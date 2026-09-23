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Lesen bildet. Sprache verbindet: BBBank Stiftung startet neue Spendenaktion

Ziel ist die Lese- und Sprachförderung von Kindern. Dafür verdoppelt die BBBank alle Spenden bis zu einem Gesamtbetrag von 100.000 Euro.

(lifePR) (Karlsruhe, )
Fast ein Drittel der 15-Jährigen in Deutschland hat Schwierigkeiten beim Lesen. Mit ihrer neuen Spendenaktion „Lesen bildet. Sprache verbindet.“ möchte die BBBank Stiftung deshalb Kinder und Jugendliche gezielt in ihrer Lese- und Sprachkompetenz stärken. Die BBBank unterstützt die Aktion und verdoppelt alle eingehenden Spenden bis zu einem Gesamtbetrag von 100.000 Euro.

Lesen und Sprache sind entscheidende Grundlagen für Bildung, gesellschaftliche Integration und persönliche Entwicklung. Doch die aktuellen Ergebnisse der PISA-Studie 2025 zeigen deutlichen Handlungsbedarf: 32 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland erreichen beim Lesen nicht das grundlegende Kompetenzniveau.

Besonders Kinder, die zu Hause wenig Unterstützung beim Lesen und Lernen erhalten oder Deutsch nicht als Erstsprache sprechen, benötigen zusätzliche Angebote. Genau hier setzt die vierte Spendenaktion im Jubiläumsjahr der BBBank Stiftung an.

Unterstützt werden Projekte zur Lese- und Sprachförderung in Kitas sowie Grund- und weiterführenden Schulen. Altersgerechte (Vor-)Lese-Boxen sollen schon bei den Jüngsten die Freude an Büchern und Geschichten wecken. Sprachprojekte „von Schülern für Schüler“ helfen dabei, die deutsche Sprache zu verbessern und stärken gleichzeitig das soziale Miteinander.

„Lesen und Sprache sind Schlüssel für Bildung und persönliche Entwicklung. Kein Kind sollte mit seinen Potenzialen zurückbleiben nur weil die Bildungsgrundlagen fehlen. Mit unserer neuen Spendenaktion möchten wir dazu beitragen, Kinder frühzeitig zu erreichen, um ihnen Freude am Lesen, Sprechen und Lernen zu vermitteln“, erklärt Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung.

Spenden werden verdoppelt

Vom 24. September bis 2. November 2026 verdoppelt die BBBank alle für die Aktion eingehenden Spenden bis zu einem Gesamtbetrag von 100.000 Euro. So wird aus jeder Unterstützung die doppelte Hilfe für Kinder und Jugendliche.

Bereits kleine Beträge können etwas bewirken: 50 Euro finanzieren beispielsweise drei Vorlesebücher für eine Kita, 100 Euro unterstützen ein Sprachprojekt „von Schülern für Schüler“ und 250 Euro ermöglichen eine Lesebox für eine Grundschule.

Gemeinsam können wir Kindern die Welt der Sprache und des Lesens öffnen und so neue Chancen für ihre Zukunft schaffen.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Unterstützung der Spendenaktion „Lesen bildet. Sprache verbindet.“ finden Interessierte auf der Website der BBBank Stiftung.

BBBank Stiftung

Die BBBank Stiftung wurde von der BBBank eG im Jahr 2011 als Mitgliederstiftung errichtet, um gemeinsam Gutes zu tun. Erklärtes Ziel der Stiftung ist die Förderung gemeinnütziger Projekte mit aus Spenden und Zuwendungen (Zustiftungen) erhaltenen finanziellen Mitteln.

Unter dem Stiftungs-Motto „Von Menschen. Für Menschen“ unterstützt die BBBank Stiftung seit Ihrem Bestehen Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Gesundheitswesen. Neben diesen Projekten bringt sich die Stiftung auch bei kurzfristigem Hilfebedarf ein, wie zum Beispiel im Falle der Corona-Pandemie, großen Flutkatastrophen in Deutschland oder im Rahmen des Ukraine-Kriegs.

Neben zahllosen privaten Spendern zählt die BBBank eG aus Karlsruhe zu den wichtigsten Förderern der Stiftung. Darüber hinaus verwaltet die BBBank Stiftung eine breite Vielfalt gemeinnütziger Wunschprojekte von Zustifterinnen und Zustiftern. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt derzeit 11,23 Mio. Euro (Stand 30.06.2026).
Im Geschäftsjahr 2025 konnten Projektförderungen zur satzungsgemäßen Zweckerfüllung über mehr als 1,6 Mio. Euro geleistet werden.

Die BBBank Stiftung ist beim Regierungspräsidium Karlsruhe registriert (Aktenzeichen 14-0563.1) und vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt (Steuernummer 35022/76972) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. Für jede Spende auf das Konto der Stiftung (IBAN: DE 85 6609 0800 0009 9999 90) erstellt diese gern eine individuelle Zuwendungsbestätigung.

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