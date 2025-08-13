Erleben Sie das Weltkulturerbe in Bad Kissingen an einem Tag
Welterbe erleben, Welterbe kulinarisch, Welterbe aktiv sowie Welterbe entspannt & gesund
Ob für einen Tagesausflug oder als Bereicherung eines längeren Aufenthalts – die Pakete bieten Ihnen eine ideale Gelegenheit, die Highlights der Stadt an einem Tag zu entdecken. Und alles ohne Planungsstress!
Vier Facetten des Welterbes in Bad Kissingen
Jedes der vier Pakete – Welterbe erleben, Welterbe kulinarisch, Welterbe aktiv und Welterbe entspannt & gesund – beinhaltet sowohl Basisleistungen als auch optionale Highlights, die Sie zusätzlich noch erleben können.
„Mit den Tagespaketen möchten wir eine komfortable Möglichkeit bieten, ganz den eigenen Interessen entsprechend Bad Kissingen kompakt an einem Tag zu entdecken - ohne sich um die Planung kümmern zu müssen“, erklärt Sylvie Thormann, Geschäftsführerin und Kurdirektorin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.
Die vier Erlebnispakte im Überblick:
Welterbe erleben: Das Package lässt Sie die kulturellen und historischen Schätze Bad Kissingens entdecken. Sie können mit dem Programm in die Geschichte eintauchen und dabei die einzigartige Atmosphäre des Bayerischen Staatsbads hautnah erleben. Eine Fahrt mit dem Dampferle oder die Besichtigung der historischen Gebäude sind nur einige Highlights.
Welterbe kulinarisch: Tradition, Geschmack und Kultur verschmelzen zu einem einmaligen Erlebnis, das Sie mit der kulinarischen Vielfalt der Region vertraut macht. Auch die Kulinarik war schon immer Teil des europäischen Kurphänomens: Sie kommen auf Ihrer Entdeckungstour in den Genuss einer Weinprobe, können sich von Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen sowie Welterbeschmankerl und weitere Bad Kissinger Köstlichkeiten probieren.
Welterbe aktiv: Das Erlebnispaket verbindet Bewegung und Natur mit kulturellen Highlights und lässt Sie die Schönheit der Welterbe-Stadt auf besondere Weise erleben. Wanderungen oder Fahrradtouren stehen im Mittelpunkt dieses Pakets, unterstützt durch die enthaltene Wander- oder Radkarte, die zu den schönsten Routen der Umgebung führt.
Welterbe entspannt & gesund: Es ist die perfekte Gelegenheit, Körper und Geist in Einklang zu bringen: Ein Tag ganz im Zeichen der ganzheitlichen Erholung. Sie lernen so die gesundheitlichen Vorzüge des Kurorts kennen und erleben die Verbindung von Wellness und Entspannung. Ob in der KissSalis Therme oder am Heilwasserausschank – heilende Quellen stehen im Fokus.
Jedes dieser Pakete zeigt Ihnen die Stärken und Schätze, die Bad Kissingen zu bieten hat.
Informieren Sie sich doch gerne online über die einzelnen Pakete unter www.bad-kissingen.de/tagespakete
Erleben Sie das Weltkulturerbe in Bad Kissingen an einem Tag!