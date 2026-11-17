Was einst als besondere Idee zum Wasser-Fest begann, hat sich mittlerweile zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt: Das Maskottchen Baddi Pyrmont erfreut sich großer Beliebtheit bei Groß und Klein und ist längst zu einem festen Bestandteil der Außendarstellung von Bad Pyrmont geworden.



Entwickelt wurde Baddi Pyrmont vom Team der Bad Pyrmont Tourismus GmbH rund um das Wasser-Fest. Seine Form als großer, blauer Wassertropfen macht ihn unverwechselbar und sorgt dafür, dass er schon von Weitem ins Auge fällt. Mit einem eigenen Song ausgestattet, bringt Baddi nicht nur Farbe, sondern auch jede Menge gute Laune mit.



Wie viel Begeisterung das Maskottchen auslöst, zeigte sich insbesondere bei einer besonderen Aktion mit den örtlichen Schulen. Im Rahmen eines Malwettbewerbs konnten Schulklassen einen persönlichen Besuch von Baddi gewinnen. Die Freude bei den Kindern war groß: Leuchtende Augen, strahlende Gesichter und ein ganz besonderer Moment entstanden, als alle gemeinsam das Baddi-Lied sangen. Begegnungen wie diese zeigen, wie schnell das Maskottchen eine Verbindung zu den Menschen aufbauen kann.



Doch Baddi ist längst nicht nur bei Veranstaltungen vor Ort unterwegs. Er präsentiert den Ort auf sympathische Weise und hat sich zu einem besonderen Werbeträger entwickelt. Ob bei Veranstaltungen, auf Reisen oder in den sozialen Medien – Baddi trägt die Botschaft des Ortes weit über die eigenen Grenzen hinaus.



Seine Reiselust kennt dabei kaum Grenzen: Unter anderem war Baddi bereits in Thailand und in Berlin unterwegs. So hat er schon zahlreiche Orte auf der Welt besucht und macht dabei immer wieder auf Bad Pyrmont aufmerksam.



Die positive Resonanz bestärkt das Team darin, die Baddi-Kampagne weiter auszubauen und neue Ideen rund um das beliebte Maskottchen zu entwickeln. Ziel ist es, Baddi noch stärker als sympathischen Botschafter des Ortes zu etablieren und Menschen jeden Alters für die Region zu begeistern.



Eines steht bereits fest: Baddi ist weit mehr als ein Maskottchen. Er steht für Gemeinschaft, Lebensfreude und Identifikation mit dem Ort – und hat sich mit seiner ganz eigenen Art längst in die Herzen vieler Menschen getropft.





(lifePR) (