Altersvorsorge und Rente an einem Wendepunkt – erste Einschätzungen zu den Empfehlungen der Rentenkommission

Mit dem ALTERSVORSORGE RADAR schafft die BCA AG ein regelmäßiges Informations- und Einordnungsformat zu den aktuellen Entwicklungen rund um das Altersvorsorgereformgesetz und das Altersvorsorgedepot. Die aktuelle Ausgabe greift die Empfehlungen der Rentenkommission der Bundesregierung auf, die ihre Reformvorschläge für die gesetzliche Rente in einem 33-Punkte-Dokument vorgelegt hat. Gemeinsam mit ausgewählten Versicherungs- und Investmentgesellschaften bündelt der Maklerpool BCA damit Wissen, Marktperspektive und Praxisbezug. Ein Auszug aus dem aktuellen ALTERSVORSORGE RADAR:Die Bayerische, der VOLKSWOHL BUND und die DWS begrüßen die Empfehlungen der Rentenkommission, auch wenn in einzelnen Punkten die konkrete Ausgestaltung noch offen ist. Zu nennen sind hier insbesondere die Rolle des Staates bei der Anlage der kapitalgedeckten Komponente der gesetzlichen Rente sowie die künftige Rolle der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese als alleinigen Ersatz für betriebliche und private Vorsorge zu verstehen, wäre aus Sicht der angefragten Gesellschaften das falsche Signal für die Altersvorsorge.Nach Einschätzung der Marktteilnehmer könnten die betriebliche und die private Altersvorsorge durch die Empfehlungen der Rentenkommission Auftrieb erhalten, weil das Thema Vorsorge den Menschen wieder stärker bewusst wird und Vermittler leichter mit ihnen ins Gespräch kommen können. Kritisch gesehen wird jedoch, dass die Bedeutung qualifizierter Beratung in den Empfehlungen zu kurz kommt.Das Sozialpartnermodell sehen die Bayerische und die DWS als sinnvolle Ergänzung, nicht jedoch als Ersatz für die bisherigen Durchführungswege. Wichtiger seien standardisierte, transparente, wenig bürokratische und kosteneffiziente Produkte mit hoher Portabilität.Durchweg positiv bewertet werden die Kapitaldeckung in der Altersvorsorge sowie die klare Positionierung der Rentenkommission zum Drei-Säulen-System. Ebenfalls positiv hervorgehoben werden die Aussicht auf eine transparentere Übersicht über die gesamte Versorgung und die Ehrlichkeit im Umgang mit der demografischen Situation. Kritisiert wird hingegen, dass staatliche Lösungen zu stark in private Märkte eingreifen und Kunden mit ihren Entscheidungen teilweise alleingelassen werden.Die Empfehlungen der Rentenkommission und die Altersvorsorgereform 2027 können gut zusammenspielen – beispielsweise auch bei der Versorgung von Selbstständigen. Eine aktive Entscheidung für Vorsorge braucht jedoch qualifizierte Beratung und verlässliche Betreuung.„Die Rentenkommission setzt mit ihrer Empfehlung für eine kapitalgedeckte Komponente in der gesetzlichen Rentenversicherung ein richtiges Signal. Zugleich ist ihr klares Bekenntnis zum Drei-Säulen-System ein wichtiger Orientierungspunkt für die weitere Reformdebatte. Dennoch bleiben Fragen offen. Die Vielzahl der Änderungen durch die Reform der Altersvorsorge und die geplanten Anpassungen in der gesetzlichen Rente macht es Kunden nicht leichter, ihre tatsächliche Versorgungslücke zu erkennen. Zudem sind noch nicht alle Vorschläge im Detail konkret ausgearbeitet. Wir haben daher das klare Ziel, den Boden für unsere Vermittler jetzt so zu bereiten, dass sie im Zusammenspiel aus qualifizierter Beratung und moderner Digitalisierung die richtige Lösung für den Kunden finden. Ohne Frage ergeben sich viele neue Möglichkeiten für die Altersvorsorge: Unsere Vermittler lotsen und begleiten Kunden dabei, diese optimal zu nutzen“.Auf der zentralen Themenseite der BCA AG finden Vermittler und Medienvertreter alle relevanten Informationen rund um das Altersvorsorgedepot: Produkteinordnung, regulatorische Hintergründe, operative Unterstützung und aktuelle Entwicklungen im Gesetzgebungsverfahren – fortlaufend aktualisiert.