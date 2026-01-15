curpal® mit offiziellen PZN-Nummern im Apothekenumfeld gelistet

Die PZN-Zuordnung lautet:
- curpal S / klein: PZN 20368216
- curpal L / groß: PZN 20371201
Ziel der Anwendung ist es, Schmerzen im Handgelenk im Bereich des Karpaltunnels zu reduzieren.
Gerade bei nächtlichen Beschwerden, wie sie beim Karpaltunnelsyndrom häufig auftreten, kann eine kontrollierte Anwendung der Handgelenk-Dehnbandage dazu beitragen, Druckbelastungen auf den Nervus medianus zu verringern und das Auftreten von Missempfindungen wie Kribbeln, Taubheit oder Schmerzen zu reduzieren. curpal® dient dabei als unterstützende Maßnahme im konservativen Behandlungsumfeld.
Die Vergabe der Pharmazentralnummer (PZN) stellt sicher, dass curpal® eindeutig im Apothekenwesen klassifiziert ist. Für Apotheken ermöglicht dies eine klare Zuordnung der Größenvarianten, eine strukturierte Lagerhaltung sowie eine standardisierte Abgabe im Rahmen der Beratung von Patientinnen und Patienten mit entsprechenden Handgelenksbeschwerden bei Karpaltunnelsyndrom.
Die Listung mit PZN ist ein formaler Schritt zur Einbindung des Produkts in etablierte pharmazeutische Prozesse. Aussagen zur Heilung, zur Erstattungsfähigkeit oder zu therapeutischen Wirkversprechen sind mit der PZN-Vergabe nicht verbunden.
Die Handgelenk-Dehnbandage curpal® steht Apotheken damit als eindeutig klassifiziertes Medizinprodukt zur unterstützenden Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Beschwerden im Zusammenhang mit dem Karpaltunnelsyndrom zur Verfügung.
Weitere Informationen:
https://www.curpal.de/