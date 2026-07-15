Kinderhospizarbeit unterstützen: BBBank Stiftung startet bundesweite Spendenaktion für schwerkranke Kinder und ihre Familien
Vom 13. Juli bis 27. August 2026 verdoppelt die BBBank alle Spenden bis insgesamt 100.000 Euro und vergrößert so die Unterstützung für ambulante Kinderhospizdienste sowie stationäre Kinderhospize in Deutschland.
Warum Kinderhospizarbeit für betroffene Familien so wichtig ist
Kinderhospize und ambulante Kinderhospizdienste (Link) unterstützen betroffene Familien oft über Jahre hinweg. Hospizfachkräfte und ehrenamtliche Begleiter schenken den Kindern Aufmerksamkeit und Geborgenheit, stehen Eltern in belastenden Situationen zur Seite und geben auch Geschwistern den Raum, den sie in dieser herausfordernden Lebenssituation benötigen.
„Kinderhospizarbeit bedeutet, Familien in einer Zeit zu begleiten, in der sie Halt, Verständnis und neue Kraft besonders dringend brauchen. Sie schenkt schwerkranken Kindern und ihren Angehörigen wertvolle gemeinsame Momente und macht spürbar, dass sie diesen Weg nicht allein gehen müssen“, sagt Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung.
Kinderhospize begleiten Familien weit über die medizinische Versorgung hinaus
Viele der Leistungen, wie familienorientierte Begleitung, Therapieangebote, kraftspendende Auszeiten oder langfristige Trauerbegleitung werden von den gesetzlichen Kostenträgern nicht oder nur teilweise finanziert. Deshalb sind die Einrichtungen in erheblichem Maße auf Spenden angewiesen.
Mit der dritten von insgesamt fünf bundesweiten Jubiläumsaktionen möchte die BBBank Stiftung dazu beitragen, die Kinderhospizarbeit zu stärken. „Die umfassende und liebevolle Begleitung der Familien – oftmals über den Tod eines Kindes hinaus – beinhaltet weit mehr als die medizinische Versorgung. Dieses außergewöhnliche Engagement unterstützen wir gern“, so Baumann.
Jede Spende unterstützt schwerkranke Kinder und ihre Familien
Jede Spende hilft! Auch kleinere Beträge oder regelmäßige Spenden sind wertvoll. Bereits 50 Euro ermöglichen unbeschwerte Erlebnisse für ein Geschwisterkinder, 150 Euro finanzieren Therapieangebote oder dringend benötigte Auszeiten für ein krankes Kind und 250 Euro unterstützen die ganzheitliche Begleitung der gesamten Familie.
BBBank verdoppelt alle Spenden bis insgesamt 100.000 Euro
Um möglichst umfangreich zu helfen, verdoppelt die BBBank alle Spendeneingänge im Aktionszeitraum 13. Juli bis 27. August 2026, bis zu einem Gesamtbetrag von maximal 100.000 Euro.
Kinderhospizarbeit in Deutschland: Zahlen und Hintergrund
In Deutschland engagieren sich rund 170 ambulante Kinderhospizdienste und 21 stationäre Kinderhospize für lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien. Sie werden von qualifizierten Hospizfachkräften und zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern getragen, deren Einsatz für viele Familien von unschätzbarem Wert ist.
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zu spenden: www.bbbank-stiftung.de/kinderhospiz
15 Jahre BBBank Stiftung
Mit verschiedenen Projekten setzt sich die BBBank Stiftung seit 15 Jahren für Menschen in schwierigen Lebenssituationen ein: zur Projektübersicht, zur Jubiläumsbroschüre