Risse im Mauerwerk: Ursachen und effektive Sanierungslösungen von bautenschutz katz GmbH

Risse entstehen durch vielfältige Faktoren: Unzureichende Bodentragfähigkeit, mangelnde Verdichtung oder lange Trockenperioden führen zu Setzungen, die Fundamente destabilisieren. Erschütterungen, etwa durch Bauarbeiten, belasten das Mauerwerk. Temperaturbedingte Spannungen durch Wärmeausdehnung sowie hohe Lasten aus Dachstühlen oder Betondecken können ebenfalls Risse verursachen.
Besonders in Regionen mit anfälligen Böden, verschärft durch trockene Sommer, nehmen solche Schäden zu.
Spiralanker: Zuverlässige Mauerwerksstabilisierung
Spiralanker sind spezielle Bewehrungselemente, die nachträglich in das Mauerwerk eingebaut werden. Sie schaffen eine kraftschlüssige Verbindung der Bausteine, verhindern Rissausbreitung und sichern die Gebäudestabilität langfristig. Die Sanierungsspezialisten von bautenschutz katz GmbH analysieren Schäden vor Ort, planen maßgeschneiderte Sanierungen und setzen diese mit modernsten Techniken um – transparent und ohne versteckte Kosten. Das Spiralankersystem ist eine bewährte Methode, um Gebäude dauerhaft zu schützen.
Baugrundverbesserung durch Injektionstechnik
Mit gezielten Injektionen stabilisiert bautenschutz katz GmbH den Untergrund, wenn Setzungen durch verminderte Bodentragfähigkeit Risse, klemmende Türen oder Bodenplattenschäden verursachen. Verwendet werden Zementbasierte Mittel, Polyacrylatgele, Polyurethanharze oder Silikatschaumharze, je nach Bodenbeschaffenheit. Diese Materialien verstärken und heben bei Bedarf den Baugrund, und dichten gegen drückendes Wasser ab. Anwendungen reichen von Fundamentunterpressung über Hangsicherung bis zur Abdichtung von Hochwasserschutzanlagen.
Warum bautenschutz katz GmbH?
- Gründliche Analyse: Bauleiter identifizieren Schadensursachen vor Ort.
- Maßgeschneiderte Lösungen: Individuelle Konzepte für jedes Objekt.
- Nachhaltigkeit: Umweltverträgliche Materialien mit bauaufsichtlicher Zulassung.
- Kostenloser Service: Erstbesichtigung und Schadenbeurteilung meist kostenfrei.
