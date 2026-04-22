Neue Baden-Württembergische Bierkönigin gesucht
Bewerbungsphase startet ab sofort
Im Herbst 2024 wurden die aktuellen Hoheiten Bierkönigin Linda Heinle und Bierprinzessin Pauline Mohr unter mehr als 60 Bewerberinnen gewählt. Für ihre Nachfolge können sich Bewerberinnen für die Amtszeit 2026-28 nun bis zum 12. Juni bewerben. Teilnehmen können alle Baden-Württembergerinnen, die mindestens 21 Jahre alt sind und im Südwesten ihren Wohnsitz haben. Anmelden geht ganz einfach: Über die dafür eingerichtete Webseite www.bierkoenigin-bw.de/bewerbung können sich Bierliebhaberinnen ganz einfach anmelden.
Im Anschluss werden in einem intensiven Auswahlverfahren die neun Finalistinnen ernannt, die über die Aktionswebseite und den Instagram-Kanal @bierkoenigin_bw ausführlich vorgestellt werden. Zudem warten in den Folgewochen verschiedene Aufgaben und Herausforderungen auf die Kandidatinnen, die dabei ihre Befähigung für die ehrenvolle Aufgabe unter Beweis stellen können. Am 19. November stellen sich die dann ermittelten neun Finalistinnen im Rahmen des 11. Baden-Württembergischen Brauertags einer hochkarätig besetzten Jury. Dann wird im großen Finale ermittelt, wer die neue „Baden-Württembergische Bierkönigin“ wird.
„Den neuen Hoheiten winkt nicht nur die Ehre, die baden-württembergische Brauwirtschaft zu repräsentieren – die beiden Siegerinnen erhalten außerdem die Möglichkeit, eine Ausbildung zur Diplom-Biersommelière zu absolvieren und ihr Wissen so auf echtes Expertinnenniveau zu heben. Wer sich für Bier von hier begeistert, ist bei uns genau richtig – wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen", erklärt Hans-Walter Janitz, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Brauerbundes.
Aktionswebsite: https://bierkoenigin-bw.de/bewerbung/
Instagram-Kanal: https://www.instagram.com/bierkoenigin_bw/
Bewerbungsschluss: 12. Juni 2026