Baden-Airpark investiert in batteriebetriebene Bodenstromgeräte

Am Verkehrsflughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) wurden im vergangenen Monat zehn neue vollelektrische Bodenstromaggregate („Electric Ground Power Units“ / e-GPUs) samt Ladeinfrastruktur in Betrieb genommen.



Bodenstromaggregate (GPUs) stellen bei abgeschaltetem Hilfstriebwerk am Flugzeug den Strom für elektrische Geräte an Bord einer Maschine bereit. Die neuen batteriebetriebenen e-GPUs ersetzen praktisch alle herkömmlichen Diesel-Aggregate bei der Baden-Airpark GmbH, wodurch nicht nur C02-Emissionen, sondern auch Abgase und Lärm am Standort vermieden werden. Laut Angaben des Herstellers werden mehr als 40 % CO₂-Reduktion während eines typischen Flugzeugumschlags im Vergleich zu dieselgetriebenen GPUs eingespart.



„Neben ein- und aussteigenden Passagieren profitieren auch unsere Mitarbeitenden auf dem Vorfeld von den neuen eGPUs, da sie deutlich weniger Lärm und sonstigen Emissionen ausgesetzt sind“, sagt Andreas Schweizer, Geschäftsführer der Baden-Airpark GmbH. „Darüber hinaus freuen wir uns, damit einen weiteren Schritt zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele am Baden-Airpark bewältigt zu haben.“



Die neuen Bodenstrom-Geräte reihen sich in den Fuhrpark des Airparks ein, welcher schrittweise auf elektrische Antriebe umgestellt wird. Schon heute besteht die Mehrzahl der Gepäckförderbänder für den Einsatz an Flugzeugen und die sog. Follow-Me-Fahrzeuge am Baden-Airpark aus Fahrzeugen mit reinem E-Antrieb.



Die Baden-Airpark GmbH investierte insgesamt über 1,5 Millionen Euro. Das Projekt wird im Rahmen des Programmes „Förderung alternativer Technologien für die klima- und umweltfreundliche Versorgung von Luftfahrzeugen mit Bodenstrom an Flughäfen“ (Bodenstrom-Richtlinie) am FKB mit rund 573.000 Euro durch das Bundesministerium für Verkehr gefördert. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert, Anträge werden durch die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen bewilligt.



Fotos: neue Bodenstromgeräte am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden



Quelle: Baden-Airpark GmbH (BAG). Die Fotos werden honorarfrei zur Verfügung gestellt.

(lifePR) (