Angebot in ihre Beratung und ihre Kundenprozesse einbinden. Das BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by ODDO BHF Asset Management verbindet innovative Technik und Vertriebsunterstützung mit einer diversifizierten Auswahl führender Fondsgesellschaften.

Die BCA AG bringt gemeinsam mit ODDO BHF AM und der Xaver Group GmbH das BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by ODDO BHF Asset Management auf den Markt. Die Lösung steht Partnern der BCA Gruppe bereits vor dem offiziellen Start des Altersvorsorgedepots für das Pre-Onboarding und die Vorbereitung konkreter Kundenlösungen zur Verfügung. Abschlüsse im Rahmen des neuen Altersvorsorgedepots sind ab Januar 2027 vorgesehen.

Zwei Varianten, eine durchgängige Plattform

Das BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by ODDO BHF Asset Management wird in einer Standard- und einer Premiumvariante angeboten. Beide Varianten verbinden Investmentexpertise mit digitalen Vertriebsprozessen. ODDO BHF AM bringt seine langjährige Investmentkompetenz ein. Xaver ist Produkt- und Technologiepartner der Lösung. Die neue BCA Altersvorsorgedepot Plattform umfasst dabei hybride Beratungs- und Abschlussstrecken für Self-Service und persönliche Beratung, die Anbindung an die BCA-Systeme sowie KI-gestützte Servicing-Prozesse nach dem Abschluss.

Ein individuelles Altersvorsorgedepot mit Diversifikation über mehrere Fondsgesellschaften

Das Altersvorsorgedepot Standard setzt auf eine vorgegebene Anlagestrategie. Das Altersvorsorgedepot Premium erweitert diesen Ansatz um eine breite Fondsauswahl mit individuellen Portfolien: Die Anlagestrategie wird laufend professionell gesteuert, ein Lifecycle-Ansatz passt die Risikoquote im Zeitverlauf an den Anlagehorizont der Kundin oder des Kunden an. Während viele Angebote ausschließlich Produkte einer einzelnen Fondsgesellschaft berücksichtigen, bündelt die gemeinsame Lösung ausgewählte Fonds mehrerer führender Gesellschaften. Vermittler können damit unterschiedliche Kundenbedürfnisse und Anlagepräferenzen in der Altersvorsorgeberatung abbilden. So können die jeweils besten Fonds verschiedener Anbieter kombiniert werden.

Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel aus Depotkonzept, technischer Infrastruktur und einer durchgängigen digitalen Vertriebsstrecke.

Vorbereitung beginnt bereits 2026

Das Pre-Onboarding startet im Oktober 2026. Vermittler können sich dadurch frühzeitig mit den Produktvarianten und den künftigen Abläufen befassen. Zugleich können sie die Lösung in ihre Beratung sowie in bestehende Kundenprozesse integrieren und den Marktstart gezielt vorbereiten. Der Abschluss eines Altersvorsorgedepots ist 2026 noch nicht möglich. Der finale Produktabschluss erfolgt ab Januar 2027. Ab Januar 2027 soll dieselbe Strecke auch die Frühstart-Rente umfassen.

Ein integrierter Riester-Vergleichs- und Wechselservice soll zudem die Beratung von Bestandskunden sowie von Riester-Sparern anderer Anbieter erleichtern. Auch komplexere Wechselprozesse lassen sich damit strukturiert begleiten. Der Service stellt nicht allein die künftigen Förderhöhen gegenüber, sondern bewertet die individuelle Kundensituation zusammen mit den Präferenzen der Kundin oder des Kunden. Ergebnis ist eine dokumentierte, bedarfsgerechte Empfehlung. Für Vermittler bringt das Tool eine gesteigerte Beratungs- und Vertriebseffizienz: Bestände lassen sich in der Breite ansprechen, im Self-Service, in der persönlichen Beratung und hybrid.

Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG, erklärt: „Die Reform der privaten Altersvorsorge eröffnet Vermittlern ein wichtiges neues Beratungsfeld. Entscheidend ist, dass ein leistungsfähiges Produkt und die notwendige technische Infrastruktur nicht erst zum offiziellen Start bereitstehen. Mit dem Angebot schaffen wir frühzeitig die Grundlage für eine strukturierte Vorbereitung. Die diversifizierte Auswahl führender Fondsgesellschaften verbindet dabei Investmentqualität mit einer größeren Breite im Depot.“

Dr. Stefan Steurer, Mitglied der Geschäftsführung von ODDO BHF AM: „Mit unserer Asset-Allocation-Expertise ermöglichen wir BCA-Vermittlern, ihren Kunden deutlich mehr als standardisierte Vorsorgelösungen anzubieten.“ Steffen Orlowski, Head Wholesale IFAs und Versicherungen bei ODDO BHF AM fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, die notwendige Flexibilität zu schaffen, um den individuellen Lebenssituationen der Vorsorgesparer ebenso gerecht zu werden wie den sich wandelnden Bedingungen an den Kapitalmärkten.“

