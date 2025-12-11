Ihr Wellnessurlaub in Bad Kissingen - Erholung für Körper und Geist mit einer unserer Pauschalen
Kommen Sie nach Bad Kissingen und gönnen Sie Ihrem Körper und Ihrem Geist eine wohlverdiente Auszeit
Entspannung im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen
Um Ihre Auszeit von Anfang an stressfrei zu gestalten, bieten unsere Pauschalangebote die perfekte Lösung. Ob ein erholsamer Kurzurlaub oder eine ganze Woche – die Pauschalen bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Kombination aus Wellness und Entspannung in einzigartigem Ambiente.
Mit dem Wellnessangebot „Bad Kissingen entspannt" genießen Sie zwei Übernachtungen in einem Haus Ihrer Wahl, inklusive Frühstück (ausgenommen Ferienwohnung). Neben einem Tagesbesuch in der KissSalis Therme mit SaunaPark, einem erfrischenden Früchtesmoothie und einer wohltuenden Mooranwendung oder Peeling erwartet Sie auch eine kleine Willkommenstasche.
Für alle, die eine längere Auszeit suchen, bietet die Pauschale „Bad Kissingen genießen" eine ganze Woche Entspannung. Sieben Übernachtungen inklusive Frühstück (ausgenommen Ferienwohnung), kombiniert mit einer Tageskarte für die KissSalis Therme und einer fränkischen Spezialität im Restaurant Wittelsbacher Turm versprechen pure Erholung. Ein Highlight ist der Besuch der Bayerischen Spielbank, eine Themenführung durch die Stadt sowie ein Nachmittag im Palais Erthal oder im Restaurant stelldichein bei Kaffee und Kuchen. Auch hier sorgen eine Mooranwendung oder ein Peeling in der Therme sowie viele weitere Annehmlichkeiten für eine rundum gelungene Auszeit.
Neben den Wellnessangeboten bieten sich unsere Erlebnispakete Welterbe erleben, Welterbe kulinarisch, Welterbe aktiv und Welterbe entspannt & gesund an, um die besonderen Seiten der Welterbestadt zu entdecken.
Die KissSalis Therme ist bei Ihrem Wellnessurlaub in Bad Kissingen ein wichtiger Bestandteil, denn bei einem Besuch dort stellt sich die Erholung für Körper und Geist direkt ein. Mit ihrer weitläufigen ThermenLandschaft, dem SaunaPark sowie dem WellnessPavillon bietet die als eine der schönsten in Deutschland ausgezeichnete Therme ein Rundum-Erholungspaket. Entspannen Sie in den Becken, die vom wohltuenden Wasser des Schönbornsprudels gespeist werden, oder genießen Sie die wohltuende Wärme im SaunaPark. Die Erdsauna mit echter Lagerfeuerromantik und das Caldarium bieten perfekte Rückzugsorte.
Mit den Pauschalen können Sie von Anfang an entspannen - alles, was Sie tun müssen, ist anreisen und genießen!
Informieren Sie sich über die Pauschalangebote sowie über weitere Möglichkeiten zur Buchung von Entspannung im Gesamtpaket unter www.bad-kissingen.de/wellnessangebote und stöbern Sie in unserem Urlaubskatalog – in der Print- oder Onlineversion.