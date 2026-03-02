Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1052859

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH Im Luitpoldpark 1 97688 Bad Kissingen, Deutschland http://www.bad-kissingen.de
Ansprechpartner:in Frau Ines Hartmann +49 971 8048116
Logo der Firma Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Bad Kissingen: Zeit für Ihren Sommer

Bestimmen Sie Ihren persönlichen Rhythmus im Bayerischen Staatsbad

(lifePR) (Bad Kissingen, )
Suchen Sie nach einem Ort, in dem Sie entschleunigen und wieder zu sich selbst finden können? Dann kommen Sie nach Bad Kissingen! Hier können Sie Ihren Sommer abseits überfüllter Strände, unerträglicher Hitze oder hektischem Treiben verbringen und sich bewusst Zeit für sich und Ihre Bedürfnisse nehmen.

Zeit für Ihre Balance

Nehmen Sie sich in Bad Kissingen Zeit für Ihre Erholung und Gesundheit und bringen Sie Ihre innere Balance wieder in Einklang. Gönnen Sie sich dafür eine Auszeit in der KissSalis Therme und lassen Sie Ihren Alltag im wohltuenden Thermalwasser hinter sich, während Ihr Körper und Geist zur Ruhe kommen. Oder machen Sie einen Spaziergang durch die historischen Kuranlagen und genießen Sie dort die besondere Bepflanzung mit farbenfrohen Blumen sowie mediterranen Palmen, die den Sommer in Bad Kissingen einzigartig machen.

Zeit für Ihre Sinne

Im Sommer darf auch der kulinarische Genuss nicht fehlen. Lassen Sie sich in erstklassigen Restaurants und gemütlichen Cafés verwöhnen. Oder genießen Sie ein Getränk auf der Ludwigsbrücke und lassen Sie Ihren Blick über den Rosengarten mit dem einzigartigen Multimedia-Brunnen schweifen. In Bad Kissingen finden Sie viele Angebote, wie Sie sich um Ihr leibliches Wohlbefinden kümmern können.

Zeit für Ihren Rhythmus

Rhythmus wird durch den Takt bestimmt: In Bad Kissingen bestimmen Sie Ihren eigenen Takt und Rhythmus. In den historischen Räumlichkeiten werden die Bühnen mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern lebendig. Ob bei den Konzerten des Kissinger Sommers oder bei den Open-Airs am Turnierplatz mit Amy MacDonald, Fury In The Slaughterhouse oder Wincent Weiss - lauschen Sie beim vielfältigen Veranstaltungsprogramm den Klängen verschiedenster Musikerinnen und Musiker und finden Sie Ihren eigenen Takt.

Zeit für Ihr Abenteuer

Nehmen Sie sich bewusst Zeit für Ihr persönliches Abenteuer in Bad Kissingen. Dabei muss es sich nicht um eine adrenalingeladene Aktivität handeln, sondern darum, dass Sie den Moment bewusst wahrnehmen. Nehmen Sie sich Ihren persönlichen Freiraum und genießen Sie die Natur und deren beruhigende Wirkung. Dafür bieten sich eine Wanderung auf einem der 13 Wanderwege, ein entspannter Spaziergang durch die Parkanlagen oder auch eine Radtour durch die malerische Landschaft des Saaletals an.

Sind Sie neugierig geworden? Erfahren Sie mehr unter www.bad-kissingen.de/urlaub und lassen Sie sich für Ihren Urlaub im Bayerischen Staatsbad inspirieren.

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Entdecke die Zeit – in Bad Kissingen

Im Herzen Deutschlands zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg gelegen, steht im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekanntesten Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv und überall zu spüren – in der eindrucksvollen Geschichte und Architektur, in den Gärten und Grünanlagen im Wechsel der Jahreszeiten, im ewigen Sprudeln der heilenden Quellen sowie den abwechslungsreichen saisonalen Festen und Veranstaltungen. Vielfältige Programme und moderne Angebote verhelfen Besucherinnen und Besuchern Körper und Geist zu stärken und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. In Bad Kissingen – ausgezeichnet als TOP-Kurort 2026– verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemäße Kultur- und Tourismusangebote – optimale Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Wohlfühlurlaube, Tagungen und Kongresse. Mit zehn weiteren Orten aus sieben europäischen Ländern gehört Bad Kissingen zur UNESCO-Welterbestätte der bedeutenden Kurstädte Europas. www.bad-kissingen.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.