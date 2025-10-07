Kontakt
Neubeginn in der Lebensmitte – Wie Frauen ab 40 im Allgäu neue Balance finden

Im Allgäuer Hotel Bannwaldsee begleitet ein medizinisch fundiertes Retreat Frauen zwischen 40 und 55 Jahren durch die hormonelle Umbruchphase – mit Aufklärung, Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit statt Tabu und Schamgefühl.

Lange Zeit galten die Wechseljahre als Randthema. Die hormonelle Umstellungsphase betrifft jede Frau – und doch wurde kaum darüber gesprochen. Heutzutage suchen immer mehr Betroffene aktiv nach seriösen Informationen, medizinischer Begleitung und Wegen, das eigene Wohlbefinden in dieser Lebensmitte neu zu gestalten.

Einen neuen Ansatz dazu bietet das Hotel Bannwaldsee in Halblech im Allgäu: Mit seinem fünftägigen Menopause-Retreat schafft es einen Raum für Wissen, Austausch und Regeneration – weit weg von Alltagsstress, aber nah an moderner Medizin.

Im Mittelpunkt stehen die Phasen von Prämenopause bis Postmenopause – und die vielen Fragen, die damit einhergehen: Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme oder Gewichtszunahme. In Workshops, Bewegungseinheiten und persönlichen Einzelgesprächen vermitteln drei erfahrene Gynäkologinnen wissenschaftlich fundierte Informationen rund um Hormone, Ernährung, Mikronährstoffe und Selbstfürsorge.

Das Konzept richtet sich an Frauen zwischen 40 und 55 Jahren, die verstehen möchten, was in ihrem Körper passiert – und wie sie aktiv Einfluss auf ihr Wohlbefinden nehmen können. Ergänzend zu medizinischen Impulsen gehören Yoga, Bewegung in der Allgäuer Natur und bewusstes Genusstraining zum Programm.

„Viele Frauen wissen gar nicht, dass die hormonellen Veränderungen oft schon Jahre vor dem Ausbleiben der Periode beginnen“, erklärt Dr. Claudia Schmit-Neuerburg. „Mit unserem Retreat möchten wir Wissen vermitteln, Ängste abbauen und Frauen zeigen, dass diese Lebensphase auch eine Chance für Neustart und Selbstfürsorge ist.“

Die Retreats finden mehrmals jährlich statt – mit unterschiedlichen Schwerpunkten und teils begleitenden Gästen aus den Bereichen Ernährung, Sport und Mental Health. Termine für Herbst 2025 und Frühjahr 2026 sind bereits buchbar.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter: www.hotel-bannwaldsee.de/menopause-retreat

Bannwaldsee Hotel GmbH & Co. KG

Das Hotel Bannwaldsee ist ein familiengeführtes 4-Sterne-Hotel im Allgäu, unweit von Schloss Neuschwanstein. Umgeben von Bergen und Seen bietet es den idealen Ausgangspunkt für Erholung, Naturerlebnisse, Kultur und Ausflüge. Schwerpunkte sind Entspannung, bewusster Genuss und Tagungen in ruhiger Umgebung.

