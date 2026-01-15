Kontakt
curpal® mit offiziellen PZN-Nummern im Apothekenumfeld gelistet

Jetzt auf Rezept: Handgelenk-Dehnbandage bei Karpaltunnelsyndrom

Das Medizinprodukt curpal® ist seit dem 15. Januar 2026 mit offiziellen Pharmazentralnummern (PZN) im deutschen Apotheken- und Großhandelsumfeld gelistet. Die eindeutige Identifikation über die PZN ermöglicht eine standardisierte Abbildung in apothekenspezifischen Warenwirtschaftssystemen.

Die PZN-Zuordnung lautet:
  • curpal S / klein: PZN 20368216
  • curpal L / groß: PZN 20371201
curpal® ist ein zugelassenes, patentiertes Medizinprodukt der Klasse 1 zur konservativen Behandlung des Karpaltunnelsyndroms, das ohne OP oder Medikamente auskommt, indem es das Karpalband gezielt dehnt, um den Karpaltunnel zu weiten und so Schmerzen und Missempfindungen lindert, wobei es oft von Krankenkassen erstattet wird, wenn es ärztlich verordnet wird (Hilfsmittelnummer 05.07.03.0002). 

Ziel der Anwendung ist es, Schmerzen im Handgelenk im Bereich des Karpaltunnels zu reduzieren.

Gerade bei nächtlichen Beschwerden, wie sie beim Karpaltunnelsyndrom häufig auftreten, kann eine kontrollierte Anwendung der Handgelenk-Dehnbandage dazu beitragen, Druckbelastungen auf den Nervus medianus zu verringern und das Auftreten von Missempfindungen wie Kribbeln, Taubheit oder Schmerzen zu reduzieren. curpal® dient dabei als unterstützende Maßnahme im konservativen Behandlungsumfeld.

Die Vergabe der Pharmazentralnummer (PZN) stellt sicher, dass curpal® eindeutig im Apothekenwesen klassifiziert ist. Für Apotheken ermöglicht dies eine klare Zuordnung der Größenvarianten, eine strukturierte Lagerhaltung sowie eine standardisierte Abgabe im Rahmen der Beratung von Patientinnen und Patienten mit entsprechenden Handgelenksbeschwerden bei Karpaltunnelsyndrom.

Die Listung mit PZN ist ein formaler Schritt zur Einbindung des Produkts in etablierte pharmazeutische Prozesse. Aussagen zur Heilung, zur Erstattungsfähigkeit oder zu therapeutischen Wirkversprechen sind mit der PZN-Vergabe nicht verbunden.

Die Handgelenk-Dehnbandage curpal® steht Apotheken damit als eindeutig klassifiziertes Medizinprodukt zur unterstützenden Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Beschwerden im Zusammenhang mit dem Karpaltunnelsyndrom zur Verfügung.

Weitere Informationen:

https://www.curpal.de/

bayer Feinwerk GmbH & Co KG

bayer Feinwerk GmbH & Co. KG aus Villingen-Schwenningen ist seit 1987 Spezialist für die Entwicklung und Fertigung feinmechanischer und mechatronischer Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus Medizintechnik, Fahrzeugtechnik sowie Lebensmittel- und Handwerksbranchen dabei, innovative Produkte effizient und marktfähig zu realisieren.

Zentrales Prinzip ist „Einfach ist einfach besser“: bayer Feinwerk vereinfacht komplexe technische Systeme gezielt, um sie zuverlässiger, kostengünstiger und wettbewerbsstärker zu machen. Die Leistungen reichen von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Serienfertigung – flexibel abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kunden.

Zu den bekanntesten Innovationen zählen das Medizinprodukt curpal zur nichtinvasiven Behandlung des Karpaltunnelsyndroms, die halbautomatische Pralinenmaschine pralinenfix, sowie Ventil- und Baugruppenlösungen für Nutzfahrzeuge, deren Herstellkosten teils um bis zu 30 Prozent reduziert werden konnten.

Mit zertifizierten Qualitätsstandards (DIN EN ISO 13485 + AC, DIN EN ISO 9001) und der Kombination aus Entwicklungs- und Fertigungskompetenz bietet bayer Feinwerk ein leistungsstarkes Umfeld für OEMs, Zulieferer und Unternehmen mit individuellen Produktideen.

Firmensitz: Max-Planck-Str. 49, 78052 Villingen-Schwenningen
Web: https://bayer-feinwerk.com/

Wichtiger Hinweis:

