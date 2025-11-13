Baden-Airpark mit neuer Geschäftsführung

Der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) erhält eine neue Leitung: Der Aufsichtsrat hat Claus Grunow zum Geschäftsführer der Baden-Airpark GmbH bestellt. Er wird seine Position spätestens zum 1. Mai 2026 antreten und folgt damit auf Uwe Kotzan, der seit 2021 die Geschäfte des Flughafens führte und dessen Vertag zum Jahresende ausläuft.



Claus Grunow ist derzeit Vice President Corporate Strategy & Digitalization bei der Fraport AG, wo er seit vier Jahren tätig ist. Zuvor verantwortete der studierte Betriebswirt mehrere Jahre die Konzernentwicklung bei der Deutschen Bahn AG und leitete bei der DB Connect GmbH den Bereich Geschäftsfeldentwicklung.



Winfried Hermann, Minister für Verkehr des Landes Baden-Württemberg und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Baden-Airpark GmbH, erklärte: „Mit Claus Grunow gewinnen wir einen erfahrenen Manager mit umfassender Expertise in Mobilität und Luftfahrt. Seine Kenntnisse in Unternehmensentwicklung und Digitalisierung sind eine hervorragende Grundlage, um den Baden-Airpark strategisch weiterzuentwickeln und die Themen Innovation, Digitalisierung sowie klimafreundliches Fliegen voranzubringen.“



Hermann dankte zugleich Uwe Kotzan für dessen Engagement:

„Herr Kotzan hat den Flughafen in einer herausfordernden Zeit sicher durch die Pandemie geführt. Der aktuelle Anstieg der Passagierzahlen zeigt, dass die Nachfrage nach Flügen ab Karlsruhe / Baden-Baden ungebrochen ist.“



Bis zum Amtsantritt von Claus Grunow übernimmt Andreas Schweizer, Bereichsleiter Finance der Flughafen Stuttgart GmbH, gemeinsam mit den Bereichsleitern der Baden-Airpark GmbH übergangsweise die Geschäftsführung.

