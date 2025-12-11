Kontakt
Ihr Wellnessurlaub in Bad Kissingen - Erholung für Körper und Geist mit einer unserer Pauschalen

Kommen Sie nach Bad Kissingen und gönnen Sie Ihrem Körper und Ihrem Geist eine wohlverdiente Auszeit

Im Bayerischen Staatsbad breitet sich um diese Zeit eine friedliche und beruhigende Atmosphäre aus – die perfekte Zeit für Entspannung und Erholung! Ob für einen Tagesausflug oder einen längeren Aufenthalt – Bad Kissingen bietet eine Fülle an Wellnessangeboten. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich, lassen Sie sich unter anderem in der KissSalis Therme verwöhnen und entfliehen Sie dem hektischen Alltag.

Entspannung im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen

Um Ihre Auszeit von Anfang an stressfrei zu gestalten, bieten unsere Pauschalangebote die perfekte Lösung. Ob ein erholsamer Kurzurlaub oder eine ganze Woche – die Pauschalen bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Kombination aus Wellness und Entspannung in einzigartigem Ambiente.

Mit dem Wellnessangebot „Bad Kissingen entspannt" genießen Sie zwei Übernachtungen in einem Haus Ihrer Wahl, inklusive Frühstück (ausgenommen Ferienwohnung). Neben einem Tagesbesuch in der KissSalis Therme mit SaunaPark, einem erfrischenden Früchtesmoothie und einer wohltuenden Mooranwendung oder Peeling erwartet Sie auch eine kleine Willkommenstasche.

Für alle, die eine längere Auszeit suchen, bietet die Pauschale „Bad Kissingen genießen" eine ganze Woche Entspannung. Sieben Übernachtungen inklusive Frühstück (ausgenommen Ferienwohnung), kombiniert mit einer Tageskarte für die KissSalis Therme und einer fränkischen Spezialität im Restaurant Wittelsbacher Turm versprechen pure Erholung. Ein Highlight ist der Besuch der Bayerischen Spielbank, eine Themenführung durch die Stadt sowie ein Nachmittag im Palais Erthal oder im Restaurant stelldichein bei Kaffee und Kuchen. Auch hier sorgen eine Mooranwendung oder ein Peeling in der Therme sowie viele weitere Annehmlichkeiten für eine rundum gelungene Auszeit.

Neben den Wellnessangeboten bieten sich unsere Erlebnispakete Welterbe erleben, Welterbe kulinarisch, Welterbe aktiv und Welterbe entspannt & gesund an, um die besonderen Seiten der Welterbestadt zu entdecken.

Die KissSalis Therme ist bei Ihrem Wellnessurlaub in Bad Kissingen ein wichtiger Bestandteil, denn bei einem Besuch dort stellt sich die Erholung für Körper und Geist direkt ein. Mit ihrer weitläufigen ThermenLandschaft, dem SaunaPark sowie dem WellnessPavillon bietet die als eine der schönsten in Deutschland ausgezeichnete Therme ein Rundum-Erholungspaket. Entspannen Sie in den Becken, die vom wohltuenden Wasser des Schönbornsprudels gespeist werden, oder genießen Sie die wohltuende Wärme im SaunaPark. Die Erdsauna mit echter Lagerfeuerromantik und das Caldarium bieten perfekte Rückzugsorte.

Mit den Pauschalen können Sie von Anfang an entspannen - alles, was Sie tun müssen, ist anreisen und genießen!

Informieren Sie sich über die Pauschalangebote sowie über weitere Möglichkeiten zur Buchung von Entspannung im Gesamtpaket unter www.bad-kissingen.de/wellnessangebote und stöbern Sie in unserem Urlaubskatalog – in der Print- oder Onlineversion.

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Entdecke die Zeit – in Bad Kissingen

Im Herzen Deutschlands zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg gelegen, steht im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekanntesten Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv und überall zu spüren – in der eindrucksvollen Geschichte und Architektur, in den Gärten und Grünanlagen im Wechsel der Jahreszeiten, im ewigen Sprudeln der heilenden Quellen sowie den abwechslungsreichen saisonalen Festen und Veranstaltungen. Vielfältige Programme und moderne Angebote verhelfen Besucherinnen und Besuchern Körper und Geist zu stärken und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. In Bad Kissingen – ausgezeichnet als TOP-Kurort 2025 und vom Magazin „The Guardian“ als einer der Geheimtipps in Deutschland gelistet– verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemäße Kultur- und Tourismusangebote – optimale Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Wohlfühlurlaube, Tagungen und Kongresse. Mit zehn weiteren Orten aus sieben europäischen Ländern gehört Bad Kissingen zur UNESCO-Welterbestätte der bedeutenden Kurstädte Europas. www.bad-kissingen.de

