Starke Schüler und glückliche Kinder: Lernangebote, Schulranzen für Erstklässler und pädagogische Freizeiten schaffen mehr Bildungsgerechtigkeit für sozial benachteiligte Kinder.

Lernangebote, Schulranzen für Erstklässler und pädagogische Freizeiten schaffen mehr Bildungsgerechtigkeit für sozial benachteiligte Kinder. Mehr Sicherheit im Wasser: Zusätzliche Schwimmkurse und die Ausbildung ehrenamtlicher DLRG-Schwimmtrainer/innen unterstützen benachteiligte und beeinträchtigte Kinder.

Zusätzliche Schwimmkurse und die Ausbildung ehrenamtlicher DLRG-Schwimmtrainer/innen unterstützen benachteiligte und beeinträchtigte Kinder. Lesen bildet. Sprache verbindet: Bücher-Boxen der Stiftung Lesen sowie gezielte Lese- und Sprachförderprojekte in Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen.

Bücher-Boxen der Stiftung Lesen sowie gezielte Lese- und Sprachförderprojekte in Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen. Familienorientierte Kinderhospizarbeit: Unterstützt Angebote, die Familien mit unheilbar kranken Kindern Lichtblicke, Begleitung und Entlastung schenken.

Unterstützt Angebote, die Familien mit unheilbar kranken Kindern Lichtblicke, Begleitung und Entlastung schenken. Mut. Nähe. Kraft. Die aktuelle Jubiläums-Weihnachtsaktion zugunsten herz- und krebskranker Kinder und ihren Familien – für Momente der Freude, Zuversicht und Entlastung. Geplant ist die Finanzierung unterstützender Angebote wie Mutmach-Perlenketten, kliniknahe Aufenthalte für Eltern und Geschwister sowie spezielle Nachsorgeangebote. Dabei verdoppelt die BBBank alle Spenden bis 7. Januar 2027 bis insgesamt maximal 150.000 Euro.

Malwettbewerb „Wünsche und Träume“: Kitas und Grundschulen können noch bis Ende 2026 teilnehmen und Malzubehör sowie eine Bücher-Box erhalten.

Kitas und Grundschulen können noch bis Ende 2026 teilnehmen und Malzubehör sowie eine Bücher-Box erhalten. Digitaler Adventskalender: Hinter allen Türchen warten ab 1. Dezember Überraschungen und Informationen. Für jeden ersten Klick einer Besucherin bzw. eines Besuchers spendet die BBBank zusätzlich 15 Euro für kranke Kinder.

Hinter allen Türchen warten ab 1. Dezember Überraschungen und Informationen. Für jeden ersten Klick einer Besucherin bzw. eines Besuchers spendet die BBBank zusätzlich 15 Euro für kranke Kinder. Jubiläumsfilm: Ein emotionaler und kompakter Rückblick auf die Stiftungsarbeit

Ein emotionaler und kompakter Rückblick auf die Stiftungsarbeit Broschüre: 15 Jahre BBBank Stiftung

2026 ist ein besonderes Jahr für die BBBank Stiftung. Am 15. November 2011 von der BBBank eG in Karlsruhe gegründet, feiert sie nun ihren 15. Geburtstag. Seit 5.479 Tagen engagiert sich die Stiftung mit vielen Spenderinnen und Spendern sowie der BBBank für mehr Mitmenschlichkeit und bessere Zukunftschancen. Im Mittelpunkt der finalen Jubiläums-Weihnachtsaktion steht die Hilfe für herz- und krebskranke Kinder und ihre Familien.Seit ihrer Gründung hat die BBBank Stiftung gemeinsam mit vielen Unterstützer/innen sowie mit Spendenaufstockungen durch die BBBank rund 700 gemeinnützige Projekte in allen Bundesländern gefördert.Durch ein individuelles Zustiftungsmodell hat sich das Stiftungskapital seit der Gründung vervielfacht und inzwischen die Marke von 12 Millionen Euro überschritten. 40 Wunschprojekte von Zustifter/innen werden dadurch regelmäßig gefördert.Auch über die Spendenaktionen hinaus lädt die BBBank Stiftung zum Mitmachen ein. Auf ihrer Website finden sich weitere Jubiläumsangebote:Auch in Zukunft möchte das Stiftungsteam diesen Weg weitergehen und an neuen Herausforderungen wachsen. Weiterhin kann eine starke Gemeinschaft mehr bewegen und umfangreicher helfen – für eine lebenswerte Gesellschaft und ein gutes Miteinander. Von Menschen. Für Menschen.