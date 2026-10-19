"Wandelhalle Bad Kissingen - Würdevoller Veranstaltungsort für die Vereidigung der Bundespolizei"

Historisches Ambiente, großzügige Räumlichkeiten und professionelle Veranstaltungsbedingungen: Die Wandelhalle Bad Kissingen bietet der Bundespolizei seit vielen Jahren den passenden Rahmen für ihre feierlichen Vereidigungen. Mit Platz für rund 800 bis 900 Gäste verbindet die denkmalgeschützte Veranstaltungslocation repräsentative Atmosphäre mit moderner Ausstattung.



Die Vereidigung ist für die Anwärterinnen und Anwärter der Bundespolizei ein besonderer Meilenstein. Sie markiert nicht nur den Beginn ihrer beruflichen Laufbahn, sondern steht zugleich für ihre Verpflichtung gegenüber dem Grundgesetz und der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an einen Veranstaltungsort, der diesem besonderen Anlass gerecht werden soll.



Wandelhalle Bad Kissingen bietet Raum für bis zu 900 Gäste



„Die Wandelhalle bietet hierfür optimale Voraussetzungen. Das großzügige, offene und lichtdurchflutete Gebäude schafft einen würdevollen und zugleich repräsentativen Rahmen für eine Veranstaltung dieser Bedeutung“, sagt Thorsten Krug, Bundespolizeiaus- und fortbildungszentrum Oerlenbach StSt Controlling / Öffentlichkeitsarbeit.



Dass neben den Anwärterinnen und Anwärtern auch Angehörige, Ehrengäste sowie Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können, ist für die Bundespolizei von besonderer Bedeutung. Die öffentliche Gestaltung der Vereidigung macht die Verbundenheit der Behörde mit der Gesellschaft sichtbar.



Auch das historische Umfeld trägt zur besonderen Wirkung der Veranstaltung bei. „Der Charakter des UNESCO-Weltkulturerbes verleiht der Vereidigung einen zusätzlichen, außergewöhnlichen Rahmen und unterstreicht die Bedeutung dieses feierlichen Moments“, so Krug weiter.



Historisches Ambiente trifft moderne Veranstaltungstechnik



Eine besondere Stärke der Wandelhalle ist die Verbindung von Tradition und Moderne. Die großzügige Architektur schafft den festlichen Rahmen für Veranstaltungen mit mehreren hundert Gästen, während eine zeitgemäße technische Ausstattung vielfältige Veranstaltungsformate ermöglicht.



Für die Vereidigungen der Bundespolizei spielt dabei insbesondere die Bühne eine wichtige Rolle, denn sie bietet optimale Voraussetzungen für die musikalische Begleitung durch das Bundespolizeiorchester und unterstützt den feierlichen Charakter der Zeremonie.



„Das Besondere an der Wandelhalle ist für uns die einzigartige Verbindung aus Größe, historischer Bedeutung und einer besonderen Atmosphäre. Die geschichtsträchtige Atmosphäre der Wandelhalle bildet einen außergewöhnlichen Rahmen für eine moderne Polizeibehörde wie die Bundespolizei. Gerade in unserem Jubiläumsjahr, in dem die Bundespolizei ihr 75-jähriges Bestehen feiert, bekommt diese Verbindung von Geschichte, Tradition und Zukunft eine besondere Bedeutung“, sagt Thorsten Krug.



Individuelle Veranstaltungsplanung und persönliche Betreuung



Neben den Räumlichkeiten schätzt die Bundespolizei insbesondere die Zusammenarbeit mit der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Individuelle Anforderungen können bereits bei der Planung berücksichtigt und die Wandelhalle auf den jeweiligen Ablauf der Vereidigung abgestimmt werden. „Besonders schätzen wir, dass uns jederzeit kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung stehen – sowohl im Vorfeld bei der Planung als auch während der Veranstaltung selbst.“



Ob Bestuhlung, Aufbau oder Gestaltung der Räumlichkeiten – die individuellen Wünsche des Veranstalters werden in enger Abstimmung umgesetzt. Die direkte und unkomplizierte Kommunikation schafft dabei laut Krug verlässliche Rahmenbedingungen für die Durchführung der Veranstaltung.



Bundespolizei nutzt die Wandelhalle bereits seit Jahrzehnten



Die langjährige Zusammenarbeit ist ein weiterer Beleg für die Zufriedenheit mit dem Veranstaltungsort. „Wir nutzen die Wandelhalle bereits seit Jahrzehnten – mit kleineren Unterbrechungen – für unsere Veranstaltungen.“



Damit ist die Wandelhalle seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Veranstaltungsplanung der Bundespolizei. Auch die nächste Vereidigung ist bereits geplant: „Auch für das kommende Jahr haben wir die Wandelhalle bereits reserviert.“



Für Thorsten Krug steht damit fest: „Diese zuverlässige und partnerschaftliche Zusammenarbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere bisherigen Vereidigungen in der Wandelhalle stets gelungene und würdevolle Veranstaltungen waren.“



Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wird positiv bewertet. Der Mietpreis steht aus Sicht der Bundespolizei in einem angemessenen Verhältnis zu den gebotenen Rahmenbedingungen und der besonderen Qualität der Räumlichkeiten. „Gerade als öffentliche Behörde tragen wir eine besondere Verantwortung im Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Ein verantwortungsbewusster und wirtschaftlicher Umgang mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger ist für uns selbstverständlich. Vor diesem Hintergrund ist es uns

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