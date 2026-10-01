BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by ODDO BHF Asset Management: früh startklar für das Altersvorsorgedepot 2027

Die BCA AG bringt gemeinsam mit ODDO BHF AM und der Xaver Group GmbH das BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by ODDO BHF Asset Management auf den Markt. Die Lösung steht Partnern der BCA Gruppe bereits vor dem offiziellen Start des Altersvorsorgedepots für das Pre-Onboarding und die Vorbereitung konkreter Kundenlösungen zur Verfügung. Abschlüsse im Rahmen des neuen Altersvorsorgedepots sind ab Januar 2027 vorgesehen.Das BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by ODDO BHF Asset Management wird in einer Standard- und einer Premiumvariante angeboten. Beide Varianten verbinden Investmentexpertise mit digitalen Vertriebsprozessen. ODDO BHF AM bringt seine langjährige Investmentkompetenz ein. Xaver ist Produkt- und Technologiepartner der Lösung. Die neue BCA Altersvorsorgedepot Plattform umfasst dabei hybride Beratungs- und Abschlussstrecken für Self-Service und persönliche Beratung, die Anbindung an die BCA-Systeme sowie KI-gestützte Servicing-Prozesse nach dem Abschluss.Das Altersvorsorgedepot Standard setzt auf eine vorgegebene Anlagestrategie. Das Altersvorsorgedepot Premium erweitert diesen Ansatz um eine breite Fondsauswahl mit individuellen Portfolien: Die Anlagestrategie wird laufend professionell gesteuert, ein Lifecycle-Ansatz passt die Risikoquote im Zeitverlauf an den Anlagehorizont der Kundin oder des Kunden an. Während viele Angebote ausschließlich Produkte einer einzelnen Fondsgesellschaft berücksichtigen, bündelt die gemeinsame Lösung ausgewählte Fonds mehrerer führender Gesellschaften. Vermittler können damit unterschiedliche Kundenbedürfnisse und Anlagepräferenzen in der Altersvorsorgeberatung abbilden. So können die jeweils besten Fonds verschiedener Anbieter kombiniert werden.Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel aus Depotkonzept, technischer Infrastruktur und einer durchgängigen digitalen Vertriebsstrecke.Das Pre-Onboarding startet im Oktober 2026. Vermittler können sich dadurch frühzeitig mit den Produktvarianten und den künftigen Abläufen befassen. Zugleich können sie die Lösung in ihre Beratung sowie in bestehende Kundenprozesse integrieren und den Marktstart gezielt vorbereiten. Der Abschluss eines Altersvorsorgedepots ist 2026 noch nicht möglich. Der finale Produktabschluss erfolgt ab Januar 2027. Ab Januar 2027 soll dieselbe Strecke auch die Frühstart-Rente umfassen.Ein integrierter Riester-Vergleichs- und Wechselservice soll zudem die Beratung von Bestandskunden sowie von Riester-Sparern anderer Anbieter erleichtern. Auch komplexere Wechselprozesse lassen sich damit strukturiert begleiten. Der Service stellt nicht allein die künftigen Förderhöhen gegenüber, sondern bewertet die individuelle Kundensituation zusammen mit den Präferenzen der Kundin oder des Kunden. Ergebnis ist eine dokumentierte, bedarfsgerechte Empfehlung. Für Vermittler bringt das Tool eine gesteigerte Beratungs- und Vertriebseffizienz: Bestände lassen sich in der Breite ansprechen, im Self-Service, in der persönlichen Beratung und hybrid., Vorstand der BCA AG, erklärt: „Die Reform der privaten Altersvorsorge eröffnet Vermittlern ein wichtiges neues Beratungsfeld. Entscheidend ist, dass ein leistungsfähiges Produkt und die notwendige technische Infrastruktur nicht erst zum offiziellen Start bereitstehen. Mit dem Angebot schaffen wir frühzeitig die Grundlage für eine strukturierte Vorbereitung. Die diversifizierte Auswahl führender Fondsgesellschaften verbindet dabei Investmentqualität mit einer größeren Breite im Depot.“, Mitglied der Geschäftsführung von ODDO BHF AM: „Mit unserer Asset-Allocation-Expertise ermöglichen wir BCA-Vermittlern, ihren Kunden deutlich mehr als standardisierte Vorsorgelösungen anzubieten.“, Head Wholesale IFAs und Versicherungen bei ODDO BHF AM fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, die notwendige Flexibilität zu schaffen, um den individuellen Lebenssituationen der Vorsorgesparer ebenso gerecht zu werden wie den sich wandelnden Bedingungen an den Kapitalmärkten.“, Gründer und CEO der Xaver Group, ergänzt: „Makler und Vermittler brauchen zum Reformstart nicht nur ein attraktives Produkt, sondern einen Prozess, der trägt und eine effiziente Beratung und Betreuung von Kunden erlaubt – insbesondere bei der komplexen Beratung von heutigen Riesterkunden. Genau das bringen wir ein: das Altersvorsorgedepot als Anbieter und die Strecke dazu – von der Bedarfsanalyse über den Riester-Vergleichs- und Wechselservice bis zur laufenden Betreuung, im Self-Service wie im persönlichen Gespräch. Dass BCA-Partner damit schon im Oktober 2026 arbeiten können, entscheidet darüber, wie viele Kundinnen und Kunden im Januar tatsächlich startklar sind.“