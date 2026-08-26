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Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH Im Luitpoldpark 1 97688 Bad Kissingen, Deutschland http://www.bad-kissingen.de
Ansprechpartner:in Frau Ines Hartmann +49 971 8048116
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Familienurlaub in Bad Kissingen

Erlebnisse und Attraktionen für Groß und Klein

(lifePR) (Bad Kissingen, )
Das Bayerische Staatsbad Bad Kissingen ist als Deutschlands bekanntester Kurort nicht nur ein Ort der Entspannung für Erwachsene, sondern auch ein großartiges Urlaubsziel für die ganze Familie. Von tierischen Ausflugszielen über interaktive Familienwanderungen bis hin zu besonderen Stadtrundfahrten bietet die Stadt im Sommer ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

Natur hautnah – interessant und unterhaltsam

Der Wild-Park Klaushof verspricht ein besonderes Erlebnis: Der Tierpark nicht weit vom Stadtzentrum entfernt, begeistert kleine und große Gäste gleichermaßen. Auf ca. 30 Hektar tummeln sich regionale Haustierrassen und einheimische Wildtierarten. Gäste können die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung am besten bei einem entspannten Spaziergang durch das große Areal bestaunen. Während sich jüngere Besucherinnen und Besucher auf Abenteuerspielplätzen austoben können, hält der Park für ältere Gäste spannende Naturlehrpfade mit interaktiven Stationen bereit, die interessantes Hintergrundwissen vermitteln. Für das leibliche Wohl ist im Forsthaus Klaushof gesorgt, das sich am Hang gegenüber vom Wild-Park befindet. Die ganze Familie kann sich auf unvergessliche Naturerlebnisse freuen.

Um großen und kleinen Entdeckerinnen und Entdeckern die Vielfalt und die spannende Historie des Bayerischen Staatsbades auf interessante und kindgerechte Weise näher zu bringen, gibt es die Familien-Erlebnistour – Wuschel und die Kaiserin. Der Rundweg der Sisi-Tour führt zu einem Aussichtsplateau und dem Sisi-Denkmal. Wussten Sie, dass Sisi für Bad Kissingen eine besondere Bedeutung hat und dass sie mehrere Male den Kurort besucht hat? Egal, ob ja oder nein – auf dem neugestalteten Weg erfahren Interessierte viel Wissenswertes über das Leben der Kaiserin und das historische Bad Kissingen.

Immer mit dabei ist das an der Tourist-Information Arkadenbau erhältliche Büchlein „Wuschel und die Kaiserin“. Es erzählt die Geschichte des kleinen Hundes Wuschel. An 12 Stationen können Kinder mit Hilfe des Büchleins jeweils ein Rätsel lösen, was ihnen am Ende ein Lösungswort und eine Überraschung beschert.

Besondere Fahrten in und durch Bad Kissingen

Ein besonderes Highlight für Familien verspricht eine Fahrt mit dem Kurbähnle. Gäste können sich auf zwei spannenden Routen durch die Altstadt und den Luitpoldpark oder zum Gradierwerk und den Wild-Park Klaushof chauffieren lassen. Während der Fahrt werden die Gäste von einem Audioguide begleitet, der ihnen mit spannenden Geschichten und interessanten Fakten die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten Bad Kissingens näherbringt und Tipps für weitere Unternehmungen aufzeigt.

Für eine andere Perspektive auf die Stadt empfiehlt sich eine unvergessliche Fahrt auf dem „Dampferle"! Die beiden Schiffe, teilweise über 100 Jahre alt, bieten ein historisches Erlebnis, das nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die kleinen Entdeckerinnen und Entdecker begeistern wird. Für Kinder verspricht eine Fahrt ein besonderes Highlight: egal, ob sie die vorbeiziehende Landschaft bestaunen, die Vögel am Ufer beobachten oder einfach nur die frische Luft genießen - eine Schifffahrt auf dem „Dampferle" ist ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie! Ein Spaziergang zum Museum Obere Saline rundet diesen Familienausflug ab.

