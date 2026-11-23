Die BBBank Stiftung setzt ihr langjähriges Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche fort: Beim RTL-Spendenmarathon am 20. November 2026 überreichten Gabriele Kellermann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung, und Birgit Schrowange, Mitglied des Stiftungskuratoriums, live einen symbolischen Spendenscheck über 200.000 Euro an Wolfram Kons, RTL-Moderator und Vorstand der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“.



Bereits im September hatten Kellermann und Schrowange das RTL-Kinderhaus in Köln besucht. Die emotionalen und informativen Eindrücke dieses Besuchs wurden in einem kurzen Film festgehalten.



1,5 Millionen Euro für mehr Bildungsgerechtigkeit



Seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützt die BBBank Stiftung die Arbeit der RTL-Kinderhäuser. Das gesamte Fördervolumen beläuft sich inzwischen auf 1,5 Millionen Euro. Mit der erneuten Spende von 200.000 Euro im Jahr 2026 führt die Stiftung ihr nachhaltiges Engagement für bessere Bildungschancen und mehr Chancengerechtigkeit fort.



Die diesjährige Förderung kommt insbesondere Schulranzen-Sets, Nachhilfeangeboten und Ferienfreizeiten zugute. Ziel ist es, benachteiligte Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer sozialen Herkunft zu stärken und ihnen bessere Bildungsperspektiven zu ermöglichen.



„Bei unseren Besuchen bin ich immer wieder beeindruckt, wie die Kinder hier aufgefangen, gestärkt und auf ihrem Weg begleitet werden. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Engagement und Herzblut die Mitarbeitenden diese wichtige Arbeit leisten.“, erzählt Kellermann.



Als langjährige Patin des RTL-Kinderhauses in Köln weiß Schrowange um die Wichtigkeit der dort geleisteten Hilfe: „Die Kinder hier zu erleben und zu sehen, mit welcher Freude sie lernen und gemeinsam Zeit verbringen, ist jedes Mal etwas Besonderes. Diese Begegnungen machen deutlich, wie wichtig Orte wie dieses RTL-Kinderhaus sind.“



Kinderhäuser stärken Kinder durch Bildung und Betreuung



Die RTL-Kinderhäuser bieten benachteiligten Kindern ab der ersten Klasse einen verlässlichen Ort, an dem Bildung, Betreuung und Freizeit miteinander verbunden werden. Zum Angebot gehören unter anderem ein gemeinsamer Mittagstisch, Lern- und Hausaufgabenhilfe sowie kreative Freizeit- und Medienangebote.



Damit fördern die Kinderhäuser nicht nur schulische Fähigkeiten, sondern stärken auch das Selbstvertrauen und die persönliche Entwicklung der Kinder.



Leseförderung: Bücher-Box als Überraschung



Eine besondere Überraschung hatten Kellermann und Schrowange bei ihrem Besuch ebenfalls im Gepäck: eine Bücher-Box der Stiftung Lesen. Die altersgerechten Bücher mit spannenden Geschichten weckten sofort die Freude am Lesen. Gerade vor dem Hintergrund aktueller Bildungsstudien kommt der Leseförderung eine besondere Bedeutung zu.



Auch in Zukunft wird sich die BBBank Stiftung gemeinsam mit möglichst vielen Spenderinnen und Spendern sowie der BBBank für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Denn jeder Beitrag zählt.



Über die BBBank Stiftung



Die BBBank Stiftung wurde von der BBBank eG im Jahr 2011 als Mitgliederstiftung errichtet, um gemeinsam Gutes zu tun. Erklärtes Ziel der Stiftung ist die Förderung gemeinnütziger Projekte mit aus Spenden und Zuwendungen (Zustiftungen) erhaltenen finanziellen Mitteln.



Unter dem Stiftungs-Motto „Von Menschen. Für Menschen“ unterstützt die BBBank Stiftung seit Ihrem Bestehen Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Gesundheitswesen. Neben diesen Projekten bringt sich die Stiftung auch bei kurzfristigem Hilfebedarf ein, wie zum Beispiel im Falle der Corona-Pandemie, großen Flutkatastrophen in Deutschland oder im Rahmen des Ukraine-Kriegs.



Neben zahllosen privaten Spendern zählt die BBBank eG aus Karlsruhe zu den wichtigsten Förderern der Stiftung. Darüber hinaus verwaltet die BBBank Stiftung eine breite Vielfalt gemeinnütziger Wunschprojekte von Zustifterinnen und Zustiftern. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt derzeit 12,35 Mio. Euro (Stand 30.10.2026).



Im Geschäftsjahr 2025 konnten Projektförderungen zur satzungsgemäßen Zweckerfüllung über mehr als 1,6 Mio. Euro geleistet werden.



Die BBBank Stiftung ist beim Regierungspräsidium Karlsruhe registriert (Aktenzeichen 14-0563.1) und vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt (Steuernummer 35022/76972) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. Für jede Spende auf das Konto der Stiftung (IBAN: DE 85 6609 0800 0009 9999 90) erstellt diese gern eine individuelle Zuwendungsbestätigung.

(lifePR) (