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Europas einmaliges Naturphänomen

Neueröffnung am 06.08.2026: Die Dunsthöhle in Bad Pyrmont

(lifePR) (Bad Pyrmont, )
Mit Wirkung zum 05.08.2026 übernimmt die Bad Pyrmont Tourismus GmbH die Verantwortung für die Dunsthöhle und schlägt damit ein neues Kapitel für das in Europa einmalige Naturphänomen auf. Die Übernahme fügt sich nahtlos in das bestehende Aufgabenfeld der Bad Pyrmont Tourismus GmbH ein, die bereits erfolgreich für die touristische Vermarktung des Ortes verantwortlich ist. Als sich die Neuvergabe der Dunsthöhle ergab, war für Kurdirektor und Geschäftsführer des Staatsbades Pyrmont Dr. Maik Fischer sofort klar, wer dafür in Frage kommt. „Die Dunsthöhle ist ein einzigartiges Naturphänomen und ein wichtiger Bestandteil der touristischen Identität Bad Pyrmonts. Mit der Bad Pyrmont Tourismus GmbH übernimmt ein erfahrener und engagierter Partner vom Staatsbad Pyrmont die Verantwortung für die zukünftige Vermarktung und Weiterentwicklung dieses besonderen Ortes. Wir freuen uns sehr, dass die Dunsthöhle damit neue Impulse erhält und für Einwohnende wie Gäste künftig weiter attraktiv erlebbar wird“, erklärt Dr. Fischer. 

So wurde das Kassengebäude der Dunsthöhle in den vergangenen Wochen ausgeräumt und vollständig renoviert. Einwohnende und Gäste dürfen sich auf zahlreiche Neuerungen freuen. Dazu gehören unter anderem erstmals ein eigenes Logo, eine eigene Internetseite sowie ein neues Führungsteam, das das Angebot mit frischen Ideen und viel Engagement weiterentwickeln will. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Einführung eines Online-Ticketverkaufs. Ab sofort können Eintrittskarten bereits vor dem Besuch bequem online erworben werden. „Dies ermöglicht eine bessere Planbarkeit sowohl für die Gäste als auch für uns,“ erklärt Daugs. Selbstverständlich können Tickets auch weiterhin direkt vor Ort gekauft werden – sofern für den gewünschten Zeitraum noch Plätze verfügbar sind, jedoch ausschließlich per Kartenzahlung. Folgende Öffnungszeiten sind bis auf Weiteres geplant: 

Donnerstag und Freitag: 16:00 bis 18:00 Uhr
Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen: 14:00 bis 18:00 Uhr 

Die Wieder-Eröffnung ist am 06.08.2026 um 16 Uhr. An diesem Tag werden die ersten beiden Führungen für maximal 40 Gäste kostenfrei angeboten. Ein Ticket benötigen die Gäste aber trotzdem und können sich dieses ganz unkompliziert auf www.dunsthoehle.de buchen. Und auch, wer sich nur einmal umschauen möchte, ist herzlich willkommen. Denn auch im Außenbereich der Dunsthöhle ist die Übernahme der BPT auf den ersten Blick sichtbar. Alles ist neu, glänzt und verspricht Professionalität und Erfahrung. 

Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen des Staatsbades. „Wir waren uns sofort einig. Die Übernahme passt hervorragend zu unserer bisherigen, unkomplizierten und erfolgreichen Zusammenarbeit“, freuen sich die beiden Geschäftsführer von Staatsbad und BPT. Und auch die Stadt Bad Pyrmont als alleiniger Gesellschafter der BPT begrüßt die Initiative. „Die Dunsthöhle gehört zur touristischen Vermarktung Bad Pyrmonts dazu und wir sind froh, dass unsere stadteigene GmbH dies übernimmt, “ erklärt Bürgermeister Blome auf Nachfrage. 

Regine Köpnick blickt ebenfalls optimistisch auf den Neustart: „Mit unseren beiden neuen Dunsthöhlen-Guides haben wir ein perfektes Team zusammengestellt. Gemeinsam möchten wir unseren Gästen ein besonderes Erlebnis bieten und die Dunsthöhle nachhaltig als touristisches Alleinstellungsmerkmal stärken.“ Aus ihrer über 30jährigen Erfahrung weiß sie, dass viele Pyrmonter sich eine bessere Vermarktung der Dunsthöhle schon lange wünschen. Und sie ist sich sicher: „Das wird jetzt passieren“, schmunzelt sie mit einem Augenzwinkern.

Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH ist für die touristische Vermarktung Bad Pyrmonts verantwortlich. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Bad Pyrmont. Das oberste Ziel der Bad Pyrmont Tourismus GmbH liegt darin, die Gästezahlen sowohl im Tagestourismus als auch im Übernachtungstourismus zu steigern und die Attraktivität Bad Pyrmonts als Urlaubsdestination zu erhöhen.

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