Eine außergewöhnliche Fahrt mit der historischen Postkutsche

Seit dem Sommer 1950 fährt die Kutsche - nunmehr seit 75 Jahren - regelmäßig von Bad Kissingen durchs Saaletal nach Schloss Aschach und Bad Bocklet.

Bei einer idyllischen Rundfahrt durch Wälder und Wiesen, Auen und Fachwerkdörfer können Gäste Bad Kissingens Umland genießen. Die Klänge des Postillions auf dem Kutschbock und das Klappern der Hufe geben ihnen ein Gefühl von Vergangenheit. Angekommen in Bad Bocklet oder auf Schloss Aschach haben Gäste genug Zeit, um einzukehren oder das Museum zu besuchen, bis die Postkutsche wieder ihre Rückfahrt nach Bad Kissingen antritt.

Die Postkutsche fährt bis zum 5. Oktober sonntags nach Bad Bocklet, donnerstags, freitags und samstags zum Schloss Aschach. Abfahrt ist jeweils in Bad Kissingen am Parkplatz Tattersall um 14:00 Uhr. Die Rückkehr ist gegen 17:30 Uhr geplant.

Weitere Informationen finden Sie unter Postkutsche Bad Kissingen: Bad Kissingen

Stadtrundfahrten mit der Pferdekutsche

Für Pferdeliebhaberinnen und -liebhaber gibt es noch ein weiteres interessantes Transportmittel in Bad Kissingen: eine historische Rundfahrt in und um Bad Kissingen - begleitet von interessanten Erklärungen und Geschichten aus vergangenen Zeiten. Dabei führt die entspannte und gemütliche Kutschfahrt entlang der Saale an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Die Stadtrundfahrten finden freitags um 19 Uhr und sonntags um 11 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Detaillierte Informationen und Fahrkarten erhalten Interessierte direkt beim Veranstalter. Die Kontaktdaten sind online unter: Pferdekutsche Bad Kissingen: Bad Kissingen abrufbar.

Familienspaß im Museum

Das Museum Obere Saline in der Nähe des Gradierwerks ist ein empfehlenswertes Ausflugsziel für die ganze Familie. Hier können Eltern gemeinsam mit Kindern die faszinierende Geschichte von Bad Kissingen entdecken. Die verschiedenen Abteilungen des Museums bieten eine abwechslungsreiche Möglichkeit interessante Einblicke zu erhalten. Immer wieder wechselnde Ausstellungen sowie das Bismarckmuseum und vier weitere Abteilungen können von der ganzen Familie erkundet werden. Besonders interessant für die Kleinsten ist mit Sicherheit ein Blick in die Spielzeugwelt des Museums.

Darüber hinaus bietet es ein Kinderatelier „Farben entdecken – Kreativ sein – Freude haben“ an. In diesem einzigartigen Workshop werden Kinder dazu ermutigt, ihre kreative Seite zu entfalten und mit verschiedenen Farben zu experimentieren. Sie haben die Möglichkeit, ihre eigenen Meisterwerke zu schaffen und dabei ihre Fantasie und ihre künstlerischen Fähigkeiten zu entwickeln.

Mehr Informationen für Ausflüge mit der ganzen Familie unter www.bad-kissingen.de/familien

Ausflüge Bad Kissingen | Freizeit genießen | Bad Kissingen: Bad Kissingen

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Entdecke die Zeit – in Bad Kissingen

Im Herzen Deutschlands zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg gelegen, steht im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekanntesten Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv und überall zu spüren – in der eindrucksvollen Geschichte und Architektur, in den Gärten und Grünanlagen im Wechsel der Jahreszeiten, im ewigen Sprudeln der heilenden Quellen sowie den abwechslungsreichen saisonalen Festen und Veranstaltungen. Vielfältige Programme und moderne Angebote verhelfen Besucherinnen und Besuchern Körper und Geist zu stärken und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. In Bad Kissingen – ausgezeichnet als TOP-Kurort 2026– verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemäße Kultur- und Tourismusangebote – optimale Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Wohlfühlurlaube, Tagungen und Kongresse. Mit zehn weiteren Orten aus sieben europäischen Ländern gehört Bad Kissingen zur UNESCO-Welterbestätte der bedeutenden Kurstädte Europas. www.bad-kissingen.de

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