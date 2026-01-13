„Dry January“: Baden-Württembergische Brauer begrüßen verantwortungsvollen Konsum und Vielfalt im Glas

Zum Jahresbeginn entscheiden sich viele Menschen für einen „Dry January“. Dieser hat sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil der bewussten Lebensführung vieler Menschen etabliert. Auch in Baden-Württemberg nutzen zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher den Jahresauftakt, um ihre Genussgewohnheiten zu reflektieren. Der Baden-Württembergische Brauerbund e.V. sieht darin einen bewussteren Umgang mit Genussmitteln und begrüßt die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensweise. „Die Brauereien im Land begleiten diesen Trend mit einem Angebot, das so vielfältig ist wie die heimische Bierlandschaft selbst: Baden-Württemberg ist heute eine Hochburg alkoholfreier Biere“, betont der Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Brauerbundes, Hans-Walter Janitz. Aktuell liege der Marktanteil alkoholfreier Biere im Südwesten bereits bei rund 12 Prozent und steige weiter.



Großes handwerkliches Können



„Ob Pils, Weizen, Helles oder India Pale Ale – unsere Brauerinnen und Brauer haben in den vergangenen Jahren mit großem handwerklichem Können und moderner Brautechnologie eine beeindruckende Palette alkoholfreier Biere entwickelt. Diese Biere stehen ihren alkoholhaltigen Vorbildern in Geschmack, Charakter und Qualität in nichts nach. Sie sind nicht nur kalorienärmer und isotonisch, sondern auch genussreiche eigenständige Biere, in denen viel Geschmack steckt“, erklärt Janitz.



Der Brauerbund begrüßt ausdrücklich, dass immer mehr Menschen bewusster trinken. Dazu gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit Alkohol. „Moderater Biergenuss ist Teil unserer Genusskultur – eingebettet in gesellige Runden, gutes Essen und ein aktives Leben. Bier wird nicht getrunken, um betrunken zu sein, sondern um Geschmack, Gemeinschaft und Entspannung zu erleben. Das passt hervorragend zum Genießer-Bundesland Baden-Württemberg“, so Janitz.



Besonders in der oft grauen Winterzeit kann ein bewusst genossenes Bier – ob mit oder ohne Alkohol – einen Beitrag zur Lebensfreude leisten. „Ein Treffen mit Freunden, ein Feierabendbier nach einem langen Arbeitstag oder ein alkoholfreies Weizen nach dem Sport sind kleine Rituale, die Freude in den Alltag bringen“, weiß Hans-Walter Janitz. Bier sei dabei nicht nur ein Getränk, sondern ein Kulturgut, das Menschen zusammenführt.



Der Baden-Württembergische Brauerbund betont, dass missbräuchlicher Alkoholkonsum keinen Platz in einer verantwortungsvollen Genusskultur hat. Die Brauwirtschaft unterstützt Maßnahmen der Alkoholprävention, insbesondere zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Schwangeren sowie im Straßenverkehr.

(lifePR) (