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Tradition trifft Vielfalt: Regentenbau in Bad Kissingen als Bühne für besondere Veranstaltungen

Historische Veranstaltungsräume mit einzigartiger Atmosphäre für den jährlichen Sommerkongress der Tanzsporttrainer-Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland (TSTV e.V.)

(lifePR) (Bad Kissingen, )
Ob Tanzturnier, Kongress, Gala oder Meisterschaft – der Regentenbau in Bad Kissingen bietet den passenden Rahmen für unterschiedlichste Veranstaltungsformate. Seine einzigartige Verbindung aus historischer Architektur, repräsentativem Ambiente und flexiblen Raumlösungen macht ihn seit Jahrzehnten zu einer der renommiertesten Eventlocations in Deutschland. Das findet auch Stephan Frank, Präsident der Tanzsporttrainer-Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland (TSTV e.V.). Die Tanzsporttrainervereinigung veranstaltet dort seit der Gründung 1977 ihren jährlichen Sommerkongress. Und auch zuvor hat der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband (ADTV) seit den 30er Jahren Schulungen und Turniere in Bad Kissingen angeboten wie auch der Deutsche Tanzsportverband (DTV).

Tradition trifft Vielfalt: Der Regentenbau als Bühne für besondere Veranstaltungen

Seit nahezu 100 Jahren ist der Regentenbau in Bad Kissingen ein fester Bestandteil der Tanzsportgeschichte. Für den Veranstalter des TSTV-Sommerkongresses, einer Schulung und Weiterbildungsmaßnahme für die Top-Trainer Deutschlands, ist vor allem die besondere Atmosphäre ausschlaggebend: „Die wunderbaren historischen Räumlichkeiten haben einen großen emotionalen Wert für viele Tänzerinnen und Tänzer, da hier schon seit fast 100 Jahren Tanzturniere, Meisterschaften und Tanzlehrerkongresse durchgeführt werden“, erzählt Horst Beer, mehrfacher Weltmeister und stellvertretender Präsident der TSTV e.V..

Insbesondere der Max-Littmann-Saal schafft mit seinem festlichen Ambiente den idealen Rahmen für hochkarätige Veranstaltungen. Gleichzeitig überzeugen die vielseitigen Raumangebote – vom Max-Littmann-Saal über den Rossini-Saal bis hin zum Kurgarten-Café – und machen den Regentenbau zu einer flexiblen Location für unterschiedlichste Veranstaltungsformate: Dadurch können Schulungen für Lizenzinhabende (Trainer C, Trainer B und Trainer A) zum Lizenzerhalt in verschiedenen Gruppengrößen in unterschiedlichen Räumen angeboten werden. Dabei referieren international renommierte Trainerinnen und Trainer, meist ehemalige Weltmeister, und zeigen Techniken, Trainingsmethoden, Bewegungsabläufe und Schrittkombinationen, Figuren und Choreographien. Eine besondere Veranstaltung in einem besonderen Ambiente.

Professionelle Betreuung sorgt für reibungslose Veranstaltungen

Neben den repräsentativen Räumlichkeiten trägt auch die professionelle Unterstützung vor Ort zum Erfolg der Veranstaltungen bei. Besonders die technische Betreuung wird von Udo Schmidt, Vizepräsident Finanzen der TSTV e.V, hervorgehoben: „In jedem Jahr werden wir insbesondere durch die Techniker bestens betreut.“

Die langjährige Zusammenarbeit schafft Vertrauen und sorgt dafür, dass individuelle Anforderungen zuverlässig umgesetzt werden – ein wichtiger Faktor bei der Planung anspruchsvoller Veranstaltungen.

Eine Eventlocation, die überzeugt

Die Zufriedenheit spiegelt sich auch in der Entscheidung wider, den Regentenbau erneut als Veranstaltungsort zu wählen. Auch wenn die Mietkosten für einen gemeinnützigen Verein eine Herausforderung darstellen, wird das Preis-Leistungs-Verhältnis positiv bewertet: „Es ist für uns als gemeinnütziger Verein sehr teuer, jedoch angemessen.“

Regentenbau Bad Kissingen: Tradition, Qualität und Vielfalt unter einem Dach

Die Kombination aus historischer Architektur, stilvollem Ambiente, flexiblen Veranstaltungsräumen und professioneller Betreuung macht den Regentenbau zu einer außergewöhnlichen Eventlocation. Ob Kongress, Tanzveranstaltung, Tagung, Gala oder kulturelles Event – die vielseitigen Räumlichkeiten bieten optimale Voraussetzungen für Veranstaltungen unterschiedlichster Größen und Formate und schaffen Erlebnisse, die den Gästen nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

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Im Herzen Deutschlands zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg gelegen, steht im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekanntesten Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv und überall zu spüren – in der eindrucksvollen Geschichte und Architektur, in den Gärten und Grünanlagen im Wechsel der Jahreszeiten, im ewigen Sprudeln der heilenden Quellen sowie den abwechslungsreichen saisonalen Festen und Veranstaltungen. Vielfältige Programme und moderne Angebote verhelfen Besucherinnen und Besuchern Körper und Geist zu stärken und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. In Bad Kissingen – ausgezeichnet als TOP-Kurort 2026– verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemäße Kultur- und Tourismusangebote – optimale Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Wohlfühlurlaube, Tagungen und Kongresse. Mit zehn weiteren Orten aus sieben europäischen Ländern gehört Bad Kissingen zur UNESCO-Welterbestätte der bedeutenden Kurstädte Europas. www.bad-kissingen.de

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