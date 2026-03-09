15 Jahre BBBank Stiftung: Von Menschen. Für Menschen.

Die BBBank Stiftung feiert ihr 15-jähriges Jubiläum. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat sie durch Spenden und Zustiftungen bundesweit über 680 gemeinnützige Maßnahmen mit insgesamt 12,8 Millionen Euro unterstützt. Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte aus den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Bildung und Erziehung sowie dem Gesundheitswesen.



„In diesen 15 Jahren konnten wir viel bewegen“, so Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung. „Wir sind dankbar und erfreut, wie viele Menschen wir für unsere Arbeit begeistern können“.



Zu den Projekten, welche die BBBank Stiftung seit Jahren begleitet, zählen z.B. das Waldpiraten-Camp für krebskranke Kinder in Heidelberg oder Kinderhäuser, die sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen Rückhalt bieten. 2025 kamen weitere Projekte, wie z.B. die frühe Leseförderung, dazu: Über 1.000 (Vor-)Lese-Boxen wurden an Kitas und Grundschulen übergeben, um gezielt Lesekompetenz und Bildungschancen zu stärken.



Während eine Spende ein aktuelles Projekt zeitnah unterstützt, ist eine Zustiftung langfristig angelegt und fördert ein Projekt Jahr für Jahr. Das Besondere: Zustifterinnen und Zustifter können langfristig genau das Thema stärken, das ihnen besonders wichtig ist und die BBBank Stiftung übernimmt kostenfrei den gesamten Verwaltungsaufwand. Eine Förderung erfolgt i.d.R. aus den erwirtschafteten Erträgen bei dauerhaftem Kapitalerhalt. Bereits 37 solcher Wunschprojekte werden von der BBBank Stiftung betreut.



„Wir sind stolz darauf, dass sich unser Stiftungskapital seit 2011 auf aktuell über 10 Millionen Euro verzehnfacht hat. Dank zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer, teilweise auch durch testamentarische Verfügungen, wächst unser Engagement stetig. So wollen wir auch zukünftig gemeinsam viel Gutes bewirken – für ein starkes gesellschaftliches Miteinander: Von Menschen. Für Menschen.“ so Baumann.



Im Jubiläumsjahr 2026 setzt die BBBank Stiftung frische Akzente: Die neue Homepage, die informative Jubiläumsbroschüre und ein Film dokumentieren 15 Jahre umfangreiche Stiftungsarbeit. Fünf thematisch unterschiedliche Spendenaktionen sorgen in den nächsten Monaten für zusätzliche Aufmerksamkeit.



Die erste Kampagne „Für starke Schüler und glückliche Kinder“ steht seit heute für faire Lernbedingungen - mit Nachhilfeangeboten, Schulranzen für Erstklässler und pädagogischen Ferienfreizeiten. Die BBBank eG verdoppelt die bis 23. April gesammelten Spenden erneut bis insgesamt maximal 150.000 Euro.



Ab Mai, Juli, September bzw. November 2026 liegt der Fokus auf wertvollen Hilfen für kranke Kinder, Schwimm- und Leseförderung oder gemeinnützigen Schülerprojekten. Auch dabei wird sich die BBBank finanziell einbringen.

