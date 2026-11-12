Letzte Tickets für das Finale zur Wahl der Baden-Württembergischen Bierkönigin verfügbar
Exklusives Restkontingent von 100 Tickets für die festliche Veranstaltung am 19.11. bei Fischer´s Brauhaus in Mössingen
Die Finalistinnen haben fleißig online Stimmen gesammelt, zahlreiche Prüfungen absolviert und sich der Jury präsentiert. Nun stellen sie sich dem Publikum vor, ehe die Jury das Ergebnis bekannt gibt. Der Baden-Württembergische Brauerbund hat ein exklusives Restkontingent von 100 Tickets zur Verfügung gestellt.
Die neue Bierkönigin und die neue Bierprinzessin treten die Nachfolge der aktuellen Hoheiten Linda Heinle und Pauline Mohr (Foto) an, die 2024 gekürt wurden. Der Abend wird von der Ministerin für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat, Marion Gentges, eröffnet. Moderator Andy Dangel führt durch das Programm, die Brassband BIER sorgt mit Live-Musik für gute Stimmung. Die neu gekrönte Bierkönigin und die zweitplatzierte Bierprinzessin werden die kommenden beiden Jahre als Botschafterinnen für die baden-württembergische Braukunst zur Förderung der regionalen Bierkultur beitragen.
Im Ticketpreis sind der Eintritt, ein zünftiges Vesper sowie alle Getränke enthalten. Seien Sie dabei!
Tickets können über die Ticket-Webseite https://eveeno.com/358978714 erworben werden.