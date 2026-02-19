Brunnenfrau in Bad Kissingen: ein einzigartiger Beruf
In Bad Kissingen erhalten Gäste traditionell ihr Heilwasser von einer Brunnenfrau wie Sabine Krimmel
Lange Tradition der Brunnenfrauen
In Bad Kissingen sprudeln sieben einzigartige mineralstoffreiche Heilquellen und begründen bis heute seinen Ruf als Weltbad. Die heilende, lindernde und vorbeugende Wirkung von Heilwasser erkannten Mediziner schon vor 500 Jahren. Bereits seit den 1830er Jahren gibt es Personal, das Heilwasser ausschenkt. „Zur damaligen Zeit konnten sich Gäste und Einheimische noch selbst an den Brunnen bedienen, allerdings lag der Wasserspiegel sehr tief, weswegen es vielen Menschen zu mühsam war, bis zum Brunnen hinabzusteigen. Dadurch etablierte sich schnell eine neue Dienstleistung: die personelle Hilfe und Unterstützung beim Ausschank“, erzählt Sabine Krimmel, eine der Brunnenfrauen in Bad Kissingen. Im Jahr 1911 wurde die Wandelhalle mit integrierter Brunnenhalle eröffnet: Seitdem schenken die Brunnenfrauen das Heilwasser aus, auf Wunsch auch erwärmt, und können es von seiner natürlichen Kohlensäure befreien.
Der Arbeitsalltag einer Brunnenfrau
Heutzutage bekommen Gäste täglich das Bad Kissinger Heilwasser zwischen 7 Uhr und 9 Uhr sowie werktags zusätzlich von 16 Uhr bis 18 Uhr von den Brunnenfrauen ausgeschenkt. Sabine Krimmel beschreibt ihren typischen Tagesablauf: „Der Arbeitstag einer Brunnenfrau beginnt morgens um 6:30 Uhr mit den Vorbereitungen für den Heilwasserausschank. Dazu gehören beispielsweise das Anstellen und Spülen der Leitungen, bevor der Heilwasserausschank um 7 Uhr startet. Da der Körper ihm zugeführte Stoffe vor den Mahlzeiten leichter aufnehmen kann, haben Gäste so die Möglichkeit, noch vor dem Frühstück Heilwasser zu sich zu nehmen. Vor dem Abendessen ist der Ausschank von 16 bis 18 Uhr erneut geöffnet. Dabei stehen wir Brunnenfrauen den Gästen beratend zur Seite. Je nach Art der Beschwerde wird das passende Heilwasser ausgewählt und auch Zusatzfaktoren wie die Wassertemperatur, der Kohlensäuregehalt und die Trinkgeschwindigkeit bestimmt.“ Neben der Beratung der Gäste zählen auch die sorgfältige und fachgerechte Reinigung der Ausgabestellen und Heilwasserleitungen zu den Aufgaben einer Brunnenfrau. „Zusätzlich stehe ich auch für Fragen rund um Bad Kissingen zur Verfügung und verkaufe gerne Souvenirs“, so Krimmel.
Wie wird man Brunnenfrau?
Um den Beruf der Brunnenfrau auszuüben, wird ein gewisses Grundverständnis und Interesse an natürlichen Heilmitteln vorausgesetzt. „Da ich selbst Heilwasserfan bin, macht es mir natürlich Freude, den Gästen dieses besondere Geschenk der Natur auf freundliche Art und Weise näher zu bringen. Die Begeisterung für unser Heilwasser kommt bei den Gästen an und ich freue mich jedes Mal riesig, wenn sie mir erzählen, wie gut ihnen das Wasser tut“, erzählt Sabine Krimmel. Sie selbst trinkt gerne Heilwasser und hat zudem drei verschiedene Ausbildungen im medizinischen Bereich absolviert, wodurch sie medizinische Vorkenntnisse besitzt. Für die Brunnenfrauen spielen zudem die Erfahrung und der Austausch mit medizinischen Fachkräften eine große Rolle. Nach langjährigen Untersuchungen von Balneologen wurden feste Richtlinien für die Anwendungsgebiete und Verwendung von Heilwasser entwickelt. „Diese dienen uns als Leitfaden, mit dem wir die Gäste beim Ausschank mit Tipps rund um die fachgerechte Einnahme unterstützen können. Außerdem ist der Austausch zwischen den Brunnenfrauen wichtig, denn die Erfahrungen, die durch die praktische Anwendung bei den Gästen im Laufe der Jahre gewonnen wurden, erleichtern die Beratung“, erklärt Sabine Krimmel, die seit über drei Jahren als Brunnenfrau tätig ist.
Bad Kissingen erleben
Das Bad Kissinger Heilwasser kommt zudem an zahlreichen Stellen im Ort vor: Ob als Wasser in den Becken der KissSalis Therme oder beim Kneippen in der mediterranen Kneipplandschaft im Luitpoldpark. „Bad Kissingen hat außerdem einiges zu bieten“, so die Brunnenfrau. „Ein besonderes Highlight ist das alljährliche Rakoczy-Fest im Sommer. Da kommen Jung und Alt sowie Historisches und Modernes bei einem bunten Programm zusammen und feiern ein ganzes Wochenende lang. Abseits dieses Festes sind unsere Gäste von den wunderschönen, historischen Gebäuden begeistert, neben denen sie Ruhe und Erholung mit teilweise mediterranem Flair in den herrlichen Parkanlagen finden. Ergänzt wird diese Atmosphäre mit einem hochwertigen, kulturellen Angebot. Diese Mischung ist umgeben von landschaftlich schöner Natur und all das zusammen macht Bad Kissingen so reizvoll“, schwärmt Sabine Krimmel, die circa 15 Kilometer von Bad Kissingen entfernt wohnt. Abschließend verrät sie noch ihren Lieblingsort: „Ich liebe es, im Kurgarten unter den Linden oder im Rosengarten am Springbrunnen zu sitzen. Genauso ist ein Spaziergang durchs Kaskadental immer wieder traumhaft.“
