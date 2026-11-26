Wo sonst über 300 Palmen für mediterranes Flair sorgen, prägen wie in jedem Jahr über 300 Tannenbäume das winterliche Erscheinungsbild von Bad Pyrmont. Die Innenstadt präsentiert sich in festlichem Glanz und stimmt Einwohner, Gäste und Besucher auf die Weihnachtszeit ein. Möglich wird diese besondere weihnachtliche Gestaltung durch die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit von Stadt, Staatsbad, Werbegemeinschaft und BPT. Alle Beteiligten ziehen an einem Strang und bringen sich mit großem Engagement ein, um den Ort in der Advents- und Weihnachtszeit gemeinsam zu einem stimmungsvollen Treffpunkt zu machen. Ein besonderes Zeichen für Gemeinschaft und Verbundenheit setzten dabei die BPT Crew Members. An mehr als 300 Tannenbäumen in der gesamten Innenstadt brachten sie über 1.800 Schleifen in Rot und Gold an. Mit viel Einsatz und Liebe zum Detail entstand so ein einheitliches und festliches Gesamtbild. „Es ist schön zu sehen, wenn sich gerade auch junge Menschen für ihre Stadt engagieren, Verantwortung übernehmen und aktiv dazu beitragen, das eigene Lebensumfeld mitzugestalten“, freut sich Björn Daugs, Geschäftsführer der BPT.



Klein, aber fein: Der Weihnachtsmarkt auf dem Brunnenplatz



Vom 23. November bis zum 30. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt auf dem festlich geschmückten Brunnenplatz zum Verweilen, Genießen und gemütlichen Beisammensein ein. Unter dem Motto „Klein, aber fein“ erwartet die Besucher eine abwechslungsreiche Auswahl kulinarischer Angebote. Ob süße Leckereien, Lebkuchen und duftender Glühwein oder herzhafte Klassiker wie Currywurst, Pommes und Pizza – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der kleine, gemütliche Weihnachtsmarkt bietet die Gelegenheit, die besondere Atmosphäre der Jahreszeit zu genießen, Freunde zu treffen und sich eine kleine Auszeit vom Alltag zu gönnen.



Licht und Lebensfreude im Kurpark vom 26. November bis zum 31. Januar



Auch der Kurpark bleibt in der dunkleren Jahreszeit ein Ort voller Licht, Atmosphäre und Lebensfreude. Unter dem besonderen Zauber der „Magie der Dämmerung“ laden stimmungsvolle Lichtinszenierungen dazu ein, den Park aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Ein besonderer Blickfang sind die leuchtenden Chakra-Stelen im Asiatischen Refugium, die dem Bereich eine außergewöhnliche Atmosphäre verleihen und zum Innehalten und Staunen einladen.



Auch das Schloss wird wieder eindrucksvoll in Szene gesetzt und erstrahlt in festlicher Beleuchtung. So entsteht im gesamten Ort ein stimmungsvolles Zusammenspiel aus weihnachtlicher Dekoration, kulinarischen Genüssen und eindrucksvollen Lichtmomenten.



Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten, Helferinnen und Helfern sowie insbesondere den jungen BPT Crew Members, die mit ihrem Einsatz einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Die gemeinsame Aktion zeigt, was entstehen kann, wenn Stadt, Institutionen, Gewerbetreibende und engagierte Menschen zusammenarbeiten.

(lifePR) (