Bad Kissingen: Zeit für Ihren Sommer
Bestimmen Sie Ihren persönlichen Rhythmus im Bayerischen Staatsbad
Zeit für Ihre Balance
Nehmen Sie sich in Bad Kissingen Zeit für Ihre Erholung und Gesundheit und bringen Sie Ihre innere Balance wieder in Einklang. Gönnen Sie sich dafür eine Auszeit in der KissSalis Therme und lassen Sie Ihren Alltag im wohltuenden Thermalwasser hinter sich, während Ihr Körper und Geist zur Ruhe kommen. Oder machen Sie einen Spaziergang durch die historischen Kuranlagen und genießen Sie dort die besondere Bepflanzung mit farbenfrohen Blumen sowie mediterranen Palmen, die den Sommer in Bad Kissingen einzigartig machen.
Zeit für Ihre Sinne
Im Sommer darf auch der kulinarische Genuss nicht fehlen. Lassen Sie sich in erstklassigen Restaurants und gemütlichen Cafés verwöhnen. Oder genießen Sie ein Getränk auf der Ludwigsbrücke und lassen Sie Ihren Blick über den Rosengarten mit dem einzigartigen Multimedia-Brunnen schweifen. In Bad Kissingen finden Sie viele Angebote, wie Sie sich um Ihr leibliches Wohlbefinden kümmern können.
Zeit für Ihren Rhythmus
Rhythmus wird durch den Takt bestimmt: In Bad Kissingen bestimmen Sie Ihren eigenen Takt und Rhythmus. In den historischen Räumlichkeiten werden die Bühnen mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern lebendig. Ob bei den Konzerten des Kissinger Sommers oder bei den Open-Airs am Turnierplatz mit Amy MacDonald, Fury In The Slaughterhouse oder Wincent Weiss - lauschen Sie beim vielfältigen Veranstaltungsprogramm den Klängen verschiedenster Musikerinnen und Musiker und finden Sie Ihren eigenen Takt.
Zeit für Ihr Abenteuer
Nehmen Sie sich bewusst Zeit für Ihr persönliches Abenteuer in Bad Kissingen. Dabei muss es sich nicht um eine adrenalingeladene Aktivität handeln, sondern darum, dass Sie den Moment bewusst wahrnehmen. Nehmen Sie sich Ihren persönlichen Freiraum und genießen Sie die Natur und deren beruhigende Wirkung. Dafür bieten sich eine Wanderung auf einem der 13 Wanderwege, ein entspannter Spaziergang durch die Parkanlagen oder auch eine Radtour durch die malerische Landschaft des Saaletals an.
Sind Sie neugierig geworden? Erfahren Sie mehr unter www.bad-kissingen.de/urlaub und lassen Sie sich für Ihren Urlaub im Bayerischen Staatsbad inspirieren.