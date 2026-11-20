Baden-Württemberg hat eine neue Bierkönigin
Anna Sciarillo trägt für zwei Jahre die Krone der Brauwirtschaft im Land
61 ernstzunehmende Bewerbungen erhielt der Brauerbund um die Krone der baden-württembergischen Brauwirtschaft. Neun Kandidatinnen hatten es ins Finale geschafft und stellten sich am Donnerstag vor dem großen Auftritt den Aufgaben und Fragen der Jury. Das Finale, moderiert von Andy Dangel, eröffnete Marion Gentges, Ministerin für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat mit ihrem Grußwort und blieb den Abend über bei den Finalistinnen, um schließlich gemeinsam mit Brauerbund-Geschäftsführer Hans-Walter Janitz die neuen Hoheiten zu küren. „Ich gratuliere von Herzen und sehe, dass die baden-württembergische Brauwirtschaft von den neuen Bierhoheiten hervorragend vertreten wird“, sagte Ministerin Gentges bei der Übergabe von Krone und Schärpe.
Neben Fachfragen zur Brauwirtschaft, verschiedenen Bierstilen und den Inhaltsstoffen gehörte auch die Präsentation und Verkostung eines ausgewählten Bieres zu den Aufgaben der Kandidatinnen. Vorausgegangen sind dem Finale über Monate viele Aktionstage, an denen die Kandidatinnen ihr Wissen bereits unter Beweis gestellt haben. „Alle Finalistinnen wären reif für die Krone gewesen. Es war eine sehr knappe Entscheidung. Den neuen Bierhoheiten gratuliere ich sehr herzlich und wünsche ihnen für ihre Amtszeit viele Genussmomente und eine schäumende Reise durch die Welt unserer heimischen Brauereien. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, sagte BWB-Geschäftsführer Hans-Walter Janitz nach der Krönung.
„Ein herzliches Dankeschön geht an die Vorgängerinnen im Amt, Bierkönigin Linda Heinle, und Bierprinzessin Pauline Mohr. Sie haben Bier aus Baden-Württemberg hervorragend repräsentiert und werden ein Leben lang für unser Bier brennen“, lobte Janitz die Hoheiten der vergangenen zwei Jahre. „Sie haben sich viele Sympathien erworben.“
Für Anna Sciarrillo geht ein Traum in Erfüllung. Die bierbegeisterte Südbadenerin kann es noch gar nicht ganz begreifen. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Wie ein Traum, der sich unwirklich anfühlt – beim Frühstück dann als Hoheit angesprochen zu werden, dann habe ich es realisiert: es ist wahr. Es ist eine große Ehre und ich freue mich sehr auf die Reise mit Bierprinzessin Erika durch unser schönes Bierland Baden-Württemberg. Ein großes Dankeschön an den Baden-Württembergischen Brauerbund für diese Gelegenheit“, so die neue Bierkönigin, Malch-Holzhausen.
Die neue Bierprinzessin Erika Artes steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums als Wirtschaftsingenieurin. „Durch das Auslandssemester in Spanien habe ich nochmal gemerkt, wie besonders unser Bier aus Baden-Württemberg ist. Deshalb ist es für mich eine unglaublich große Freude, die Brauereien aus dem Ländle repräsentieren zu dürfen. Mit Bierkönigin Anna teile ich nicht nur die Leidenschaft für Bier, sondern auch für Oldtimer. Das wollen wir mal mit einer Tour verbinden“, lacht die 29-jährige Schwäbisch Hallerin. Beide sind sich einig: „Wir überzeugen die Menschen von der Geschmacksvielfalt von baden-württembergischem Bier.“ Dazu bekommen die neuen Hoheiten vom Brauerbund die Ausbildung zur Diplom Bier-Sommelière an der renommierten Doemens-Akademie ermöglicht.
Die Amtszeit der neuen Bierhoheiten beträgt zwei Jahre. Was Anna und Erika alles auf ihrer Reise durchs Bierland Baden-Württemberg erleben, kann man auch auf dem Instagram-Kanal @bierkoenigin_bw erfahren. Dort und über das Kontaktformular auf www.bierkoenigin-bw.de kann man die Bierhoheiten auch für Events buchen.