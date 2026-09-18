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Krunchy Christmas bringt Weihnachten in die Müslischüssel

Saisonales Bio-Knuspermüsli mit Schokolade, Orange, Apfel und winterlichen Gewürzen

(lifePR) (Mühldorf am Inn, )
Zimt, Orange, Apfel, dunkle Schokolade und geröstete Haselnüsse: Mit Krunchy Christmas bringt Barnhouse Naturprodukte seine saisonale Bio-Spezialität zurück. Das vegane Hafer-Knuspermüsli ist bereits im Barnhouse Onlineshop erhältlich und kommt pünktlich zum Saisonstart wieder in die Bio-Läden sowie ausgewählte Supermärkte. Die Limited Edition hat bereits Tradition und wird von vielen Fans alljährlich mit Freude erwartet. 

Krunchy Christmas verbindet knusprig gebackene Cluster aus Haferflocken mit feiner dunkler Schokolade und Fairtrade-zertifiziertem Kakao. Geröstete Haselnüsse, knackige Apfelstückchen, fruchtige Orangenbits und Kokoschips ergänzen die Mischung. Für den typischen Weihnachtsgeschmack sorgen ausgewählte Gewürze wie Zimt, Anis, Nelken, Koriander und Kardamom.

„Damit eignet sich die saisonale Sorte sowohl für ein winterliches Frühstück als auch für den Snack zwischendurch“, sagt Andreas Bentlage, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Barnhouse. „Die Kombination aus Schokolade, Frucht, Nüssen und Gewürzen greift typische Aromen der Vorweihnachtszeit auf, ohne den Charakter eines klassischen Knuspermüslis zu verlieren.“

Weihnachtlicher Genuss mit regionalem Hafer

Wie alle Barnhouse-Produkte wird auch Krunchy Christmas aus Zutaten aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft hergestellt. Die Haferflocken als Hauptzutat stammen von den Barnhouse Bäuerinnen und Bauern aus der Region rund um den Unternehmenssitz in Mühldorf am Inn. Damit verbindet die saisonale Spezialität den weihnachtlichen Geschmack mit dem für Barnhouse zentralen Ansatz regionaler Bio-Wertschöpfung.

Auch beim Kakao setzt Barnhouse auf zertifizierte Herkunft: Der in Krunchy Christmas eingesetzte Kakao ist Fairtrade-zertifiziert. Das Produkt ist vegan und wird – wie das gesamte Krunchy-Sortiment – in Bayern hergestellt.

Nur für kurze Zeit erhältlich

Krunchy Christmas ist als saisonale Sorte nur für begrenzte Zeit verfügbar. Im Barnhouse Onlineshop kann das Bio-Knuspermüsli bereits jetzt bestellt werden. Im stationären Handel ist es pünktlich zum Saisonstart in Bio-Fachgeschäften und ausgewählten Supermärkten zu finden.

Krunchy Christmas

Bio Hafer-Knuspermüsli mit Haselnüssen, dunkler Schokolade, Kakao, Orangen-Bits, Apfelstücken, Kokoschips und Gewürzen (Zimt, Anis, Nelken, Koriander und Kardamom).

Vegan. Fairtrade-Kakao. 100 % Bio.

Inhalt: 375 g

UVP: 5,49 €

Produktinformationen: https://barnhouse.de/products/krunchy-christmas

Website Promotion

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Barnhouse Naturprodukte GmbH

Die Barnhouse Naturprodukte GmbH mit Sitz in Mühldorf am Inn gehört zu den Pionieren der Bio-Lebensmittelbranche in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1979 steht das Unternehmen für hochwertige Bio-Produkte und entwickelte mit KRUNCHY das weltweit erste Bio-Knuspermüsli. Zentrale Zutat ist Hafer aus regionalem Anbau, der in enger Partnerschaft mit rund 90 Barnhouse Bäuerinnen und Bauern erzeugt wird. Barnhouse ist im Bio-Fachhandel, im Lebensmitteleinzelhandel sowie im eigenen Onlineshop vertreten und wurde 2025 zweifach mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.

Weitere Informationen:
https://barnhouse.de/

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