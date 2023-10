Vernissage und Lesung zur Ausstellung Johannes Beyerle am Donnerstag, den 12.10.2023 im Kur- und Festspielhaus Badenweiler

.

Der Schauspieler Martin Feifel liest zur Vernissage aus dem neuen Manuskript von Johannes Beyerle, Einführung: Dr. Marcus Held



Unter deiner Haut | „Wildwechsel zeichnen sich ab“



Mit seinen neuen Plastiken verweist Johannes Beyerle auf die Idee einer gegenseitigen Angleichung der Unterschiede von Tier und Mensch (Dominique Guillo). Die mit Lehm, Stroh und Stein gestalteten Büsten sind mit Inschriften und zeichenartigen Einritzungen versehen. Eingearbeitete Tierschädel und kleinste Knochensplitter sind zu erkennen, wie Schmuckstücke verleihen sie dem menschlichen Antlitz einen besonderen Ausdruck.



Dieser eigens für die Räumlichkeiten des Kurhauses inszenierte Figurenzyklus wird um zarte, mit schriftlichen Notizen versehene Zeichnungen auf altem Lexika- und Transparentpapier erweitert. Teils fein ausgearbeitete, teils skizzenhafte Frauen- und Kindergesichter sehen sich fragmentarischen Tierdarstellungen gegenübergestellt.



Die Ausstellung ist vom 12.10.2023 bis zum 20.11.2023 im Kur- und Festspielhaus in Badenweiler zu sehen.



Schulprojekte 6. -17. November



- WOLFSGESCHICHTEN -

Hier werden eine indianische und eine europäische Wolfsgeschichte erzählt, entsprechende Bilder projiziert und angeschaut. Danach sollen die Schüler selbst künstlerisch tätig werden. (2. - 4. Klasse, Dauer: ca. 90 Minuten)



- VEREHRT, VERKANNT, VERLEUMDET -

Nach einer Einführung mit Künstlergespräch werden literarische Texte von Johannes Beyerle, sowie Zeitungsberichte zum Thema Wolf ausgewertet und verglichen. Die Debatte um die Rückkehr des Wolfes wird so in einen größeren Zusammenhang gestellt.

In einem Rollenspiel übernehmen Schüler dann die unterschiedlichen Sichtweisen und treten in eine kontroverse Diskussion. (Ab 9. Klasse, Dauer: ca. 180 Minuten | Kosten pro Schüler: 2,- EUR)



Veranstalter:

Badenweiler Tourismus GmbH

Schlossplatz 2

79410 Badenweiler