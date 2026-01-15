Kontakt
Trauungen des Netflix Serienhits "Love is Blind: Germany" Staffel 2 wurden im Bad Kissinger Regentenbau gedreht

Bayerisches Staatsbad bietet hervorragende Möglichkeiten für Hochzeiten

(lifePR) (Bad Kissingen, )
In der zweiten Staffel von „Love is Blind: Germany“ ist Bad Kissingen Kulisse für die Trauungen: Im einzigartigen Ambiente des Regentenbaus haben sich die Paare das Ja-Wort gegeben. Wer wissen möchte, wie diese märchenhaften Trauungen waren, kann die sogenannte Hochzeitsfolge mit den Trauungen ab heute, Donnerstag, 15. Januar, exklusiv und weltweit auf Netflix streamen – und sich Inspiration für die eigene Hochzeit holen.

Zweite Staffel der Erfolgsserie „Love is Blind: Germany“            

Ist Liebe wirklich blind? 30 deutschsprachige Singles haben genug von oberflächlichen Dates und suchen in „Love is Blind: Germany“ die wahre Liebe. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt: In kleinen Kabinen, den sogenannten Pods, können sich die Singles hören, aber noch nicht sehen. Wer es schafft, sich zu öffnen und in tiefgreifenden Gesprächen eine emotionale Bindung aufzubauen, steht am Ende der ersten Runde vor der alles entscheidenden Frage: „Willst du mich heiraten?“ Sind die Gefühle stark genug, sehen sich die Verlobten nun zum ersten Mal. Ob die inneren Werte siegen und sie ihre Beziehung vertiefen können, wird ab diesem Zeitpunkt aber nicht nur von Äußerlichkeiten beeinflusst, sondern auch beim Kennenlernen der jeweiligen Familie und Freunde auf die Probe gestellt. Romantische Dates vs. herausfordernde Hochzeitsplanung: Wer hat seinen Seelenverwandten gefunden und gibt sich am Ende das Ja-Wort? Die neue Staffel startete am 8. Januar, und heute, Donnerstag, 15. Januar, wurde auch die Hochzeitsfolge veröffentlicht.

Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel zeigt sich begeistert von der Drehortwahl: „Vielleicht kann Liebe ‚blind‘ sein, die Macher des Serienhits ‚Love is Blind: Germany‘ waren es sicher nicht: Sie haben mit dem UNESCO-Welterbe Bad Kissingen als Drehort Geschichte mit Zeitgeist verbunden.“ Und fügt schmunzelt hinzu: „Der Geheimtipp Bad Kissingen als herausragender Ort zum Heiraten könnte vielleicht auch dahin sein – damit können wir aber gut leben.“ 

Trauungen im traumhaften Ambiente Bad Kissingens

Insgesamt drei Paare wurden in Bad Kissingen von Marina Wiesend, Standesbeamtin aus Bad Kissingen, getraut. „Ich habe schon viele Trauungen begleitet, aber ‚Love is Blind: Germany‘ war eine ganz andere Liga: intensiv, emotional und im besten Sinne verrückt. Hinter den kurzen Momenten, die man sieht, steckte enorm viel Arbeit. Ein aufwendiges Projekt mit großartigen, herzlichen Menschen, das mir lange in Erinnerung bleiben wird“, erzählt Wiesend.

Eine märchenhafte Hochzeit auch für Sie

Möchten auch Sie in einem einzigartigen Ambiente heiraten? Bei uns in Bad Kissingen haben Sie die Möglichkeit, sich in einem der wunderschönen Säle im Regenten- und Arkadenbau sowie im Luitpoldbad trauen zu lassen. Auch die historischen Säle im neuen und Alten Rathaus bieten Ihnen eine einzigartige Kulisse für Ihren besonderen Tag.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Trauorte und die Samstagstrautermine in Bad Kissingen: www.badkissingen.de/heiraten

Und auch für Ihre Feier bieten sich die historischen Räumlichkeiten an! Werfen Sie einen Blick auf unsere historischen Räumlichkeiten: Vom stilvollen Weißen Saal mit bis zu 100 Personen bis hin zum mondänem Kurgarten Café mit ca. 300 Gästen finden Sie mit Sicherheit die passende Location für Ihre Hochzeitsfeier! Weitere Informationen finden Sie unter www.bad-kissingen.de/hochzeit

Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, ist auf Hochzeitsanfragen gespannt: „Wir freuen uns, wenn uns aufgrund der Ausstrahlung von ‚Love is Blind: Germany‘ weitere Anfragen für Hochzeiten in unseren Räumlichkeiten erreichen. Denn wir wollen unseren Kundinnen und Kunden eine traumhafte Hochzeit ermöglichen.“

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Entdecke die Zeit – in Bad Kissingen
Im Herzen Deutschlands zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg gelegen, steht im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekanntesten Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv und überall zu spüren – in der eindrucksvollen Geschichte und Architektur, in den Gärten und Grünanlagen im Wechsel der Jahreszeiten, im ewigen Sprudeln der heilenden Quellen sowie den abwechslungsreichen saisonalen Festen und Veranstaltungen. Vielfältige Programme und moderne Angebote verhelfen Besucherinnen und Besuchern Körper und Geist zu stärken und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. In Bad Kissingen – ausgezeichnet als TOP-Kurort 2026– verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemäße Kultur- und Tourismusangebote – optimale Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Wohlfühlurlaube, Tagungen und Kongresse. Mit zehn weiteren Orten aus sieben europäischen Ländern gehört Bad Kissingen zur UNESCO-Welterbestätte der bedeutenden Kurstädte Europas. www.bad-kissingen.de

