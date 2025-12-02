Timo Markert aus Unterfranken in den Landesvorstand des Bayerischen Dachdeckerhandwerks gewählt
Unterfränkischer Dachdeckermeister übernimmt neues Ehrenamt und vertritt künftig die Interessen des bayerischen Dachdeckerhandwerks
Im Rahmen der Delegiertenversammlung im Kompetenzzentrum Dachtechnik Waldkirchen e. V., dem Aus- und Weiterbildungszentrum des Dachdeckerhandwerks in Bayern, wurde Markert mit großer Mehrheit gewählt.
Ehrenamtlich engagiert sich Timo Markert bereits seit Jahren in seinem Amt als Obermeister der Dachdecker-Innung Unterfranken. Zudem vertritt Markert beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH die Interessen von Bayerns Dachdeckern im Fachausschuss Nachhaltigkeit.
Notwendig geworden war die Nachwahl, da das bisherige Vorstandsmitglied Josef Frank aus der Dachdecker-Innung München-Obb. zuvor aus persönlichen Gründen das Amt niedergelegt hatte.
Landesinnungsmeister Mario Kunzendorf würdigte die Verdienste Franks und dankte ihm im Namen des Landesinnungsverbands für sein 20-jähriges Engagement im Ehrenamt. Da Josef Frank bei der Delegiertenversammlung in Waldkirchen nicht anwesend war, wird der Verband ihn bei anderer Gelegenheit persönlich verabschieden und ihm für seine herausragende Arbeit danken.