Tannen statt Palmen
Stadt, Staatsbad, Werbegemeinschaft und BPT setzen auf Zusammenarbeit, Engagement und sorgen durch eine außergewöhnliche Dekoration für eine besonders schöne, weihnachtliche Atmosphäre
Klein, aber fein: Der Weihnachtsmarkt auf dem Brunnenplatz
Vom 23. November bis zum 30. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt auf dem festlich geschmückten Brunnenplatz zum Verweilen, Genießen und gemütlichen Beisammensein ein. Unter dem Motto „Klein, aber fein“ erwartet die Besucher eine abwechslungsreiche Auswahl kulinarischer Angebote. Ob süße Leckereien, Lebkuchen und duftender Glühwein oder herzhafte Klassiker wie Currywurst, Pommes und Pizza – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der kleine, gemütliche Weihnachtsmarkt bietet die Gelegenheit, die besondere Atmosphäre der Jahreszeit zu genießen, Freunde zu treffen und sich eine kleine Auszeit vom Alltag zu gönnen.
Licht und Lebensfreude im Kurpark vom 26. November bis zum 31. Januar
Auch der Kurpark bleibt in der dunkleren Jahreszeit ein Ort voller Licht, Atmosphäre und Lebensfreude. Unter dem besonderen Zauber der „Magie der Dämmerung“ laden stimmungsvolle Lichtinszenierungen dazu ein, den Park aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Ein besonderer Blickfang sind die leuchtenden Chakra-Stelen im Asiatischen Refugium, die dem Bereich eine außergewöhnliche Atmosphäre verleihen und zum Innehalten und Staunen einladen.
Auch das Schloss wird wieder eindrucksvoll in Szene gesetzt und erstrahlt in festlicher Beleuchtung. So entsteht im gesamten Ort ein stimmungsvolles Zusammenspiel aus weihnachtlicher Dekoration, kulinarischen Genüssen und eindrucksvollen Lichtmomenten.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten, Helferinnen und Helfern sowie insbesondere den jungen BPT Crew Members, die mit ihrem Einsatz einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Die gemeinsame Aktion zeigt, was entstehen kann, wenn Stadt, Institutionen, Gewerbetreibende und engagierte Menschen zusammenarbeiten.