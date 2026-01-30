Urlaub mit Hund im Allgäu: Entspannt ankommen, gemeinsam genießen – im Hotel Bannwaldsee
Im 4-Sterne-Hotel Bannwaldsee nahe Füssen sind Hunde herzlich willkommen: mit durchdachtem Service, viel Natur vor der Tür und echter Gastgeber-Expertise für eine entspannte Auszeit mit Vierbeiner.
Urlaub mit Hund: Warum es oft kompliziert ist – und wie es im Hotel Bannwaldsee einfach wird
Wer mit Hund reist, kennt die Herausforderungen: Sind Hunde wirklich willkommen oder nur „geduldet“? Darf der Vierbeiner mit ins Restaurant? Gibt es geeignete Gassiwege direkt ab dem Hotel? Und bleibt am Ende doch das Gefühl, ständig Rücksicht nehmen zu müssen?
Im Hotel Bannwaldsee ist Urlaub mit Hund von Anfang an mitgedacht – nicht als Trend, sondern aus Überzeugung. Als Gastgeber mit eigenem Hund weiß Familie Rehklau genau, worauf es ankommt, damit Mensch und Tier gleichermaßen entspannen können.
Herzlich willkommen – vom ersten Moment an
Schon bei der Ankunft spüren Gäste: Hunde sind hier echte Urlaubsgäste. Im Zimmer warten Futter- und Wassernapf, eine Hundedecke sowie ein kleines Leckerli zur Begrüßung. Am Hoteleingang steht eine Pfötchen- und Wasserstation bereit – perfekt nach der Gassirunde, einer Wanderung oder einem Sprung in den nahegelegenen See.
Gemeinsame Auszeit – auch kulinarisch
Ein häufiger Knackpunkt im Urlaub mit Hund ist das Essen. Im Hotel Bannwaldsee darf Ihr Hund Sie selbstverständlich ins Restaurant begleiten. Während der Buffetzeiten steht ein separater, ruhiger Bereich für Hundebesitzer zur Verfügung – gemütlich, entspannt und ohne Trubel direkt am Buffet. So genießen Gäste ihr Essen, während sich auch der Vierbeiner wohlfühlt.
Natur direkt vor der Tür
Gassi gehen ohne Auto, spontane Spaziergänge oder ausgedehnte Wanderungen: Direkt ab dem Hotel starten zahlreiche Wege durch Wiesen, Wälder und die Allgäuer Landschaft. Ob kurze Morgenrunde oder längere Tour – die Rezeption hält persönliche Tipps und Routenvorschläge bereit, abgestimmt auf Jahreszeit, Länge und Temperament des Hundes.
Auch im Herbstwald oder im Winter lieben Hunde die Bewegung in der Natur – Schnee, frische Luft und viel Platz zum Entdecken inklusive.
Wasserspaß im Sommer
Für wasseraffine Vierbeiner gibt es in der Umgebung ausgewiesene Badestellen. Ein besonderes Highlight ist der Hundestrand am Forggensee, nur wenige Kilometer entfernt. Gerne informiert das Team vor Ort über geeignete Plätze und aktuelle Empfehlungen.
Transparenter Service, entspanntes Miteinander
Für Hunde berechnet das Hotel eine Haustierpauschale von 10 € pro Tag (ohne Futter). Wichtig ist dem Haus ein friedliches Miteinander von Gästen mit und ohne Hund. Das Hotel Bannwaldsee ist kein klassisches Hundehotel, sondern ein Ort, an dem sich alle willkommen fühlen – mit gegenseitiger Rücksichtnahme als Selbstverständlichkeit. Der Hotelgarten ist bewusst nicht eingezäunt.
Tipp: In bestimmten Zeiträumen wohnen Hunde kostenfrei, wenn sie ihr Herrchen oder Frauchen begleiten:
02. Januar bis 13. Februar 2026
Februar bis 28. März 2026
April bis 14. Mai 2026
Fazit
Urlaub mit Hund muss nicht kompliziert sein. Im Hotel Bannwaldsee verbindet sich herzliche Gastfreundschaft mit praktischer Erfahrung – für entspannte Tage im Allgäu, in denen gemeinsame Erlebnisse im Mittelpunkt stehen.