Kulturhighlights Bad Kissingen 2026: Ein Jahr voller Events
Zahlreiche, abwechslungsreiche Veranstaltungen bieten hochkarätigen Kulturgenuss – für jede Zielgruppe etwas dabei
Abwechslungsreiches Kulturprogramm für jede Zielgruppe
Gäste und Einheimische Bad Kissingens können sich in diesem Jahr auf Veranstaltungen unterschiedlichster Art freuen, die eine breite Zielgruppe sowohl aus Groß und Klein begeistern.
Noch bis zum 28. Mai können sich Theaterfreundinnen und -freunde beim Programm des 41. Theaterrings Bad Kissingen auf Klassikerstücke freuen. Ein besonderes Highlight ist dabei sicherlich „Vier Jahreszeiten“, getanzt vom Ungarischen Nationalballett. Der Start ins neue Jahr ist gespickt mit besonderen Veranstaltungen.
Am letzten Januarwochenende kann sich das Publikum auf Musicalveranstaltungen freuen. Den Start macht die Show „Die Nacht der Musicals“ am Freitag, den 30. Januar. In dieser mitreißenden Veranstaltung werden Highlights aus den bekanntesten Musicals, wie beispielsweise von der „Eiskönigin“ oder „Moulin Rouge“, eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert. Der Samstag, 31. Januar bietet ein Highlight für Kinder mit „Hakuna Matata“ und verspricht eine zauberhafte Reise durch die bunte Welt der Musicals.
Der Februar besticht mit einem Highlight aus der Popmusik: Am Samstag, 07. Februar tritt Max Giesinger in Quartettformation mit zwei Streichern auf. Im Gepäck hat Giesinger dabei sein neues Album „Glück auf den Straßen“, das er in einem intimen Setting präsentiert. Ein weiterer Top-Act aus der Pop-Szene ist Wincent Weiss, der beim Turnierplatz Open-Air auftreten wird. Ein musikalisches Feuerwerk wird den Gästen an diesem Wochenende geboten. Denn ebenfalls mit dabei sind vom 27. bis einschließlich 29. August Amy Macdonald und Fury in the Slaughterhouse. Das Publikum kann sich an den drei Tagen auf harten Rock, gefühlvolle Balladen und jede Menge Hits freuen.
Beim Kulturprogramm geht es auch 2026 wieder auf Zeitreise. Die Tribute-Shows nehmen das Publikum mit in die Zeit, als Weltstars über den Globus tourten und Massen in ihren Bann zogen. Den Start in die musikalische Vergangenheit macht das Konzert „Forever Queen – performed by QueenMania“, bei dem es gewohnt rockig wird. Am Samstag, 7. März werden die Kulthits der Band rund um den Frontsänger Freddie Mercury wieder zum Leben erweckt. In diesem Jahr zählt der „King of Pop“ ebenfalls zur musikalischen Zeitreise. Mit „One Night of MJ“ gibt es am Sonntag, 08. März eine Hommage an die außergewöhnliche Karriere von Michael Jackson (MJ). Fans von Whitney Houston kommen ebenfalls in den Genuss: „One Moment in Time – The Whitney Houston Story“ erinnert am Dienstag, 28. April an den musikalischen Werdegang und die unzähligen Hits der Sängerin.
Gebührend eingeläutet wird der Frühling in diesem Jahr beim Max-Fest mit Aktionstag und verkaufsoffenem Sonntag – ein Gemeinschaftsprojekt der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, der Stadt Bad Kissingen sowie dem Stadtmarketing PRO Bad Kissingen e. V. Das Wochenende vom 18. und 19. April bietet einen abwechslungsreichen Start in die wärmere Jahreszeit. Auch der Mai ist in Bad Kissingen geprägt von einem vielfältigen Programm, und das im Zeichen der Gesundheit: Die Stadt Bad Kissingen organisiert in Kooperation mit der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH zum dritten Mal die Bad Kissinger Gesundheitswochen. Vereine, Kliniken und Gesundheitsdienstleistende laden den ganzen Monat zu freien Trainings, Tagen der offenen Tür, Seminaren, Vorträgen und Workshops ein.
Das Kulturprogramm 2026 hält auch für Klassikfans einige Termine bereit. Am Freitag, 13. Februar ist unter anderem das Sinfonieorchester Con Brio zu Gast im Regentenbau und verzaubert das Publikum mit je einem Werk von Wolfgang Amadeus Mozart und Richard Strauss. Darüber hinaus begeistert die Staatsbad Philharmonie Kissingen bei ihren regelmäßigen Konzerten in der Wandelhalle ebenso wie bei Wunschkonzerten, Themenkonzerten und Instrumentalsolokonzerten.
