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Kinderhospizarbeit unterstützen: BBBank Stiftung startet bundesweite Spendenaktion für schwerkranke Kinder und ihre Familien

Vom 13. Juli bis 27. August 2026 verdoppelt die BBBank alle Spenden bis insgesamt 100.000 Euro und vergrößert so die Unterstützung für ambulante Kinderhospizdienste sowie stationäre Kinderhospize in Deutschland.

(lifePR) (Karlsruhe, )
 

Warum Kinderhospizarbeit für betroffene Familien so wichtig ist

Kinderhospize und ambulante Kinderhospizdienste (Link) unterstützen betroffene Familien oft über Jahre hinweg. Hospizfachkräfte und ehrenamtliche Begleiter schenken den Kindern Aufmerksamkeit und Geborgenheit, stehen Eltern in belastenden Situationen zur Seite und geben auch Geschwistern den Raum, den sie in dieser herausfordernden Lebenssituation benötigen.

„Kinderhospizarbeit bedeutet, Familien in einer Zeit zu begleiten, in der sie Halt, Verständnis und neue Kraft besonders dringend brauchen. Sie schenkt schwerkranken Kindern und ihren Angehörigen wertvolle gemeinsame Momente und macht spürbar, dass sie diesen Weg nicht allein gehen müssen“, sagt Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung.

Kinderhospize begleiten Familien weit über die medizinische Versorgung hinaus

Viele der Leistungen, wie familienorientierte Begleitung, Therapieangebote, kraftspendende Auszeiten oder langfristige Trauerbegleitung werden von den gesetzlichen Kostenträgern nicht oder nur teilweise finanziert. Deshalb sind die Einrichtungen in erheblichem Maße auf Spenden angewiesen.

Mit der dritten von insgesamt fünf bundesweiten Jubiläumsaktionen möchte die BBBank Stiftung dazu beitragen, die Kinderhospizarbeit zu stärken. „Die umfassende und liebevolle Begleitung der Familien – oftmals über den Tod eines Kindes hinaus – beinhaltet weit mehr als die medizinische Versorgung. Dieses außergewöhnliche Engagement unterstützen wir gern“, so Baumann.

Jede Spende unterstützt schwerkranke Kinder und ihre Familien

Jede Spende hilft! Auch kleinere Beträge oder regelmäßige Spenden sind wertvoll. Bereits 50 Euro ermöglichen unbeschwerte Erlebnisse für ein Geschwisterkinder, 150 Euro finanzieren Therapieangebote oder dringend benötigte Auszeiten für ein krankes Kind und 250 Euro unterstützen die ganzheitliche Begleitung der gesamten Familie.

BBBank verdoppelt alle Spenden bis insgesamt 100.000 Euro

Um möglichst umfangreich zu helfen, verdoppelt die BBBank alle Spendeneingänge im Aktionszeitraum 13. Juli bis 27. August 2026, bis zu einem Gesamtbetrag von maximal 100.000 Euro.

Kinderhospizarbeit in Deutschland: Zahlen und Hintergrund

In Deutschland engagieren sich rund 170 ambulante Kinderhospizdienste und 21 stationäre Kinderhospize für lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien. Sie werden von qualifizierten Hospizfachkräften und zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern getragen, deren Einsatz für viele Familien von unschätzbarem Wert ist.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zu spenden: www.bbbank-stiftung.de/kinderhospiz

15 Jahre BBBank Stiftung

Mit verschiedenen Projekten setzt sich die BBBank Stiftung seit 15 Jahren für Menschen in schwierigen Lebenssituationen ein: zur Projektübersicht, zur Jubiläumsbroschüre 

BBBank Stiftung

Die BBBank Stiftung wurde von der BBBank eG im Jahr 2011 als Mitgliederstiftung errichtet, um gemeinsam Gutes zu tun. Erklärtes Ziel der Stiftung ist die Förderung gemeinnütziger Projekte mit aus Spenden und Zuwendungen (Zustiftungen) erhaltenen finanziellen Mitteln.

Unter dem Stiftungs-Motto „Von Menschen. Für Menschen“ unterstützt die BBBank Stiftung seit Ihrem Bestehen Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Gesundheitswesen. Neben diesen Projekten bringt sich die Stiftung auch bei kurzfristigem Hilfebedarf ein, wie zum Beispiel im Falle der Corona-Pandemie, großen Flutkatastrophen in Deutschland oder im Rahmen des Ukraine-Kriegs.

Neben zahllosen privaten Spendern zählt die BBBank eG aus Karlsruhe zu den wichtigsten Förderern der Stiftung. Darüber hinaus verwaltet die BBBank Stiftung eine breite Vielfalt gemeinnütziger Wunschprojekte von Zustifterinnen und Zustiftern. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt derzeit 11,23 Mio. Euro (Stand 30.06.2026).
Im Geschäftsjahr 2025 konnten Projektförderungen zur satzungsgemäßen Zweckerfüllung über mehr als 1,6 Mio. Euro geleistet werden.

Die BBBank Stiftung ist beim Regierungspräsidium Karlsruhe registriert (Aktenzeichen 14-0563.1) und vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt (Steuernummer 35022/76972) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. Für jede Spende auf das Konto der Stiftung (IBAN: DE 85 6609 0800 0009 9999 90) erstellt diese gern eine individuelle Zuwendungsbestätigung.

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