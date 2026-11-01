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Mit dem Warten noch zu warten ist keine Option

Bayerisches Dachdeckerhandwerk: Dachüberprüfung noch vor dem Winter

(lifePR) (München, )
Beim Auto kommen jetzt die Winterreifen zum Einsatz und es wird auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Die Heizung wird nochmal gecheckt. Und was ist mit dem Dach?

„Auch das bestens gewartete Auto und die neueste Heizung helfen nicht über den Winter, wenn das Dach undicht ist“, bringt es Mario Kunzendorf, Landesinnungsmeister des Bayerischen Dachdeckerhandwerks, auf den Punkt. „Schließlich muss das Dach alle Bauteile des Hauses und seine Bewohner zuverlässig schützen“.

Schutzfunktion erhalten

Zur Schutzfunktion gehört auch der Schutz vor unnötig hohen Heizkosten – ganz gleich, welche Heizung betrieben wird. Undichte Dachfenster oder durch Stürme beschädigte oder gelockerte Elemente der Dacheindeckung stellen „Lecks“ in der Dachkonstruktion dar. Durch diese Wärmebrücken entweicht nicht nur kostbare Wärme aus dem Hausinneren, sondern an diesen Stellen der größten Temperaturdifferenz kann sich Tauwasser bilden. Und dieses Tauwasser ist nicht selten die Vorstufe zum Schimmelbefall.

Regelmäßige Dachüberprüfung

Der Landesinnungsmeister rät daher zur regelmäßigen Dachüberprüfung vor dem Winter durch einen Dachdecker-Fachbetrieb der regionalen Dachdecker-Innung. Nach einheitlichen Vorgaben wird das Dach einschließlich aller Bauteile einer gründlichen Sichtinspektion unterzogen. Übrigens ist das eine gute Gelegenheit, auch gleich die Dachrinnen vom Herbstlaub befreien und die ungehinderte Wasserableitung in die Fallrohre und rund um die Dachfenster prüfen zu lassen. Ebenso müssen bei einem solchen DachCheck auch vorhandene Schneefangeinrichtungen, Kamineinfassungen und Solarmodulbefestigungen einer gründlichen Inaugenscheinnahme standhalten.

Die zum Abschluss erstellte Checkliste ist für Hausbesitzer und Hausverwaltungen ein wichtiger Nachweis für die Erfüllung der Obliegenheitspflichten gegenüber der Gebäudeversicherung. „Ein solcher Nachweis kann bei einem Schaden am Dach vor der Schadenregulierung von der Versicherung gefordert werden“, betont Kunzendorf.

Vorsicht vor Haustürangeboten

Abschließend warnt der Landesinnungsmeister noch vor dubiosen Haustürangeboten mobiler Handwerkerkolonnen, die jetzt vermehrt aktiv sind: „Die hier angebotenen angeblichen Dachüberprüfungen dienen oft nur zur Akquisition unnötiger Reparaturaufträge, die dann leider nicht selten mehr Schäden anrichten als beheben“.

Fachlich korrekte Dachüberprüfungen können von den Betrieben der regionalen Dachdecker-Innung ausgeführt werden. Ihre Adressen gibt es bei der Innung und unter www.dachdecker.bayern

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Bayerisches Dachdeckerhandwerk Landesinnungsverband

Bayerisches Dachdeckerhandwerk Landesinnungsverband

Das Bayerische Dachdeckerhandwerk - Landesinnungsverband - vertritt als berufsständische Organisation rund 450 Dachdecker-Fachbetriebe in den elf angeschlossenen Dachdecker-Innungen in Bayern. Sitz des Verbandes ist in München.

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