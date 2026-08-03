Aufsichtsrat der Baden-Airpark GmbH wählt Verkehrsministerin Nicole Razavi, MdL, zur Vorsitzenden

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Baden-Airpark GmbH
Der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) begrüßte im Jahr 2025 über 2,2 Mio. Passagiere bei ca. 48.000 Flugbewegungen und ist in seiner Doppelfunktion als Airport und Gewerbe-/Technologiestandort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit rund 350 qualifizierten Mitarbeitenden. Durch seine Lage in der Rheinebene und der Nähe zu Frankreich ist er sowohl Gateway für Incoming-Verkehre in den Schwarzwald und ins Elsass als auch bevorzugter Abflugort für Viele im Südwesten, die attraktive Verbindungen und kurze Wege schätzen.
Medien Kontakt: Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden, presse@baden-airpark.de, Tel. 07229 – 662343