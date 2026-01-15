Trauungen des Netflix Serienhits "Love is Blind: Germany" Staffel 2 wurden im Bad Kissinger Regentenbau gedreht
Bayerisches Staatsbad bietet hervorragende Möglichkeiten für Hochzeiten
Zweite Staffel der Erfolgsserie „Love is Blind: Germany“
Ist Liebe wirklich blind? 30 deutschsprachige Singles haben genug von oberflächlichen Dates und suchen in „Love is Blind: Germany“ die wahre Liebe. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt: In kleinen Kabinen, den sogenannten Pods, können sich die Singles hören, aber noch nicht sehen. Wer es schafft, sich zu öffnen und in tiefgreifenden Gesprächen eine emotionale Bindung aufzubauen, steht am Ende der ersten Runde vor der alles entscheidenden Frage: „Willst du mich heiraten?“ Sind die Gefühle stark genug, sehen sich die Verlobten nun zum ersten Mal. Ob die inneren Werte siegen und sie ihre Beziehung vertiefen können, wird ab diesem Zeitpunkt aber nicht nur von Äußerlichkeiten beeinflusst, sondern auch beim Kennenlernen der jeweiligen Familie und Freunde auf die Probe gestellt. Romantische Dates vs. herausfordernde Hochzeitsplanung: Wer hat seinen Seelenverwandten gefunden und gibt sich am Ende das Ja-Wort? Die neue Staffel startete am 8. Januar, und heute, Donnerstag, 15. Januar, wurde auch die Hochzeitsfolge veröffentlicht.
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel zeigt sich begeistert von der Drehortwahl: „Vielleicht kann Liebe ‚blind‘ sein, die Macher des Serienhits ‚Love is Blind: Germany‘ waren es sicher nicht: Sie haben mit dem UNESCO-Welterbe Bad Kissingen als Drehort Geschichte mit Zeitgeist verbunden.“ Und fügt schmunzelt hinzu: „Der Geheimtipp Bad Kissingen als herausragender Ort zum Heiraten könnte vielleicht auch dahin sein – damit können wir aber gut leben.“
Trauungen im traumhaften Ambiente Bad Kissingens
Insgesamt drei Paare wurden in Bad Kissingen von Marina Wiesend, Standesbeamtin aus Bad Kissingen, getraut. „Ich habe schon viele Trauungen begleitet, aber ‚Love is Blind: Germany‘ war eine ganz andere Liga: intensiv, emotional und im besten Sinne verrückt. Hinter den kurzen Momenten, die man sieht, steckte enorm viel Arbeit. Ein aufwendiges Projekt mit großartigen, herzlichen Menschen, das mir lange in Erinnerung bleiben wird“, erzählt Wiesend.
Eine märchenhafte Hochzeit auch für Sie
Möchten auch Sie in einem einzigartigen Ambiente heiraten? Bei uns in Bad Kissingen haben Sie die Möglichkeit, sich in einem der wunderschönen Säle im Regenten- und Arkadenbau sowie im Luitpoldbad trauen zu lassen. Auch die historischen Säle im neuen und Alten Rathaus bieten Ihnen eine einzigartige Kulisse für Ihren besonderen Tag.
Hier finden Sie eine Übersicht über die Trauorte und die Samstagstrautermine in Bad Kissingen: www.badkissingen.de/heiraten
Und auch für Ihre Feier bieten sich die historischen Räumlichkeiten an! Werfen Sie einen Blick auf unsere historischen Räumlichkeiten: Vom stilvollen Weißen Saal mit bis zu 100 Personen bis hin zum mondänem Kurgarten Café mit ca. 300 Gästen finden Sie mit Sicherheit die passende Location für Ihre Hochzeitsfeier! Weitere Informationen finden Sie unter www.bad-kissingen.de/hochzeit
Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, ist auf Hochzeitsanfragen gespannt: „Wir freuen uns, wenn uns aufgrund der Ausstrahlung von ‚Love is Blind: Germany‘ weitere Anfragen für Hochzeiten in unseren Räumlichkeiten erreichen. Denn wir wollen unseren Kundinnen und Kunden eine traumhafte Hochzeit ermöglichen.“