Max Bachem, Gründer und CEO der Xaver Group, ergänzt: „Makler und Vermittler brauchen zum Reformstart nicht nur ein attraktives Produkt, sondern einen Prozess, der trägt und eine effiziente Beratung und Betreuung von Kunden erlaubt – insbesondere bei der komplexen Beratung von heutigen Riesterkunden. Genau das bringen wir ein: das Altersvorsorgedepot als Anbieter und die Strecke dazu – von der Bedarfsanalyse über den Riester-Vergleichs- und Wechselservice bis zur laufenden Betreuung, im Self-Service wie im persönlichen Gespräch. Dass BCA-Partner damit schon im Oktober 2026 arbeiten können, entscheidet darüber, wie viele Kundinnen und Kunden im Januar tatsächlich startklar sind.“

Über die Xaver Group:


Xaver ist das B2B-Betriebssystem für die Altersvorsorge und Vermögensbildung der nächsten Generation. Als BaFin-regulierter Vermögensverwalter kombiniert das 2023 gegründete Fintech eine skalierbare, KI-native Vertriebsplattform mit der Investment-Infrastruktur zum Launch neuer Vorsorgeprodukte. Xaver bietet Altersvorsorgelösungen-as-a-Service und befähigt Banken, Versicherer und Finanzvertriebe, moderne Produkte – vom Altersvorsorgedepot bis zur Frühstart-Rente – als hocheffiziente White-Label-Lösungen anzubieten. Durch die Automatisierung komplexer Prozesse und den Einsatz agentischer KI revolutioniert Xaver die finanzielle Beratung, ermöglicht einen hybriden Vertrieb bestehender und neuer Vorsorgeprodukte sowie die Etablierung wettbewerbsstarker, kosteneffizienter Produkte.

www.xaver.com

Über ODDO BHF Asset Management:


Mit einem verwalteten Vermögen von 67,6 Mrd. EUR per 30. Juni 2026 und vier Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.

ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.

Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. Ausschlüsse, die Integration von ESG-Kriterien und Active Ownership sind die drei Säulen der vom Unternehmen verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung von Fonds durch unabhängige Stellen wider.

Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.


Über ODDO BHF:


ODDO BHF ist eine unabhängige europäische Finanzgruppe, die in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management, Corporates und Investment Banking aktiv ist. Mit ihrem besonderen Unternehmergeist verwaltet die Gruppe aktuell rund 159 Milliarden Euro an Kundenvermögen und weist ein Eigenkapital von mehr als 1,2 Milliarden Euro auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete ODDO BHF ein Nettobankergebnis von 905 Millionen Euro. Mit etwa 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Frankreich und Tunesien, Deutschland und der Schweiz verfolgt die Gruppe eine konsequente europäische Strategie mit globaler Perspektive. ODDO BHF verfügt über eine einzigartige Aktionärsstruktur, die ihre Unabhängigkeit sichert und die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen ermöglicht. Mit dem Ziel, eine Welt zu schaffen, in der jeder Tag neue Möglichkeiten bietet.

www.oddo-bhf.com

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BCA AG

Die BCA AG mit Sitz in Oberursel im Taunus zählt zu den großen Allfinanz-Maklerpools in Deutschland. Seit 1985 steht das Unternehmen für die konsequente Unabhängigkeit freier Vermittler sowie für umfassende Unterstützung durch persönliche und digitale Serviceleistungen. Mit rund 9.000 Vertriebspartnern und 120 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen im Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von 88,8 Mio. Euro.

Als Servicemanufaktur unterstützt die BCA mit ihrem Leistungsversprechen „Gemeinsam mehr erreichen“ sämtliche Geschäftsmodelle im Versicherungs-, Vorsorge- und Investmentvertrieb. Zur BCA-Gruppe gehört zudem die BfV Bank für Vermögen AG, die das Angebot unter anderem um Vermögensverwaltungskonzepte und ein Haftungsdach ergänzt. Moderne Vertriebsunterstützung bietet die BCA unter anderem mit der Vermittlerplattform DIVA, der Kunden-App „Ihr FinanzCockpit“, dem DIVA Portfolio Builder und dem Investment-Shop.

Als verlässliche Heimat für selbstständige Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler verfolgt die BCA das Ziel, die unternehmerische Unabhängigkeit ihrer Vertriebspartner langfristig zu sichern und sie in allen Phasen ihres Geschäftsmodells partnerschaftlich zu begleiten.

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