Baufinanzierungspool24 sieht Zukunft für Baufinanzierung trotz gestiegener Zinsen

Im Zuge des Zinsanstiegs auf dem Häusermarkt sind viele Menschen besorgt und fragen sich, ob eine Baufinanzierung in Zukunft noch realisierbar ist. Baufinanzierungspool24, einer der führenden Baufinanzierungsvermittler, sieht jedoch eine Zukunft für die Baufinanzierung und zeigt fünf Gründe auf, warum Käufer trotz gestiegener Zinsen auch weiterhin in eine Baufinanzierung investieren werden.



1. Am Zinsmarkt dürfte das Schlimmste überstanden sein Obwohl die Zinsen in den letzten Jahren gestiegen sind, sieht Baufinanzierungspool24 eine Stabilisierung auf dem Markt. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank in den nächsten Monaten weitere Zinsschritte unternehmen wird. Auch wenn die Zinsen weiter schwanken können, rechnet der Baufinanzierungspool24 nicht mit größeren Anstiegen auf fünf Prozent oder darüber hinaus in absehbarer Zeit.



2. Das Finanzierungsgeschäft normalisiert sich Der Einbruch des Baufinanzierungsgeschäfts muss auch in einen zeitlichen Kontext gesetzt werden. Vergleicht man die neu abgeschlossenen Baufinanzierungen mit Zeiträumen mit ähnlichem Zinsniveau, unterscheiden sich die Volumina kaum. Das Finanzierungsgeschäft hat sich also lediglich normalisiert.



3. Der Crash am Immobilienmarkt bleibt aus Auch wenn die Preise für Wohnimmobilien zuletzt etwas gefallen sind, prognostiziert Baufinanzierungspool24 keinen Crash am Immobilienmarkt. Aufgrund der Angebotsknappheit von Wohnungen und Häusern in Deutschland und der hohen Nachfrage werden die Preise auch weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben.



4. Steigende Mieten könnten Verbraucher wieder ins Eigenheim treiben In den letzten Jahren sind die Mieten stärker gestiegen als die Kaufpreise für Immobilien. Mit Beginn der Zinswende hat sich dieser Trend jedoch umgekehrt. Die steigenden Mieten könnten dazu führen, dass sich Verbraucher eher für eine Baufinanzierung entscheiden und in ein Eigenheim investieren.



5. Verbraucher sparen für künftigen Eigenheimerwerb Viele Verbraucher haben ihren Traum vom eigenen Haus nicht beerdigt, sondern nur in die Zukunft geschoben. Das untermauern Zahlen der Bausparkassen. Im vergangenen Jahr zog deren Neugeschäft um fast 50 Prozent an. Baufinanzierungspool24 sieht darin ein positives Signal für die Zukunft der Baufinanzierung.



Baufinanzierungspool24 sieht in den genannten Faktoren Gründe, warum sich eine Baufinanzierung auch trotz gestiegener Zinsen lohnt. Eine Baufinanzierung ist eine Investition in die Zukunft und sollte daher gut überlegt sein. Der Baufinanzierungspool24 steht Käufern dabei mit seinem umfassenden Beratungsangebot zur Seite.