Jugendstilfestival in Bad Nauheim
Zeitreise in die Belle Époque
Auch in diesem Jahr kann sich das Programm des Jugendstilfestivals sehen lassen. Als Höhepunkte gelten der Restauratoren- und Kunsthandwerkermarkt, die große Jugendstil-Modenschau der Modegruppe des Jugendstilvereins sowie die zahlreichen Gästeführungen zum Thema.
Restauratoren- und Kunsthandwerkermarkt
Der Restauratoren- und Kunsthandwerkermarkt findet am Samstag, 12. September, von 12 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 13. September, von 10 bis 18 Uhr in der Trinkkuranlage statt. Wer entlang der Stände flaniert, findet antiquarische Raritäten und handgefertigte, individuelle Stücke: Mode, Taschen und Schmuck, Seifen, Wohnaccessoires, Glas- und Keramikkunst sowie besondere Papeterie. Restauratorinnen und Restauratoren arbeiten währenddessen live an Möbeln, Bilderrahmen und Tapeten. Wer Hilfestellung bei technischen und gestalterischen Fragen sucht, findet hier die richtigen Kontakte. Eine Übersicht über alle Aussteller gibt es unter www.jugendstilfestival.de.
Große Jugendstil-Modenschau
Die Modegruppe des Jugendstilvereins lässt die Jugendstilzeit auch modisch lebendig werden: Elegante Herren in Cutaway und Zylinder führen Damen in edlen Roben am Arm über das Festivalgelände und bilden ein beliebtes Fotomotiv. Am Samstag, um 16 Uhr, zeigt die Modenschau in der Trinkkuranlage Jugend- und Erwachsenenkleidung aus der Zeit um 1900. Hier kommt es zu einer erfreulichen Premiere: Die Modenschau am Festivalsamstag wird für Gehörlose in Gebärdensprache übersetzt.
Am Sonntag, um 14 Uhr, dreht sich die Schau unter dem Titel „Stilvoll zur Kur“ um die damalige Garderobe einer Dame vom Aufstehen bis zur Bettruhe.
Stehbierhalle von 1910
Ein weiteres Highlight ist die historische Stehbierhalle, die die Biergartenkultur der 1910er Jahre erlebbar macht. Das Angebot des Herrenvereins Schönau Altenwenden umfasst Limonaden, alkoholische Getränke und Zuckerwaren aus der Zeit des Jugendstils sowie ein buntes Programm mit Schuhputzern, einem Krämer, Dosenwerfen und einer historischen Schneiderei.
Jugendstilforum im Badehaus 3
Das Jugendstilforum im Badehaus 3 zeigt zum Festival drei Ausstellungen: die Dauerausstellung „Faszination 1900“, den überarbeiteten Bereich „Geschmack & Stil“ zu Modegrafik und Schmuck sowie erstmals die neue Ausstellung „Ornament & Flächenkunst“. Der Eintritt zum Jugendstilforum ist am Sonntag zum Tag des Offenen Denkmals kostenfrei, am Samstag kostet der Zutritt 8 Euro (ermäßigt 6 Euro).
Fachvorträge, Jugendstilführungen, Musik & Tanz
Am gesamten Festivalwochenende gibt es Fachvorträge zu Restaurationstechniken. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag, der zudem bundesweit „Tag des Offenen Denkmals“ ist, werden Jugendstilführungen sowie eine Baustellenführung im Sprudelhof angeboten. Die genauen Termine sind online unter www.jugendstilfestival.de zu finden.
Das Festivalprogramm wird außerdem von musikalischen und tänzerischen Darbietungen zahlreicher Chöre und Ensembles bereichert, die in der Konzertmuschel auftreten. Für Kinder hat das Jugendstilfestival ebenfalls einiges zu bieten: Malworkshops, Mitmachzirkus und Bastelangebote beschäftigen auch die kleinen Festivalbesucher.
Jugendstilfestival 2026
Öffnungszeiten Festivalzentrum Trinkkuranlage:
Samstag, 12. September, 12 bis 19 Uhr
Sonntag, 13. September, 10 bis 18 Uhr
Öffnungszeiten Jugendstilforum:
Samstag, 12. September und Sonntag, 13. September,
jeweils 12 bis 17:30 Uhr, Eintritt Samstag 8,00 €, ermäßigt 6,00 €, Sonntag kostenfrei.
www.jugendstilforum.de
Programm und weitere Informationen:
Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH,
06032/92 992-0, info@bad-nauheim-info.de, www.jugendstilfestival.de
Veranstalter: Fachdienst Kultur und Sport der Stadt Bad Nauheim