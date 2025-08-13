Kontakt
Erleben Sie das Weltkulturerbe in Bad Kissingen an einem Tag

Welterbe erleben, Welterbe kulinarisch, Welterbe aktiv sowie Welterbe entspannt & gesund

Besucherinnen und Besucher der Welterbestadt Bad Kissingen können sich auf eine neue Möglichkeit freuen, die facettenreiche Stadt zu erleben: Ab sofort gibt es exklusive Erlebnispakete, die Sie dazu einladen, Bad Kissingen an jeweils einem Tag aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen.

Ob für einen Tagesausflug oder als Bereicherung eines längeren Aufenthalts – die Pakete bieten Ihnen eine ideale Gelegenheit, die Highlights der Stadt an einem Tag zu entdecken. Und alles ohne Planungsstress!

Vier Facetten des Welterbes in Bad Kissingen

Jedes der vier Pakete – Welterbe erleben, Welterbe kulinarisch, Welterbe aktiv und Welterbe entspannt & gesund – beinhaltet sowohl Basisleistungen als auch optionale Highlights, die Sie zusätzlich noch erleben können.

„Mit den Tagespaketen möchten wir eine komfortable Möglichkeit bieten, ganz den eigenen Interessen entsprechend Bad Kissingen kompakt an einem Tag zu entdecken - ohne sich um die Planung kümmern zu müssen“, erklärt Sylvie Thormann, Geschäftsführerin und Kurdirektorin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Die vier Erlebnispakte im Überblick:

Welterbe erleben: Das Package lässt Sie die kulturellen und historischen Schätze Bad Kissingens entdecken. Sie können mit dem Programm in die Geschichte eintauchen und dabei die einzigartige Atmosphäre des Bayerischen Staatsbads hautnah erleben. Eine Fahrt mit dem Dampferle oder die Besichtigung der historischen Gebäude sind nur einige Highlights.

Welterbe kulinarisch: Tradition, Geschmack und Kultur verschmelzen zu einem einmaligen Erlebnis, das Sie mit der kulinarischen Vielfalt der Region vertraut macht. Auch die Kulinarik war schon immer Teil des europäischen Kurphänomens: Sie kommen auf Ihrer Entdeckungstour in den Genuss einer Weinprobe, können sich von Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen sowie Welterbeschmankerl und weitere Bad Kissinger Köstlichkeiten probieren.

Welterbe aktiv: Das Erlebnispaket verbindet Bewegung und Natur mit kulturellen Highlights und lässt Sie die Schönheit der Welterbe-Stadt auf besondere Weise erleben. Wanderungen oder Fahrradtouren stehen im Mittelpunkt dieses Pakets, unterstützt durch die enthaltene Wander- oder Radkarte, die zu den schönsten Routen der Umgebung führt.

Welterbe entspannt & gesund: Es ist die perfekte Gelegenheit, Körper und Geist in Einklang zu bringen: Ein Tag ganz im Zeichen der ganzheitlichen Erholung. Sie lernen so die gesundheitlichen Vorzüge des Kurorts kennen und erleben die Verbindung von Wellness und Entspannung. Ob in der KissSalis Therme oder am Heilwasserausschank – heilende Quellen stehen im Fokus.

 Jedes dieser Pakete zeigt Ihnen die Stärken und Schätze, die Bad Kissingen zu bieten hat.

Informieren Sie sich doch gerne online über die einzelnen Pakete unter www.bad-kissingen.de/tagespakete

Erleben Sie das Weltkulturerbe in Bad Kissingen an einem Tag!

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Entdecke die Zeit – in Bad Kissingen
Im Herzen Deutschlands zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg gelegen, steht im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekanntesten Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv und überall zu spüren – in der eindrucksvollen Geschichte und Architektur, in den Gärten und Grünanlagen im Wechsel der Jahreszeiten, im ewigen Sprudeln der heilenden Quellen sowie den abwechslungsreichen saisonalen Festen und Veranstaltungen. Vielfältige Programme und moderne Angebote verhelfen Besucherinnen und Besuchern Körper und Geist zu stärken und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. In Bad Kissingen – ausgezeichnet als TOP-Kurort 2025 und vom Magazin „The Guardian“ als einer der Geheimtipps in Deutschland gelistet– verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemäße Kultur- und Tourismusangebote – optimale Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Wohlfühlurlaube, Tagungen und Kongresse. Mit zehn weiteren Orten aus sieben europäischen Ländern gehört Bad Kissingen zur UNESCO-Welterbestätte der bedeutenden Kurstädte Europas. www.bad-kissingen.de

