Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) startet in den bisher stärksten Winterflugplan

Am Baden-Airpark ist am Sonntag der bisher stärkste Winterflugplan der Geschichte in Kraft getreten. Die Fluggesellschaften planen im Vergleich zum letzten Winter rund 13 % mehr Flüge. Schon in den Herbstferien wird mit über 62.000 Passagieren (22% mehr als im Vorjahr) und mehr als 384 Flügen ein Rekord erreicht.



Anlässlich der Herbstferien in Baden-Württemberg stehen u.a. die beliebten Sommerziele Antalya, Cagliari (Sardinien), Fuerteventura, Heraklion, Lamezia Terme, Palermo und Rhodos auch bis Ende Anfang November im Winterflugplan.



Gleich an den ersten beiden Herbstferientagen gingen neue Strecken in Betrieb. Am Montag, 27.10.2025 startete Ryanair erstmals von Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) nach Bukarest-Băneasa. Die rumänische Hauptstadt wird zweimal pro Woche angeflogen.



Am heutigen Dienstag folgte die Eröffnung der neuen Wizz Air-Strecke nach Chişinău, der Hauptstadt Moldawiens.



Die bisherigen Ryanair-Sommerstrecken Sarajevo und Trapani (Sizilien) sind erstmals ebenfalls im FKB-Winterflugplan vertreten. Außerdem ergänzt die jordanische Hauptstadt Amman ab 19. Dezember zweimal wöchentlich den Ryanair-Flugplan am FKB.



„Wir freuen uns, mit Bukarest-Băneasa und Amman weitere Hauptstadt-Destinationen ab Karlsruhe / Baden-Baden anzubieten, um die Anbindung der Region im Südwesten Deutschlands zu stärken“, sagt Marcel Pouchain Meyer, Marketingchef von Ryanair für den deutschsprachigen Raum.



Wizz Air wird zudem ab 15. Dezember 2025 die Universitätsstadt Suceava im Nordosten Rumäniens ans FKB-Streckennetz anbinden.



Darüber hinaus hat Wizz Air bereits eine weitere neue Strecke ab dem Sommer angekündigt: Ab 02. Juni 2026 werden bis zu drei wöchentliche Flüge nach Podgorica, der Hauptstadt Montenegros, aufgenommen.



Uwe Kotzan: „Wir freuen uns, dass trotz eines herausfordernden Umfeldes und hohem Kostendruck, unsere Airline-Partner am FKB ausreichend Sitzplatzkapazität bereitstellen. Die Flüge zu über 40 attraktiven Zielen, dabei viele zu günstigen Konditionen, sind für die Anbindung unserer Region wichtig“



Reisende werden gebeten, sich zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen einzufinden, da in Spitzenstunden, im Winter vor allem samstags, weiterhin mit längeren Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle zu rechnen ist.



Foto 1 zeigt die Crew des ersten Fluges nach Bukarest-Băneasa; mit dabei sind Marcel Pouchain Meyer (Ryanair) und Eric Blechschmidt (Baden-Airpark).



Auf Foto 2 sind neben der Crew des Wizz Air-Chişinău-Erstfluges Amandine Ruch und Eric Blechschmidt und (beide Baden-Airpark) zu sehen.



Quelle: Baden-Airpark GmbH (BAG). Die Fotos werden honorarfrei zur Verfügung gestellt.

