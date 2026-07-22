Sommerferien: Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden erwartet Reisewelle

Mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg erwartet der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) die verkehrsreichste Reisephase des Jahres und zugleich einen neuen Rekord. Von Donnerstag, 30. Juli, bis Sonntag, 2. August, werden rund 43.000 Passagiere auf 242 geplanten Flügen abheben oder ankommen.



Unangefochten an der Spitze der beliebtesten Reiseziele steht auch in diesem Sommer Mallorca. Allein in den ersten fünf Ferientagen starten 25 Flüge zur Baleareninsel.



Bis zum Ende der Sommerferien am 13. September rechnet der FKB mit mehr als 380.000 Reisenden auf insgesamt 2.154 Flügen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von rund 80.000 Passagieren. Bereits 2025 hatte der Flughafen mit 2,2 Mio. Passagieren eine neue Höchstmarke an Passagieren begrüßen dürfen.



„Die Nachfrage nach Flugreisen ist weiterhin sehr hoch. Und die von unserem Flughafen angeflogenen Ziele sind sehr attraktiv. Wir freuen uns darauf, zum Start der Sommerferien wieder zahlreiche Gäste am FKB begrüßen zu dürfen. Damit die Urlaubsreise möglichst entspannt beginnt, empfehlen wir allen Passagieren, ausreichend Zeit für die Anreise und die Abläufe am Flughafen einzuplanen“, sagt Claus Grunow, Geschäftsführer des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden.



Die Flughafengesellschaft, empfiehlt, zwei bis drei Stunden vor dem geplanten Abflug am Flughafen einzutreffen. Reisende sollten dabei auch die aktuelle Verkehrslage auf den Zufahrtswegen berücksichtigen.



Ausbau des Winterflugplans 2026/2027



Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Baden-Airpark weiter steigende Passagierzahlen und einen neuen Rekordwert. Impulse sollen unter anderem vom bereits buchbaren Winterflugplan 2026/2027 ausgehen, der zahlreiche Streckenerweiterungen und neue Ziele umfasst. Wizz Air nimmt künftig drei wöchentliche Verbindungen nach Podgorica (Montenegro) sowie vier Flüge pro Woche nach Pristina auf. Auch GP Aviation wird Pristina neu dreimal wöchentlich bedienen. Ryanair erweitert ihr Angebot um jeweils zwei wöchentliche Verbindungen nach Lamezia Terme und Rabat sowie vier Flüge pro Woche nach Tirana. Sämtliche Winterflüge sowie zusätzliche Verbindungen während der Herbst-, Weihnachts- und Osterferien sind bereits über die Websites der jeweiligen Fluggesellschaften buchbar.



Fotos: Wizz-Air Flugzeug am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden



Quelle: M. Garbocz, Baden-Airpark GmbH (BAG). Das Foto wird honorarfrei zur Verfügung gestellt.

(lifePR) (