curpal® mit offiziellen PZN-Nummern im Apothekenumfeld gelistet

curpal S / klein: PZN 20368216

PZN curpal L / groß: PZN 20371201

Das Medizinproduktist seit demmit offiziellenim deutschen Apotheken- und Großhandelsumfeld gelistet. Die eindeutige Identifikation über die PZN ermöglicht eine standardisierte Abbildung in apothekenspezifischen Warenwirtschaftssystemen.Die PZN-Zuordnung lautet:ist ein zugelassenes, patentiertes Medizinprodukt der Klasse 1 zur konservativen Behandlung des Karpaltunnelsyndroms, das ohne OP oder Medikamente auskommt, indem es das Karpalband gezielt dehnt, um den Karpaltunnel zu weiten und so Schmerzen und Missempfindungen lindert, wobei es oft von Krankenkassen erstattet wird, wenn es ärztlich verordnet wird (Hilfsmittelnummer 05.07.03.0002).Ziel der Anwendung ist es, Schmerzen im Handgelenk im Bereich des Karpaltunnels zu reduzieren.Gerade bei nächtlichen Beschwerden, wie sie beim Karpaltunnelsyndrom häufig auftreten, kann eine kontrollierte Anwendung der Handgelenk-Dehnbandage dazu beitragen,und das Auftreten von Missempfindungen wie Kribbeln, Taubheit oder Schmerzen zu reduzieren.dient dabei alsim konservativen Behandlungsumfeld.Die Vergabe derstellt sicher, dasseindeutig im Apothekenwesen klassifiziert ist. Für Apotheken ermöglicht dies eine klare Zuordnung der Größenvarianten, eine strukturierte Lagerhaltung sowie eine standardisierte Abgabe im Rahmen der Beratung von Patientinnen und Patienten mit entsprechenden Handgelenksbeschwerden bei Karpaltunnelsyndrom.Die Listung mit PZN ist ein formaler Schritt zur Einbindung des Produkts in etablierte pharmazeutische Prozesse. Aussagen zur Heilung, zur Erstattungsfähigkeit oder zu therapeutischen Wirkversprechen sind mit der PZN-Vergabe nicht verbunden.Die Handgelenk-Dehnbandagesteht Apotheken damit als eindeutig klassifiziertes Medizinprodukt zur unterstützenden Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Beschwerden im Zusammenhang mit dem Karpaltunnelsyndrom zur Verfügung.