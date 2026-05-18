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Kleinbrauermarkt Ulm: Eine gute Zeit haben

Im Schatten des Ulmer Münsters präsentieren schwäbische Kleinbrauer vier Tage lang ihre Genussvielfalt

(lifePR) (Stuttgart, )
Quasi unterm Turm, auf dem südlichen Münsterplatz in Ulm, findet vom  21.-25. Mai  mittlerweile traditionelle Ulmer Kleinbrauermarkt statt. Zehn schwäbische Kleinbrauereien aus der Region präsentieren ihre Kreationen und bringen dem Publikum verschiedenste Bierstile näher. Immer im Fokus: der Genuss.

"Uns geht es um die regionale Sortenvielfalt, wir sind Handwerker und wollen unsere Kunst vorstellen", erklärte Florian Angele von der Schlossbrauerei Aulendorf im Vorfeld das Ansinnen. Neben "mindestens 40 verschiedenen Bieren", wie Stefan Dobler vom Bräuhaus Ummendorf versichert, gibt es verschiedenste regionale Gaumenfreuden, um, wie es Daniel Singh von Singhbräu ausdrückte, "eine gute Zeit zu haben".

Darauf können sich die Besucher freuen. Denn das Wetter soll gut werden und: Wann hat man mal die Gelegenheit von zehn verschiedenen Brauereien frisches Bier zu probieren? Besonderheit in diesem Jahr: Es gibt ein gemeinsames Festbier, das bei Brauerbund-Mitglied Singhbräu eingebraut wurde. Wie es schmeckt? Kleiner Spoiler: hervorragend.

Aber kommen Sie doch in Ulm vorbei und probieren es!

Alle Brauereien und weitere Infos unter https://kleinbrauermarkt-ulm.de/

 
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