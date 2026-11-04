Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1078373

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH Im Luitpoldpark 1 97688 Bad Kissingen, Deutschland http://www.bad-kissingen.de
Ansprechpartner:in Frau Ines Hartmann +49 971 8048116
Logo der Firma Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Neuer Katalog „Urlaub & Gesundheit 2027“ macht Lust auf Bad Kissingen

Inspirations- und Informationsquelle bündelt vielfältige Möglichkeiten, das Bayerische Staatsbad zu entdecken

(lifePR) (Bad Kissingen, )
Der neue Katalog „Urlaub & Gesundheit 2027“ der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH ist ab sofort erhältlich. Er lädt dazu ein, die Vielfalt Bad Kissingens zu entdecken und den eigenen Aufenthalt individuell zu planen. Dabei versteht sich der Katalog gleichermaßen als Inspirations- und Informationsquelle: Stimmungsvolle Bilder und themenspezifische Texte ermitteln das besondere Lebensgefühl des Bayerischen Staatsbads, während konkrete Informationen und Angebote eine praktische Orientierung für die Reiseplanung bieten.

Ob eine erholsame Auszeit, ein gesundheitsorientierter Aufenthalt oder eine Kulturreise – der Katalog zeigt die unterschiedlichen Facetten Bad Kissingens und gibt Anregungen für die persönliche Urlaubsgestaltung. Dabei stehen die historischen Kuranlagen und die besondere Atmosphäre der Stadt ebenso im Mittelpunkt wie Natur, Gesundheit, Kultur und Erholung. Darüber hinaus erhalten Interessierte einen Einblick in das Veranstaltungsangebot, das Bad Kissingen das ganze Jahr über bereithält.

„Bad Kissingen bietet seinen Gästen eine besondere Verbindung aus Gesundheit, Kultur, Natur und traditionsreicher Kurgeschichte. Mit unserem neuen Katalog möchten wir diese Vielfalt erlebbar machen und gleichzeitig dazu inspirieren, Bad Kissingen auf ganz persönliche Weise zu entdecken. Er soll Lust auf einen Aufenthalt machen und zugleich eine verlässliche Informationsquelle für die konkrete Reiseplanung sein“, erklärt Sebastian Dresbach, Kurdirektor und Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Von der ersten Inspiration bis zur konkreten Reiseplanung

Neben inspirierenden Einblicken bietet der Katalog „Urlaub & Gesundheit 2027“ zahlreiche praktische Informationen für die individuelle Aufenthaltsplanung. Dazu gehören unter anderem Empfehlungen zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und Ausflugszielen. Ergänzend stellt der Katalog eine Auswahl attraktiver Pauschalangebote aus den Bereichen Gesundheit, Prävention, Wellness, Genuss und Kultur vor. Entspannte Tage in der KissSalis Therme, wohltuende Wellnessanwendungen, kulinarische Erlebnisse oder gezielte Gesundheitsprogramme – die unterschiedlichen Angebote verbinden Erholung und besondere Erlebnisse mit individuell abgestimmten Leistungen.

Auch bei der Suche nach der passenden Unterkunft bietet der Katalog eine umfassende Orientierung. Ob komfortables Hotel, gemütliche Pension, individuelle Ferienwohnung oder Campingurlaub – der Katalog „Urlaub & Gesundheit 2027“ zeigt, wie vielfältig die Übernachtungsmöglichkeiten in Bad Kissingen sind, und vermittelt Lust darauf, den nächsten Aufenthalt im Bayerischen Staatsbad zu planen. Im Mittelpunkt steht die umfangreiche Auswahl an Unterkünften, die in übersichtlich gestalteten Themenwelten „Hotels & Pensionen“, „Ferienwohnungen“, „Campingpark“ sowie „Bildungsstätte/Jugendherberge“ gegliedert ist. Der Katalog bietet dabei nicht nur einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Unterkunftsarten, sondern erleichtert auch die gezielte Suche nach dem passenden Angebot.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet erneut das Thema Gesundheit. Bad Kissingen verfügt über sieben mineralstoffreiche Heilquellen, die seit Jahrhunderten für unterschiedliche Anwendungen genutzt werden. Der Katalog informiert über die Heilquellen und ihre Anwendungsmöglichkeiten, die ambulante Badekur sowie über medizinische Angebote, ortstypischen Heilmittel und Gesundheitsanwendungen. Auch die verschiedenen medizinische Behandlungsfelder und die Möglichkeiten eines gesundheitsorientierten Aufenthalts werden vorgestellt. Von der erholsamen Auszeit über den abwechslungsreichen Familienurlaub bis hin zu Gesundheitsangeboten finden Interessierte zahlreiche Gelegenheiten, ihren Besuch ganz nach den persönlichen Vorstellungen zu gestalten.

„Bei der Konzeption war uns wichtig, Inspiration und konkrete Information miteinander zu verbinden. Der Katalog soll nicht nur zeigen, was Gäste in Bad Kissingen erleben können, sondern ihnen gleichzeitig eine übersichtliche Orientierung für ihren Aufenthalt geben. Die hochwertige Bildsprache weckt Emotionen und Reiselust, während die gebündelten Informationen dabei helfen, aus ersten Inspirationen eine ganz persönliche Reise nach Bad Kissingen zu gestalten“, so Laura Tabel, Leiterin der Abteilung Marketing der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Bad Kissingen in seiner ganzen Vielfalt entdecken

Der Katalog macht deutlich, dass sich ein Aufenthalt im Bayerischen Staatsbad auf ganz unterschiedliche Weise gestalten lässt. Die historischen Gebäude und weitläufigen Parkanlagen bilden dabei ebenso besondere Kulissen wie das abwechslungsreiche Kulturprogramm. Zu den Veranstaltungshöhepunkten 2027 gehören unter anderem die Gesundheitswochen, der Kissinger Sommer, das Rakoczy-Fest, der Kissinger Kabarettherbst, der Kissinger KlavierOlymp, Theaterring und der Kissinger Winterzauber.

Damit ist „Urlaub & Gesundheit 2027“ mehr als ein klassisches Gastgeberverzeichnis: Der Katalog bündelt Inspiration, Hintergrundwissen und praktische Informationen in einem Medium und vermittelt einen umfassenden Eindruck davon, was einen Aufenthalt in Bad Kissingen ausmacht.

Bad Kissingen in seiner ganzen Vielfalt entdecken

Der neue Katalog „Urlaub & Gesundheit 2027“ der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH kann als Printversion telefonisch unter +49 (0)971 8048-444 oder über die Website www.bad-kissingen.de/... bestellt werden. Zudem liegt er in der Tourist- Information Arkadenbau aus. Interessierte können den Katalog außerdem online als Web- Version unter www.bad-kissingen.de/... herunterladen oder als E-Paper lesen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.