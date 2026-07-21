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BCA AG erweitert comparit-Vergleichsrechner um Krankenversicherung und Grundfähigkeit

(lifePR) (Oberursel, )
Die BCA AG erweitert den comparit-Vergleichsrechner cpit um Lösungen für die Krankenversicherung und die Grundfähigkeitsabsicherung. Vermittlern der gesamten BCA-Gruppe stehen damit zusätzliche Vergleichsmöglichkeiten in einem durchgängigen digitalen Prozess zur Verfügung. So lassen sich weitere Kundenbedarfe innerhalb einer einheitlichen Systemumgebung abbilden.

Vermittler stehen unter wachsendem Effizienz- und Qualitätsdruck. Kunden erwarten eine ganzheitliche Beratung, zugleich steigen die Anforderungen an Dokumentation und Administration. Mit der Erweiterung von cpit reagiert die BCA AG auf diese Entwicklung und bindet die Sparten Krankenversicherung und Grundfähigkeitsabsicherung in ihr Angebots- und Plattformumfeld ein.

Bislang war cpit im BCA-Umfeld vor allem auf die Lebensversicherung ausgerichtet. comparit ist jedoch nicht nur in der Lebensversicherung aktiv, sondern bietet auch Rechner im Sachbereich, etwa für Hausrat, Wohngebäude und KFZ. Aktuell sind bei BCA neben der Lebensversicherung auch KFZ-Lösungen angebunden. In den vergangenen Monaten wurde das System zudem um die Bereiche Krankenversicherung und Grundfähigkeitsabsicherung erweitert. Künftig können Vermittler innerhalb derselben Systemumgebung deutlich mehr Kundenbedarfe abdecken. Der Prozess reicht von der Kundenanlage in der Vermittlerplattform DIVA über die Angebotserstellung bis zur digitalen Unterschrift und direkten Antragseinreichung.

Krankenversicherung mit hohem Automatisierungsgrad

Im Bereich Krankenversicherung setzt cpit auf einen hohen Automatisierungsgrad. Dazu zählen unter anderem die automatische Ermittlung der passenden Beihilfe, der Vergleich spezieller Medizinertarife, ein integrierter Krankentagegeld-Bedarfsrechner sowie die individuelle Tarif- und Leistungsgestaltung einschließlich Selbstbehalt-Simulation. Auch steuerliche Auswirkungen, Risikozuschläge und Übertragungswerte werden im Prozess berücksichtigt.

Grundfähigkeit ergänzt das biometrische Angebot

Mit dem neuen Rechner für die Grundfähigkeitsabsicherung ergänzt die BCA AG zugleich ihr biometrisches Beratungsangebot. In einem Markt, in dem Grundfähigkeit für viele Kundengruppen als Alternative oder Ergänzung zur Berufsunfähigkeitsversicherung an Bedeutung gewinnt, erhalten Vermittler damit ein weiteres Analyse- und Vergleichsinstrument innerhalb einer einheitlichen Plattform.

Plattformstrategie statt Einzellösung

„Die Erweiterung des cpit um Krankenversicherung und Grundfähigkeit ist ein konsequenter Schritt, um unsere Vermittler in der biometrischen Beratung noch stärker zu unterstützen. Wer heute umfassend und effizient beraten will, braucht Werkzeuge, die alle relevanten Absicherungsbedarfe in einem Prozess abbilden. Genau das liefern wir mit dem erweiterten cpit“, sagt Roman Schwarze, Vorstand der BCA AG.

„Wir freuen uns sehr über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der BCA AG. Die Erweiterung der Vergleichsrechner um die Krankenversicherung und die Grundfähigkeit ist dabei ein weiterer Meilenstein, aber kein Endpunkt: Wir entwickeln unsere Vergleichsrechner stetig weiter und verbessern sie kontinuierlich im Sinne unserer Partner und der Vermittler. Ziel ist es, die Beratung im Alltag spürbar einfacher, schneller und ganzheitlicher zu machen", sagt Matthias Brauch, CEO der comparit GmbH.

Die Integration weiterer Vergleichsrechner folgt einer klaren Plattformlogik. Vermittler sollen relevante Beratungsprozesse digital, medienbruchfrei und aus einer Hand abwickeln können. Damit stärkt die BCA AG ihre Rolle als Service-Manufaktur, die nicht nur Produktzugang und Technik bereitstellt, sondern Prozesse so gestaltet, dass Vermittler im Alltag spürbar entlastet werden und mehr Zeit für Beratung gewinnen.

Über die cpit comparit GmbH:

Die cpit comparit GmbH bietet eine offene Plattform für Versicherungsvergleiche und Antragsprozesse, die frei von den Interessen einzelner Marktteilnehmer agiert.

Mit modernen Technologien und einem hohen Automatisierungsgrad optiniert comparit Beratungsprozesse und unterstützt Vertriebspartner/-innen dei der Auswahl passender
Finanz- und Versicherungsprodukte.

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BCA AG

Die BCA AG mit Sitz in Oberursel im Taunus zählt zu den großen Allfinanz-Maklerpools in Deutschland. Seit 1985 steht das Unternehmen für die konsequente Unabhängigkeit freier Vermittler sowie für umfassende Unterstützung durch persönliche und digitale Serviceleistungen. Mit rund 9.000 Vertriebspartnern und 120 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen im Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von 88,8 Mio. Euro.

Als Servicemanufaktur unterstützt die BCA mit ihrem Leistungsversprechen „Gemeinsam mehr erreichen“ sämtliche Geschäftsmodelle im Versicherungs-, Vorsorge- und Investmentvertrieb. Zur BCA-Gruppe gehört zudem die BfV Bank für Vermögen AG, die das Angebot unter anderem um Vermögensverwaltungskonzepte und ein Haftungsdach ergänzt. Moderne Vertriebsunterstützung bietet die BCA unter anderem mit der Vermittlerplattform DIVA, der Kunden-App „Ihr FinanzCockpit“, dem DIVA Portfolio Builder und dem Investment-Shop.

Als verlässliche Heimat für selbstständige Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler verfolgt die BCA das Ziel, die unternehmerische Unabhängigkeit ihrer Vertriebspartner langfristig zu sichern und sie in allen Phasen ihres Geschäftsmodells partnerschaftlich zu begleiten.

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