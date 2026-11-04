Neuer Katalog „Urlaub & Gesundheit 2027“ macht Lust auf Bad Kissingen
Inspirations- und Informationsquelle bündelt vielfältige Möglichkeiten, das Bayerische Staatsbad zu entdecken
Ob eine erholsame Auszeit, ein gesundheitsorientierter Aufenthalt oder eine Kulturreise – der Katalog zeigt die unterschiedlichen Facetten Bad Kissingens und gibt Anregungen für die persönliche Urlaubsgestaltung. Dabei stehen die historischen Kuranlagen und die besondere Atmosphäre der Stadt ebenso im Mittelpunkt wie Natur, Gesundheit, Kultur und Erholung. Darüber hinaus erhalten Interessierte einen Einblick in das Veranstaltungsangebot, das Bad Kissingen das ganze Jahr über bereithält.
„Bad Kissingen bietet seinen Gästen eine besondere Verbindung aus Gesundheit, Kultur, Natur und traditionsreicher Kurgeschichte. Mit unserem neuen Katalog möchten wir diese Vielfalt erlebbar machen und gleichzeitig dazu inspirieren, Bad Kissingen auf ganz persönliche Weise zu entdecken. Er soll Lust auf einen Aufenthalt machen und zugleich eine verlässliche Informationsquelle für die konkrete Reiseplanung sein“, erklärt Sebastian Dresbach, Kurdirektor und Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.
Von der ersten Inspiration bis zur konkreten Reiseplanung
Neben inspirierenden Einblicken bietet der Katalog „Urlaub & Gesundheit 2027“ zahlreiche praktische Informationen für die individuelle Aufenthaltsplanung. Dazu gehören unter anderem Empfehlungen zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und Ausflugszielen. Ergänzend stellt der Katalog eine Auswahl attraktiver Pauschalangebote aus den Bereichen Gesundheit, Prävention, Wellness, Genuss und Kultur vor. Entspannte Tage in der KissSalis Therme, wohltuende Wellnessanwendungen, kulinarische Erlebnisse oder gezielte Gesundheitsprogramme – die unterschiedlichen Angebote verbinden Erholung und besondere Erlebnisse mit individuell abgestimmten Leistungen.
Auch bei der Suche nach der passenden Unterkunft bietet der Katalog eine umfassende Orientierung. Ob komfortables Hotel, gemütliche Pension, individuelle Ferienwohnung oder Campingurlaub – der Katalog „Urlaub & Gesundheit 2027“ zeigt, wie vielfältig die Übernachtungsmöglichkeiten in Bad Kissingen sind, und vermittelt Lust darauf, den nächsten Aufenthalt im Bayerischen Staatsbad zu planen. Im Mittelpunkt steht die umfangreiche Auswahl an Unterkünften, die in übersichtlich gestalteten Themenwelten „Hotels & Pensionen“, „Ferienwohnungen“, „Campingpark“ sowie „Bildungsstätte/Jugendherberge“ gegliedert ist. Der Katalog bietet dabei nicht nur einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Unterkunftsarten, sondern erleichtert auch die gezielte Suche nach dem passenden Angebot.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet erneut das Thema Gesundheit. Bad Kissingen verfügt über sieben mineralstoffreiche Heilquellen, die seit Jahrhunderten für unterschiedliche Anwendungen genutzt werden. Der Katalog informiert über die Heilquellen und ihre Anwendungsmöglichkeiten, die ambulante Badekur sowie über medizinische Angebote, ortstypischen Heilmittel und Gesundheitsanwendungen. Auch die verschiedenen medizinische Behandlungsfelder und die Möglichkeiten eines gesundheitsorientierten Aufenthalts werden vorgestellt. Von der erholsamen Auszeit über den abwechslungsreichen Familienurlaub bis hin zu Gesundheitsangeboten finden Interessierte zahlreiche Gelegenheiten, ihren Besuch ganz nach den persönlichen Vorstellungen zu gestalten.
„Bei der Konzeption war uns wichtig, Inspiration und konkrete Information miteinander zu verbinden. Der Katalog soll nicht nur zeigen, was Gäste in Bad Kissingen erleben können, sondern ihnen gleichzeitig eine übersichtliche Orientierung für ihren Aufenthalt geben. Die hochwertige Bildsprache weckt Emotionen und Reiselust, während die gebündelten Informationen dabei helfen, aus ersten Inspirationen eine ganz persönliche Reise nach Bad Kissingen zu gestalten“, so Laura Tabel, Leiterin der Abteilung Marketing der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.
Bad Kissingen in seiner ganzen Vielfalt entdecken
Der Katalog macht deutlich, dass sich ein Aufenthalt im Bayerischen Staatsbad auf ganz unterschiedliche Weise gestalten lässt. Die historischen Gebäude und weitläufigen Parkanlagen bilden dabei ebenso besondere Kulissen wie das abwechslungsreiche Kulturprogramm. Zu den Veranstaltungshöhepunkten 2027 gehören unter anderem die Gesundheitswochen, der Kissinger Sommer, das Rakoczy-Fest, der Kissinger Kabarettherbst, der Kissinger KlavierOlymp, Theaterring und der Kissinger Winterzauber.
Damit ist „Urlaub & Gesundheit 2027“ mehr als ein klassisches Gastgeberverzeichnis: Der Katalog bündelt Inspiration, Hintergrundwissen und praktische Informationen in einem Medium und vermittelt einen umfassenden Eindruck davon, was einen Aufenthalt in Bad Kissingen ausmacht.
Bad Kissingen in seiner ganzen Vielfalt entdecken
Der neue Katalog „Urlaub & Gesundheit 2027“ der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH kann als Printversion telefonisch unter +49 (0)971 8048-444 oder über die Website www.bad-kissingen.de/... bestellt werden. Zudem liegt er in der Tourist- Information Arkadenbau aus. Interessierte können den Katalog außerdem online als Web- Version unter www.bad-kissingen.de/... herunterladen oder als E-Paper lesen.