BBBank Stiftung: Freude und Dankbarkeit für gemeinsame Leistungen

Die BBBank Stiftung blickt erfreut auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Das Zustiftungs-Modell fand weiterhin große Resonanz: Neue Kapitalzuflüsse über 3,1 Millionen Euro, hiervon 80% aus Nachlässen, stärkten die Kapitalbasis markant.



Die Spendeneinnahmen im Jahr 2025 zeigten sich mit rund 1,55 Millionen Euro auf einem stabilen, hohen Niveau. Die beschlossenen Förderungen betrugen 1,68 Millionen Euro und haben sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals erhöht.



Der Rückblick auf 14 Jahre BBBank Stiftung ist beeindruckend: Stolze 13,22 Millionen Euro Spenden sind die Grundlage für 683 gemeinnützige Projekt- und 188 Familienförderungen (letztere im Rahmen der Fluthilfe 2021). Außerdem hat sich das Stiftungskapital seit der Gründung in 2011 von 1 Million auf 10 Millionen Euro gesteigert.



Vielen Menschen ist es wichtig, ihr Vermögen auch nach dem eigenen Ableben sinnvoll verwendet zu wissen. Das Zustiftungs-Modell der BBBank Stiftung bietet dafür die ideale und unkomplizierte Basis. Aktuell werden 37 Wunsch-Projekte dauerhaft und kostenfrei verwaltet. Allein an diese Projekte konnten aus Kapitalerträgen insgesamt bereits 298.000 Euro ausgezahlt werden.



„Wir schätzen das uns seit Jahren entgegengebrachte Vertrauen und blicken stolz auf das, was wir gemeinsam mit unserer starken Gemeinschaft in 14 Jahren erreicht haben.“ so Ralf Baumann, Vorstandsmitglied BBBank Stiftung. "Deshalb ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer!"



Die vielen positiven Entwicklungen und das 15-jährige Jubiläum in 2026 sorgen für zusätzliche Impulse in der BBBank Stiftung: Ab März sind verschiedene Maßnahmen geplant, um die vielfältigen Stiftungsaktivitäten noch bekannter zu machen – im Sinne des langjährigen Mottos „Von Menschen. Für Menschen.“

