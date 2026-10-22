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Präzision und Vielseitigkeit: Die Technikserie von Ballistol

(lifePR) (Aham, )
Die Ballistol GmbH mit Sitz in Aham, Niederbayern, ist seit über einem Jahrhundert bekannt für das vielseitige Ballistol Universalöl. Das Unternehmen hat sich mit einem über die Jahrzehnte ständig erweitertem Sortiment sowohl im Handwerk als auch im DIY-Bereich etabliert. Unter der Technikserie, die hier heute kurz vorgestellt werden soll, bündelt Ballistol Produkte, die für Instandhaltung, Schmierung, Pflege und Reinigung in Werkstatt, Garten und Betrieb ausgelegt sind.

Breites Anwendungsspektrum der Technikserie

Die Technikserie von Ballistol umfasst ein strukturiertes Portfolio. Sie enthält Produkte für Schmierung, Reinigung, Schutz, Pflege und Reinigung von Oberflächen und Verbindungen sowie für Werkzeuge und Geräte im handwerklichen Einsatz. Typische Anwendungsbereiche reichen von Maschinenpflege über den Fahrzeugbereich bis hin zu Holz- und Gartenwerkzeugen sowie der Pflege von Kunststoffen und Gartenmöbeln.

Highlight: der Harzlöser - Sauber Schneiden, präzise Arbeit

Besondere Bedeutung hat der Ballistol Harzlöser. Beim Schneiden von Holz oder Heckenschnitt setzen sich Harze, Pflanzensäfte und Verschmutzungen an Klingen und Werkzeugoberflächen fest. Dies führt zu stumpfen Schneiden und höherem Verschleiß. Ein Harzlöser entfernt diese Rückstände zuverlässig, erleichtert die Pflege von Sägen, Scheren, Hobeln oder Kettensägenk und sorgt für präzise, saubere Schnitte sowie längere Werkzeugfunktionalität.

Flüssiges Werkzeug

Die Technikserie des Traditionsherstellers aus Niederbayern beinhaltet mit einem Multi Werkstatt-Öl eine universelle Lösung für Wartung und Pflege. Es wirkt als Schmier-, Reinigungs- und Korrosionsschutzmittel auf Metallteilen, Scharnieren, Schlössern, Führungen und beweglichen Mechanismen. Damit ersetzt es viele Einzelprodukte und fungiert als vielseitiges „flüssiges Werkzeug“, das die Funktionssicherheit erhöht und die Lebensdauer verlängert.

Einsatz in Werkstatt und Garten

Die Kombination und Abstimmung einzelner Pflegelösungen verdeutlicht den praktischen Ansatz bei Ballistol: Zuverlässige Werkzeugpflege erwirkt längere Nutzungszyklen. Ob Gartenwerkzeug nach der Arbeit oder Maschinen in der Werkstatt – die Produkte sind darauf ausgelegt, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten, den Wartungsaufwand zu senken und die Betriebssicherheit zu unterstützen.

Mit der Technikserie bietet Ballistol Handwerkern, Heimwerkern und Werkstätten ein praxisnahes Programm, das die Pflege und Funktionsfähigkeit von Werkzeugen, Geräten und Maschinen langfristig sicherstellt.
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