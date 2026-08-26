Kissinger Kabarettherbst 2026
Mit Humor durch den Herbst
Witzige Momente in eindrucksvoller Umgebung
Das historische Kurtheater ist erneut Schauplatz für humorvolle Abende, bei denen die Lachmuskeln garantiert trainiert werden. Der Kissinger Kabarettherbst steht traditionell für Kabarett, Satire und pointierte Unterhaltung – Spitzenhumor in der dritten Jahreszeit ist damit garantiert. „Der Kissinger Kabarettherbst hat sich über die Jahre zu einer festen Größe im kulturellen Jahresprogramm von Bad Kissingen entwickelt. Auch 2026 ist es uns gelungen, ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Größen der Kabarettszene zusammenzustellen. Die Mischung aus einer humorvollen Betrachtung der Gesellschaft, pointierter Satire und erstklassiger Unterhaltung sorgt dafür, dass Gäste und Einheimische unvergessliche Abende erleben können“, erklärt Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.
Insgesamt acht Veranstaltungen bieten Kabarett der Extraklasse
Am Samstag, 26. September eröffnet Lars Reichow um 19:30 Uhr im Kurtheater den Kissinger Kabarettherbst mit seinem Programm „Boomer“. Dabei geht es nicht um Gartenmöbel oder vom Aussterben bedrohte Kuscheltiere, sondern um eine ganze Generation – die um 1960 Geborenen. Reichow, selbst „Boomer“, wirft einen humorvollen Blick auf die wohl größte und einflussreichste Gruppe unserer Gesellschaft. Wortwitz trifft auf schwarzen Konzertflügel – Wohlstand auf Dekadenz, Ungeduld und Starrsinn auf den Wunsch nach Unsterblichkeit.
Dave Davis präsentiert am Samstag, 10. Oktober um 19:30 Uhr im Kurtheater sein Programm „KONFETTI FÜR ALLE – Ein Aufstand in Farbe“. Der Deutsche Comedypreisträger liefert mit absurden Geschichten, pointierten Liedern und viel Spielfreude ein lustiges Gegenmittel zu einer Welt, die manchmal etwas grau erscheint. Seine Show verspricht, dass selbst der größte Pessimist im Saal am Ende ein Lächeln nicht mehr verbergen kann.
Am Freitag, 16. Oktober kommt René Sydow mit seinem Programm „Sie dürfen sich wieder setzen“ ins Kurtheater. Um 19:30 Uhr erwartet das Publikum ein humorvoller, philosophischer Exkurs über den Irrsinn unserer Zeit. Mit sprachlicher Präzision und klugen Pointen beleuchtet Sydow die Absurditäten von Politik und Gesellschaft.
Christine Eixenberger bringt am Samstag, 24. Oktober um 19:30 Uhr im Kurtheater ihr Programm „Volle Kontrolle“ auf die Bühne. In ihrer fünften Bühnenshow erzählt sie mit viel Witz von den Herausforderungen des Paarlebens. Mit Geschichten aus dem Alltag und scharfem Blick für zwischenmenschliche Dynamiken sorgt sie für einen kurzweiligen Abend.
Am Freitag, 30. Oktober um 19:30 Uhr begrüßt Bad Kissingen Tina Teubner im Kurtheater. In ihrem Programm „Ohne dich war es immer so schön“ bildet sie gemeinsam mit Pianist Ben Süverkrüp ein außergewöhnliches Duo. Zwischen musikalischem Können und kabarettistischer Schärfe entsteht ein Abend voller Spaß, Charme und kluger Beobachtungen.
Mit dem Programm „Souverän“ gastiert Mathias Tretter am Samstag, 7. November um 19:30 Uhr im Kurtheater. Von Selbstbeherrschung über politische Philosophie bis hin zur Demokratie hinterfragt Tretter mit feiner Ironie und messerscharfen Pointen die großen Themen unserer Zeit.
Am Samstag, 14. November präsentiert Stefan DANZIGER um 19:30 Uhr im Kurtheater sein Programm „Was machen Sie eigentlich tagsüber?“. Auf den Straßen Berlins erlernte er seinen Stil und entdeckte seine Gabe, Menschen stundenlang mit Geschichte vollzubrabbeln. Erst auf deutsch und dann noch auf englisch. Das eröffnete ihm die Möglichkeit auch auf den Bühnen Amsterdams, Londons und Edinburghs aufzutreten. Sein Humor beleuchtet charmant Geschichte und die Geschichten dahinter, kulturelle Widersprüche und Absurditäten des Alltags.
Den Abschluss des diesjährigen Kissinger Kabarettherbstes bildet Jochen Malmsheimer am Samstag, 21. November um 19:30 Uhr im Kurtheater mit seinem Programm „Halt mal, Schatz!“. Mit sprachlicher Virtuosität und spezieller Beobachtungsgabe widmet er sich dem Familienleben und den Herausforderungen des Älterwerdens – ein unterhaltsamer Abschluss der beliebten Veranstaltungsreihe.
„Mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern sowie einem Programm voller Witz schaffen wir besondere Abende für unser Publikum. Gleichzeitig unterstreicht die Veranstaltungsreihe, dass Bad Kissingen auch in den Herbstmonaten ein lebendiger Veranstaltungsstandort mit hoher Strahlkraft ist“, erklärt Sebastian Dresbach, Kurdirektor und Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen, Details sowie Tickets sind unter www.bad-kissingen.de/kabarettherbst zu finden.
Tickets für die einzelnen Veranstaltungen sind im Vorverkauf erhältlich und können in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444 oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erworben werden.