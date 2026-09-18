Krunchy Christmas bringt Weihnachten in die Müslischüssel
Saisonales Bio-Knuspermüsli mit Schokolade, Orange, Apfel und winterlichen Gewürzen
Krunchy Christmas verbindet knusprig gebackene Cluster aus Haferflocken mit feiner dunkler Schokolade und Fairtrade-zertifiziertem Kakao. Geröstete Haselnüsse, knackige Apfelstückchen, fruchtige Orangenbits und Kokoschips ergänzen die Mischung. Für den typischen Weihnachtsgeschmack sorgen ausgewählte Gewürze wie Zimt, Anis, Nelken, Koriander und Kardamom.
„Damit eignet sich die saisonale Sorte sowohl für ein winterliches Frühstück als auch für den Snack zwischendurch“, sagt Andreas Bentlage, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Barnhouse. „Die Kombination aus Schokolade, Frucht, Nüssen und Gewürzen greift typische Aromen der Vorweihnachtszeit auf, ohne den Charakter eines klassischen Knuspermüslis zu verlieren.“
Weihnachtlicher Genuss mit regionalem Hafer
Wie alle Barnhouse-Produkte wird auch Krunchy Christmas aus Zutaten aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft hergestellt. Die Haferflocken als Hauptzutat stammen von den Barnhouse Bäuerinnen und Bauern aus der Region rund um den Unternehmenssitz in Mühldorf am Inn. Damit verbindet die saisonale Spezialität den weihnachtlichen Geschmack mit dem für Barnhouse zentralen Ansatz regionaler Bio-Wertschöpfung.
Auch beim Kakao setzt Barnhouse auf zertifizierte Herkunft: Der in Krunchy Christmas eingesetzte Kakao ist Fairtrade-zertifiziert. Das Produkt ist vegan und wird – wie das gesamte Krunchy-Sortiment – in Bayern hergestellt.
Nur für kurze Zeit erhältlich
Krunchy Christmas ist als saisonale Sorte nur für begrenzte Zeit verfügbar. Im Barnhouse Onlineshop kann das Bio-Knuspermüsli bereits jetzt bestellt werden. Im stationären Handel ist es pünktlich zum Saisonstart in Bio-Fachgeschäften und ausgewählten Supermärkten zu finden.
Krunchy Christmas
Bio Hafer-Knuspermüsli mit Haselnüssen, dunkler Schokolade, Kakao, Orangen-Bits, Apfelstücken, Kokoschips und Gewürzen (Zimt, Anis, Nelken, Koriander und Kardamom).
Vegan. Fairtrade-Kakao. 100 % Bio.
Inhalt: 375 g
UVP: 5,49 €
Produktinformationen: https://barnhouse.de/products/krunchy-christmas