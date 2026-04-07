Bad Pyrmont Tourismus erweitert Werbekampagne – Werbesong „Bad Pyrmont, meine Quelle der Erholung“ als effektive Marketingstrategie für den Tourismus
Der Song „Bad Pyrmont, meine Quelle der Erholung“ erreicht in den ersten vier Wochen mehr als 27.000 Aufrufe und wird in öffentlichen und Freizeit-bereichen für eine höhere Markenbekanntheit eingesetzt
Erfolgreiche Resonanz des Werbesongs
Der von der Bad Pyrmont Tourismus GmbH produzierte Werbesong „Bad Pyrmont, meine Quelle der Erholung“ erreicht auf YouTube sowie weiteren Streaming- und Mediendiensten die gesteckten Ziele und entwickelt sich zu einem beachtlichen Ohrwurm. „Die Resonanz übertrifft unsere Erwartungen und unterstreicht die Wirksamkeit moderner, identitätsstiftender Kommunikationsstrategien,“ freut sich Björn Daugs, Geschäftsführer der BPT. So erhielt der Song in den ersten vier Wochen seit Veröffentlichung mehr als 27.000 Aufrufe aus der gesamten Bundesrepublik über alle Kanäle hinweg. Auch vor Ort erfreut sich der Song wachsender Beliebtheit bei einer breiten Zielgruppe, wobei die Fokuszielgruppe erreicht wird. Dies kann die BPT anhand der diversen, analytischen Auswertungsmöglichkeiten, die die Systeme bieten, genau nachvollziehen. Positive Leserbriefe, viele persönliche Rückmeldungen in der Touristinformation und eine nicht repräsentative Umfrage der Dewezet zeigen, dass der Song sowohl im digitalen Raum als auch im öffentlichen Leben positiv wahrgenommen wird.
Integration des Songs in öffentliche Einrichtungen
Verschiedene Institutionen haben den Titel inzwischen in ihre Kommunikations- und Serviceangebote integriert. So wird der Song unter anderem als Warteschleifenmusik bei der Stadt Bad Pyrmont, dem Staatsbad Pyrmont und natürlich bei der Bad Pyrmont Tourismus GmbH gespielt. Darüber hinaus findet das Musikstück aber auch im Freizeitbereich großen Anklang. Im Bad Pyrmonter „Nachtsegler“ wird der Song regelmäßig zu einer festen Zeit gespielt – ohne gesonderte Ankündigung. In der HUFELAND Therme kommt außerdem eine Instrumentalversion des Songs zum Einsatz, um Gäste etwa 30 Minuten vor Schließung stimmungsvoll auf den Abschluss ihres Aufenthalts einzustimmen und zugleich Vorfreude auf einen erneuten Besuch zu wecken. Dies wurde vom Betriebsleiter der Therme, Christian Gedig, zusätzlich aufgenommen. Weitere Einbindungen des Songs sind bereits in Planung.
Teamkleidung im einheitlichen Corparate Design
Die bisherigen Entwicklungen zeigen, dass kreative Ansätze in der Standortkommunikation nachhaltige Impulse setzen können. „Damit haben wir ein Ziel in kürzester Zeit erreicht und werden die Kampagne „Bad Pyrmont, meine Quelle der Erholung“ weiter ausbauen,“ blickt Björn Daugs optimistisch in die Zukunft. Passend dazu wurden die BPT´ler pünktlich zum Saisonstart mit der neuen Teamkleidung ausgestattet. „Hiermit haben wir eine Anregung im Rahmen der Überprüfung des Deutschen Tourismusverbandes umgesetzt,“ berichtet Regine Köpnick und kann schon jetzt viele positive Rückmeldungen von Gästen und Einwohnern verzeichnen.