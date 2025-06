Neue Terrainkurwege in Bad Nauheim

Mit weiträumigen Parkanlagen, einer abwechslungsreichen Feld- und Wiesenlandschaft und dem Stadtwald bietet Bad Nauheim optimale Bedingungen für Wanderungen, Terrainwandern und Nordic-Walking. Das Outdoor-Angebot der Gesundheitsstadt ist nun um drei neue Terrainkurwege erweitert worden.Die neuen Terrainkurwege, welche die bisher existierenden Strecken ablösen, sind ganzjährig zugänglich und umfassen insgesamt 17,6 Kilometer Rundstrecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Höhebereichen und Bodenbelägen: Der Kurpark-Weg (Streckennummer 1) führt auf 3,6 Kilometern durch Kurpark und Rosengarten und ist mit flachen und leichten Anstiegen geeignet für Anfänger und leistungseingeschränkte Personen. Der Kneipp-Weg (Streckennummer 2) bietet sich aufgrund seiner Länge von 4,8 Kilometern für etwas fortgeschrittenere Läufer und Läuferinnen an und verläuft im Süden des Stadtgebiets inklusive Südpark. Der Wald-Weg mit flachen und mäßigen Anstiegen von insgesamt etwa 150 Höhenmetern und einer Streckenlänge von 9,6 Kilometern kommt für erfahrene Terrainkurteilnehmende infrage, die eine intensivere Belastung wünschen. Der Weg führt u. a. durch Kurpark, Stadtwald und Heilwald.Alle drei Terrainkurwege starten am Gradierbau I. Die Strecken sind mit verschiedenfarbigen Nummern gekennzeichnet und mit Wegweisern versehen. Info-Flyer zu den Terrainkurwegen sind ab sofort in der Tourist Information (In den Kolonnaden 1, Tel. 06032 92 992-0, E-Mail: info@bad-nauheim.de) erhältlich oder können auf der Webseite als PDF heruntergeladen werden unter www.bad-nauheim.de/prospekte Um ein dosiertes Ganzkörpertraining in der Natur für Kurgäste und Bürger/innen anzubieten, wurden die Bad Nauheimer Terrainkurwege klassifiziert und bioklimatisch und belastungsphysiologisch ausgemessen. Gutachterin ist Dr. Gisela Immich von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Steffen Schneider, Fachbereichsleiter Kur- und Servicebetrieb, erläutert: „Die klassifizierten Terrainkurwege mit ihren verschiedenen Leistungsanforderungen sind eine wichtige Kureinrichtung des Heilbades und Kneipp-Kurortes. Abgesehen von dem medizinischen Nutzen faszinieren die drei Strecken durch ihren Abwechslungsreichtum und landschaftlichen Reiz.“Hinter dem Begriff „Terrainkur“ steckt ein einfaches Prinzip: Die Verbindung von leichten Bewegungen über längere Zeit unter günstigen Klimabedingungen in einer ansprechenden Umgebung. Beim Terrainwandern werden Herz und Kreislauf trainiert, das Immunsystem gestärkt und Stress abgebaut. Eine klimatische Terrainkur kann allgemein zur Krankheitsvorbeugung oder zur sekundärpräventiven Behandlung aller bewegungstherapiebedürftigen Erkrankungen durchgeführt werden.Neben den Terrainkurwegen gibt es in Bad Nauheim fünf ausgewiesene Rundwanderwege, die sich verschiedenen Themen widmen: Der Wettertal-Wanderweg, Salz-Wanderweg, Rosen-Wanderweg, Hütten-Wanderweg und Panorama-Wanderweg sind zwischen 4 und 12 Kilometer lang und bieten einmalige Ausblicke sowie Einkehrmöglichkeiten und interessante Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Wer gerne etwas mehr Strecke zurücklegen möchte, kombiniert die Weg miteinander.Um die Qualität der Rundwanderwege zu erhalten, lässt die Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH (BNST) die Streckenmarkierungen jedes Jahr überprüfen. Die Wegekontrolle wurde im Frühjahr erfolgreich abgeschlossen.Für die digitale Tourenplanung und Navigation unterwegs bietet sich die Outdoor-App Komoot an: Unter www.bad-nauheim.de/komoot können App-Nutzer die Terrainkurwege, Themenwanderwege sowie weitere Tourentipps zu schönen Zielen in und um Bad Nauheim abrufen. Darüber hinaus sind alle Informationen auch auf www.bad-nauheim.de zu finden.