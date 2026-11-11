BBBank Stiftung spendet 23.000 Euro an Siegmund-Crämer-Schule

Zur Ruhe kommen, Reize verarbeiten und neue Kraft schöpfen: Ein neuer Snoezelen-Raum bietet den Schülerinnen und Schülern der Siegmund-Crämer-Schule einen Rückzugsort im Schulalltag. Die BBBank Stiftung unterstützt die Schule der Lebenshilfe Bad Dürkheim mit einer Spende von 23.000 Euro und hat damit die Einrichtung des Raums maßgeblich ermöglicht. Vorstandsvorsitzender Matthias Eder und Marco Angerbauer, Mitarbeiter der Stiftung, überreichten die Spende am 29. Oktober persönlich an die Schulleiterin Sabine Welsch-Staub sowie Steffen Kopp, Mitglied des erweiterten Vorstands der Lebenshilfe Bad Dürkheim.



Ein Raum für Entspannung und neue Kraft



Der Snoezelen-Raum verbindet eine gemütliche Atmosphäre mit gezielt abgestimmten Licht-, Klang-, Duft- und Tastreizen. Er soll die Schüler/innen dabei unterstützen, sich zu entspannen und die Selbstregulation zu stärken. In herausfordernden Situationen können sie hier eine Pause einlegen, bevor sie in den Unterricht zurückkehren.



Zur Spendenübergabe brachten die beiden Stiftungsvertreter zusätzlich ein Geschenk mit – spezielle sensorische Decken für die Ausstattung des Raums. „Zum dritten Mal darf ich mich vor Ort davon überzeugen, welche wichtige und wertvolle Arbeit in der Siegmund-Crämer-Schule geleistet wird. Zu sehen, wie individuell die Schüler/innen unterstützt und gefördert werden, bestärkt uns in unserem Engagement“, so Eder.



Welsch-Staub ergänzt: „Durch die großzügige Spende der BBBank Stiftung können wir mit dem Snoezelen-Raum eine neue und wichtige Unterstützung im Schulalltag anbieten. Schüler/innen können den Raum bei Bedarf nutzen um anschließend gestärkt in den Klassenverband zurückzukehren.“



Seit 2023 insgesamt 72.000 Euro Förderung



Die BBBank Stiftung hat die Siegmund-Crämer-Schule seit 2023 mit insgesamt 72.000 Euro unterstützt. Die geförderten Projekte kommen den Schüler/innen unmittelbar zugute und stärken sie auf ihrem persönlichen Lebensweg.



Die Siegmund-Crämer-Schule ist eine Ganztagsschule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung in Trägerschaft der Lebenshilfe Bad Dürkheim. Ihr Einzugsgebiet umfasst den südlichen Landkreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt an der Weinstraße. In kleinen Klassen begleiten pädagogische Fachkräfte und Förderschullehrkräfte die individuelle Entwicklung der Schüler/innen. Der Unterricht ist handlungsbezogen und orientiert sich an lebensnahen Situationen.



Über die BBBank Stiftung



Die BBBank Stiftung wurde von der BBBank eG im Jahr 2011 als Mitgliederstiftung errichtet, um gemeinsam Gutes zu tun. Erklärtes Ziel der Stiftung ist die Förderung gemeinnütziger Projekte mit aus Spenden und Zuwendungen (Zustiftungen) erhaltenen finanziellen Mitteln.



Unter dem Stiftungs-Motto „Von Menschen. Für Menschen“ unterstützt die BBBank Stiftung seit Ihrem Bestehen Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Gesundheitswesen. Neben diesen Projekten bringt sich die Stiftung auch bei kurzfristigem Hilfebedarf ein, wie zum Beispiel im Falle der Corona-Pandemie, großen Flutkatastrophen in Deutschland oder im Rahmen des Ukraine-Kriegs.



Neben zahllosen privaten Spendern zählt die BBBank eG aus Karlsruhe zu den wichtigsten Förderern der Stiftung. Darüber hinaus verwaltet die BBBank Stiftung eine breite Vielfalt gemeinnütziger Wunschprojekte von Zustifterinnen und Zustiftern. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt derzeit 12,35 Mio. Euro (Stand 30.10.2026).



Im Geschäftsjahr 2025 konnten Projektförderungen zur satzungsgemäßen Zweckerfüllung über mehr als 1,6 Mio. Euro geleistet werden.



Die BBBank Stiftung ist beim Regierungspräsidium Karlsruhe registriert (Aktenzeichen 14-0563.1) und vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt (Steuernummer 35022/76972) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. Für jede Spende auf das Konto der Stiftung (IBAN: DE 85 6609 0800 0009 9999 90) erstellt diese gern eine individuelle Zuwendungsbestätigung.

(lifePR) (