Ein Sommer voller Veranstaltungshighlights in Bad Kissingen

Amy Macdonald (Do., 27.08.2026): Die schottische Singer/Songwriterin eröffnet das Festival mit ihrem brandneuen, mutigen Album „Is This What You’ve Been Waiting For?“ . Besuchende erleben eine unverwechselbare Mischung aus Energie, Gefühl und Folk-Pop-Melodik. Neben den neuen, kraftvollen Songs bringt sie natürlich auch Welt-Hits wie „This Is The Life“ und „Mr. Rock & Roll“

. Besuchende erleben eine unverwechselbare Mischung aus Energie, Gefühl und Folk-Pop-Melodik. Neben den neuen, kraftvollen Songs bringt sie natürlich auch Welt-Hits wie und Fury In The Slaughterhouse (Fr., 28.08.2026): Keine reine Nostalgie, sondern pure Energie im Hier und Jetzt: Mit ihrer Tour "FURY LIVE TWENTY SIX" beweist die Band, warum sie als eine der besten Live-Bands Deutschlands gilt. Zu hören werden u.a. der Soundtrack einer ganzen Generation – von "Time to Wonder" bis zum aktuellen Nr.-1-Album "HOPE" sein.

beweist die Band, warum sie als eine der besten Live-Bands Deutschlands gilt. Zu hören werden u.a. der Soundtrack einer ganzen Generation – von bis zum aktuellen Nr.-1-Album "HOPE" sein. Wincent Weiss (Sa., 29.08.2026): Deutsch-Pop voller Gefühl und Energie. Wincent Weiss liefert mit seiner Band das große Finale und ein musikalisches Feuerwerk, das Generationen verbindet. Mit Hits wie „Musik Sein“, „Feuerwerk“, „Wer wenn nicht wir“ und neuen Songs im Gepäck wird dieser Konzertabend zu einer musikalischen Sommerparty unter freiem Himmel.

Ob Klassik auf Höchstniveau beim Kissinger Sommer, einer Zeitreise beim Rakoczy-Fest oder internationale Stars und deutsche Ikonen bei den Bad Kissingen Open Airs: In Bad Kissingen finden Gäste einen erholsamen Urlaubsort mit mediterranem Flair, historischer Architektur umgeben von beruhigender Natur und einem unterhaltsamen Veranstaltungsangebot.Vier Jahrzehnte – der Kissinger Sommer wird 40. Seit 1986 präsentiert er sich als Europas bedeutendstes Klassikfestival: Von Ungarn als Länderschwerpunkt startete das Festival mit „Europa in Kultur“ und verwandelt Bad Kissingen jährlich in einen Klassik-Kosmos.Was bleibt? Neugier und Treue großer Künstlerpersönlichkeiten. Bereits 1986 dabei: Elisabeth Leonskaja und Rudolf Buchbinder (kommen 2026 zurück). Wichtige Klangkörper wie die Tschechische Philharmonie, die Bamberger Symphoniker und das BBC Symphony Orchestra prägen das Jubiläum. Höhepunkt ist die Residenz unseres Festivallieblings Cecilia Bartoli: Nach zehn Jahren kehrt sie für drei exklusive Abende zurück. Zu den Stars zählen Lisa Batiashvili, Julia Fischer, Anne-Sophie Mutter, Igor Levit und Jean-Yves Thibaudet. Das Jubiläum steht unter dem Motto „Mazel Tov“ (Hebräisch: Glückwunsch) und widmet sich der jüdischen Kultur Bad Kissingens und verknüpft Vergangenheit, Identität und künstlerische Zukunft. Höhepunkt ist das Jubiläumskonzert am 12. Juli: Orffs Carmina Burana Open Air vor dem Turniergebäude, dirigiert von Sir Simon Rattle und dem BR-Orchester; über 500 Chorsänger feiern gemeinsam dieses Ausrufezeichen.Die Jubiläumsausstellung im Museum Obere Saline zeigt vier Jahrzehnte Festivalgeschichte – an Festivaltagen kostenfrei geöffnet.Live-Musik, Tanz und fränkische Spezialitäten an allen Ecken und Enden der Stadt: Es ist Rakoczy-Fest! Jedes Jahr am letzten Wochenende im Juli zieht das ausgelassene Historienspektakel Tausende Besucherinnen und Besucher nach Bad Kissingen. Gemeinsam feiert man die Wiederentdeckung der Rakoczy-Quelle im Jahr 1737. Berühmte historische Kurgäste wie Kaiser, Könige und Künstler werden zu neuem Leben erweckt und mischen sich unter die Menge. Höhepunkte sind der traditionelle Rakoczy-Ball im Max-Littmann-Saal mit Polonaise durch den Kurgarten sowie der historische Festzug am Sonntag.Ende August wird es in Bad Kissingen laut, emotional und unvergesslich! Das Bad Kissinger Open Air findet mit einem spektakulären Line-up in der Au statt. Gäste können sich auf drei Tage voller Live-Musik unter freiem Himmel mit der perfekten Mischung aus internationalem Songwriting, legendärem Rock und modernem Deutsch-Pop freuen.Das Programm im Überblick: