Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1042182

BBBank Stiftung Herrenstr. 2-10 76133 Karlsruhe, Deutschland https://bbbank-stiftung.de
Ansprechpartner:in Frau Claudia Perino +49 721 91170156
Logo der Firma BBBank Stiftung

„Kranken Kindern Freude schenken“ - BBBank Stiftung startet Weihnachtsspendenaktion 2025

(lifePR) (Karlsruhe, )
Ein krankes Kind stellt das Leben einer Familie schnell auf den Kopf. Sorgen, Ängste und der oft lange Krankenhausaufenthalt sowie die Rehabilitation fordern Kinder und Eltern gleichermaßen. Gerade in dieser schwierigen Zeit sind neue Hoffnung und kleine Glücksmomente von unschätzbarem Wert.

Unter dem Motto „Kranken Kindern Freude schenken“ organisiert die BBBank Stiftung in diesem Jahr wieder eine große Weihnachtsaktion. Gemeinsam mit vielen engagierten Spenderinnen und Spendern sollen kranken Kindern und Jugendlichen schöne Erlebnisse zu Weihnachten und darüber hinaus beschert werden, die Kraft und Lebensfreude geben.

Im Mittelpunkt stehen dabei Therapieformen, die von den Krankenkassen nicht übernommen werden, sich jedoch als heilungsfördernd erwiesen haben. Dazu zählen tiergestützte Therapien, Musik- und Kunstprojekte, der Besuch von Klinik-Clowns auf den Kinderstationen oder auch die Erfüllung eines Herzenswunsches bei schwerer Krankheit. Alle Angebote tragen dazu bei, dass die Kinder wieder fröhlich sein können und ihre Ängste vergessen.

„Kranke Kinder brauchen mehr als Medizin. Sie wünschen sich Augenblicke, in denen sie einfach Kind sein dürfen. Mit heilsamen Therapien und liebevollen Gesten schenken wir ihnen nicht nur Erleichterung, sondern ein Stück Unbeschwertheit und neuen Mut.“ so Vorstandsmitglied Ralf Baumann.

Es ist geplant, dass einzelne Einrichtungen, welche aus den eingehenden Spenden gefördert werden, von lokalen Projektpaten besucht und diese schönen Begegnungen auf der Stiftungshomepage dokumentiert werden.

Jede Spende hilft, den Kindern kleine Auszeiten während der oft langwierigen Behandlung zu ermöglichen. Besonders wirkungsvoll sind regelmäßige Spenden, die eine langfristige Unterstützung und Planung solcher Projekte sichern.

Um gemeinsam mehr Freude zu schenken, verdoppelt die BBBank, alle bis 7. Januar 2026 eingehenden Spenden, bis zu einem Gesamtbetrag von 150.000 Euro. Damit erhöht sich die Wirkung jeder Spende - für mehr Lichtblicke und aufbauende Therapien bei kranken Kindern.    

BBBank Stiftung

Die BBBank Stiftung wurde von der BBBank eG im Jahr 2011 als Mitgliederstiftung errichtet, um gemeinsam Gutes zu tun. Erklärtes Ziel der Stiftung ist die Förderung gemeinnütziger Projekte mit aus Spenden und Zuwendungen (Zustiftungen) erhaltenen finanziellen Mitteln.

Unter dem Stiftungs-Motto „Von Menschen. Für Menschen“ unterstützt die BBBank Stiftung seit Ihrem Bestehen Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Gesundheitswesen. Neben diesen Projekten bringt sich die Stiftung auch bei kurzfristigem Hilfebedarf ein, wie zum Beispiel im Falle der Corona-Pandemie, großen Flutkatastrophen in Deutschland oder im Rahmen des Ukraine-Kriegs.

Neben zahllosen privaten Spendern zählt die BBBank eG aus Karlsruhe zu den wichtigsten Förderern der Stiftung. Darüber hinaus verwaltet die BBBank Stiftung eine breite Vielfalt gemeinnütziger Wunschprojekte von Zustifter:innen. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt derzeit 9,72 Mio. Euro (Stand 31.08.2025).
Im Geschäftsjahr 2024 konnten Projektförderungen zur satzungsgemäßen Zweckerfüllung über 1,5 Mio. Euro geleistet werden.

Die BBBank Stiftung ist beim Regierungspräsidium Karlsruhe registriert (Aktenzeichen 14-0563.1) und vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt (Steuernummer 35022/76972) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. Für jede Spende auf das Konto der Stiftung (IBAN: DE 85 6609 0800 0009 9999 90) erstellt diese gern eine individuelle Zuwendungsbestätigung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.