Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053664

BBBank Stiftung Herrenstr. 2-10 76133 Karlsruhe, Deutschland https://bbbank-stiftung.de
Ansprechpartner:in Herr Marco Angerbauer +49 721 91170156
Logo der Firma BBBank Stiftung

15 Jahre BBBank Stiftung: Von Menschen. Für Menschen.

Das dauerhafte Engagement für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Heute erste Jubiläums-Spendenkampagne gestartet.

(lifePR) (Karlsruhe, )
Die BBBank Stiftung feiert ihr 15-jähriges Jubiläum. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat sie durch Spenden und Zustiftungen bundesweit über 680 gemeinnützige Maßnahmen mit insgesamt 12,8 Millionen Euro unterstützt. Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte aus den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Bildung und Erziehung sowie dem Gesundheitswesen.

„In diesen 15 Jahren konnten wir viel bewegen“, so Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung. „Wir sind dankbar und erfreut, wie viele Menschen wir für unsere Arbeit begeistern können“.

Zu den Projekten, welche die BBBank Stiftung seit Jahren begleitet, zählen z.B. das Waldpiraten-Camp für krebskranke Kinder in Heidelberg oder Kinderhäuser, die sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen Rückhalt bieten. 2025 kamen weitere Projekte, wie z.B. die frühe Leseförderung, dazu: Über 1.000 (Vor-)Lese-Boxen wurden an Kitas und Grundschulen übergeben, um gezielt Lesekompetenz und Bildungschancen zu stärken.

Während eine Spende ein aktuelles Projekt zeitnah unterstützt, ist eine Zustiftung langfristig angelegt und fördert ein Projekt Jahr für Jahr. Das Besondere: Zustifterinnen und Zustifter können langfristig genau das Thema stärken, das ihnen besonders wichtig ist und die BBBank Stiftung übernimmt kostenfrei den gesamten Verwaltungsaufwand. Eine Förderung erfolgt i.d.R. aus den erwirtschafteten Erträgen bei dauerhaftem Kapitalerhalt. Bereits 37 solcher Wunschprojekte werden von der BBBank Stiftung betreut.

 „Wir sind stolz darauf, dass sich unser Stiftungskapital seit 2011 auf aktuell über 10 Millionen Euro verzehnfacht hat. Dank zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer, teilweise auch durch testamentarische Verfügungen, wächst unser Engagement stetig. So wollen wir auch zukünftig gemeinsam viel Gutes bewirken – für ein starkes gesellschaftliches Miteinander: Von Menschen. Für Menschen.“ so Baumann.

Im Jubiläumsjahr 2026 setzt die BBBank Stiftung frische Akzente: Die neue Homepage, die informative Jubiläumsbroschüre und ein Film dokumentieren 15 Jahre umfangreiche Stiftungsarbeit. Fünf thematisch unterschiedliche Spendenaktionen sorgen in den nächsten Monaten für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Die erste Kampagne „Für starke Schüler und glückliche Kinder“ steht seit heute für faire Lernbedingungen - mit Nachhilfeangeboten, Schulranzen für Erstklässler und pädagogischen Ferienfreizeiten. Die BBBank eG verdoppelt die bis 23. April gesammelten Spenden erneut bis insgesamt maximal 150.000 Euro.

Ab Mai, Juli, September bzw. November 2026 liegt der Fokus auf wertvollen Hilfen für kranke Kinder, Schwimm- und Leseförderung oder gemeinnützigen Schülerprojekten. Auch dabei wird sich die BBBank finanziell einbringen.  

BBBank Stiftung

Die BBBank Stiftung wurde von der BBBank eG im Jahr 2011 als Mitgliederstiftung errichtet, um gemeinsam Gutes zu tun. Erklärtes Ziel der Stiftung ist die Förderung gemeinnütziger Projekte mit aus Spenden und Zuwendungen (Zustiftungen) erhaltenen finanziellen Mitteln.

Unter dem Stiftungs-Motto „Von Menschen. Für Menschen“ unterstützt die BBBank Stiftung seit Ihrem Bestehen Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Gesundheitswesen. Neben diesen Projekten bringt sich die Stiftung auch bei kurzfristigem Hilfebedarf ein, wie zum Beispiel im Falle der Corona-Pandemie, großen Flutkatastrophen in Deutschland oder im Rahmen des Ukraine-Kriegs.

Neben zahllosen privaten Spendern zählt die BBBank eG aus Karlsruhe zu den wichtigsten Förderern der Stiftung. Darüber hinaus verwaltet die BBBank Stiftung eine breite Vielfalt gemeinnütziger Wunschprojekte von Zustifterinnen und Zustiftern. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt derzeit 10,06 Mio. Euro (Stand 31.12.2025).
Im Geschäftsjahr 2025 konnten Projektförderungen zur satzungsgemäßen Zweckerfüllung über mehr als 1,6 Mio. Euro geleistet werden.

Die BBBank Stiftung ist beim Regierungspräsidium Karlsruhe registriert (Aktenzeichen 14-0563.1) und vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt (Steuernummer 35022/76972) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. Für jede Spende auf das Konto der Stiftung (IBAN: DE 85 6609 0800 0009 9999 90) erstellt diese gern eine individuelle Zuwendungsbestätigung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.