Vom 14. bis 17. Mai wartet mit den Blockflötenfesttagen zudem ein Festival mit hochkarätigen öffentlichen Konzerten sowie einer exklusiven Ausstellung rund um das Instrument Blockflöte, Notenliteratur sowie Zubehör auf. Außerdem dürfen sich Klassikliebhabende vom 11. Juni bis 18. Juli wieder auf den allseits beliebten Kissinger Sommer mit zahlreichen renommierten Orchestern sowie bedeutenden Künstlerinnen und Künstlern freuen. Vom 1. bis 4. Oktober präsentieren sich zudem Newcomer-Pianistinnen und -Pianisten beim Kissinger KlavierOlymp und begeistern ihr Publikum mit ihrem Können.
Der Schlager nimmt ebenfalls Einzug ins Kulturprogramm von Bad Kissingen. „Schlager & Spaß mit Andy Borg mit G. G. Anderson und Nicki“ bringt am Freitag, 20. Februar die geballte Ladung Schlager in den Max-Littmann-Saal. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt der Kastelruther Spatzen. Sie präsentieren am Donnerstag, 21. Mai eine Mischung aus ihren beliebten Liedern, großen Hits und neuen Songs.
„Es ist jedes Jahr etwas Besonderes, so viele renommierte Künstlerinnen und Künstler sowie Ensembles auf den Bad Kissinger Bühnen begrüßen zu dürfen. Die Vielfalt der Genres macht unser Kulturprogramm zu etwas Besonderem“, ergänzt Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.
Die im Jahreskalender fest verankerten Veranstaltungen dürfen auch 2026 nicht fehlen: Alle Gäste, die wieder eine ganz spezielle Club-Atmosphäre genießen möchten, sind bei der Rosen-Clubnacht im Kurgarten Café bestens aufgehoben. Das Rakoczy-Fest vom 24. bis 26. Juli lässt ein Wochenende lang den Zauber vergangener Zeiten aufleben. Live-Musik, Tanz und fränkische Spezialitäten an allen Ecken und Enden der Stadt sorgen für ausgelassene Stimmung. Humorvoll geht es dann wieder in den Herbst: Beim Kissinger Kabarettherbst trainieren die Künstlerinnen und Künstler die Lachmuskeln des Publikums.
Das Ende des Jahres und der Start ins neue Jahr werden traditionell vom Kissinger Winterzauber begleitet. Der besondere Stilmix des Festivals zur vierten Jahreszeit findet vom 11. Dezember bis 2. Januar 2027 statt und trifft durch seinen Abwechslungsreichtum jeden Geschmack.
Das ganze Jahr über können Kultur- und Geschichtsinteressierte im Museum Obere Saline auf Entdeckungstour gehen. Zahlreiche Events und Ausstellungen laden darüber hinaus alle Altersklassen zu spannenden Erlebnissen ein. Unter anderem begeistern die Museumsnacht oder das Salinenfest im Sommer mit Festprogramm. Zudem geht es bei Jazz in Bismarck’s Basement musikalisch zu. Am 6. Februar, am 20. Februar sowie am 31. Oktober jazzen etablierte Hochkaräter gleichermaßen wie Newcomerinnen und Newcomer im Museum. Unterschiedliche Ausstellungen vermitteln zudem im Jahresverlauf interessantes Hintergrundwissen zu verschiedenen Themen.
Flyer als Printversion und online erhältlich
„Unser Anspruch ist es, kulturelle Vielfalt auf höchstem Niveau zugänglich zu machen. Der Flyer ‚Kulturhighlights 2026‘ dient dabei als idealer Wegweiser durch ein Jahr voller Emotionen und bietet Gästen wie Einheimischen eine kompakte Übersicht für ihre Planung”, erklärt Daniel Bahn, Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.
Die genannten und viele weitere Höhepunkte des Kulturprogramms sind im Flyer Kulturhighlights 2026 zu finden. Das Printmedium ist bereits erhältlich und bietet einen übersichtlichen Gesamteindruck – anschaulich, chronologisch und im handlichen Format.
Der Flyer „Kulturhighlights 2026“ der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH kann als Printversion telefonisch unter +49 (0)971 8048-444 oder auf www.bad-kissingen.de bestellt werden. Zudem ist das Printprodukt in der Tourist-Information Arkadenbau erhältlich. Interessierte können das Medium auch als Web-Version herunterladen oder online lesen.